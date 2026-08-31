Boala gravă de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani

Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani după o lungă perioadă de suferință. În ultimele două săptămâni, starea de sănătate a actriței s-a deteriorat brusc, fiind internată de urgență într-un centru de îngrijiri.

Luni, 31 august, Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. În ultimii ani, actrița se confrunta cu mai multe probleme de sănătate, însă starea sa s-a deteriorat brusc în urmă cu două săptămâni. Fosta parteneră a regretatului Iurie Darie suferea de insuficiență cardiacă și respiratorie, fiind dependentă de aparatul de oxigen, dar și de cancer.

Anca Pandrea se afla internată într-un centru medical

Pe lângă aceste probleme, actrița se deplasa cu greu și risca în orice clipă să își piardă vederea. Fusese diagnosticată cu cataractă, dar și glaucom la ambii ochi, afecțiuni care îi îngreunau și mai mult viața. În ultimele sale clipe, Anca Pandrea se afla internată în centrul de sănătate Multifuncțional „Sfântul Necatarie”.

Vestea morții sale a fost anunțată printr-un mesaj publicat de echipa emisiunii „Exclusiv VIP cu Cristi Brancu”.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești. Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă. În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție. Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o. Dumnezeu s-o odihnească în pace”, se arată în anunțul făcut de echipa emisiunii.

Anca Pandrea s-a născut pe 16 februarie 1946, la Făgăraș, și a avut o carieră de zeci de ani în teatru, film și televiziune. Pentru public, numele ei a rămas însă legat și de una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din lumea artistică românească, cea trăită alături de Iurie Darie. Regretatul actor a murit în urmă cu 14 ani, la vârsta de 83 de ani. Atunci a luat sfârșit și povestea lor de dragoste – care a durat aproximativ 27 de ani.

De atunci și până la ultima suflare, Anca Pandrea nu a încetat nicio secundă să îl iubească, trăind viața ca si când timpul s-ar fi oprit în loc în momentul plecării lui. În majoritatea aparițiilor sale publice, actrița vorbea deschis despre legătura spirituală pe care o avea cu Iurie Darie, refuzând în adâncul sufletului ei să accepte cu adevărat despărțirea de omul iubit.

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