Gestul bizar făcut de Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, înainte să o ucidă pe Andreea. Dezvăluirea făcută de mama tinerei

Întreaga comunitate din Bărticești, județul Neamț, este în stare de șoc după ce Andreea (22 de ani) a fost ucisă de fostul ei iubit, un subofițer ISU. Mama tinerei susține că tânărul nu putea să accepte că a fost părăsit, iar în ultimele luni ar fi încercat de mai multe ori să se apropie de ea. Încă de acum trei luni, când cei doi s-au despărțit, comportamentul pompierului le-a dat de bănuit.

Crima din Bărticești va rămâne, cel mai probabil, unul dintre cele mai dezbătute subiecte de pe buzele tuturor localnicilor. Dragoș, un tânăr de 25 de ani, subofițer al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ISU Neamț, și-a înjunghiat fosta iubită, apoi și-a pus capăt zilelor.

Gesturile pe care Dragoș le făcea pentru a se apropia de Andreea

Andreea și Dragoș se cunoșteau din liceu și au fost iubiți timp de 6 ani. În urmă cu 3 luni, tânăra de 22 de ani a decis să pună punct relație de iubire și să se concentreze asupra studiilor, fiind studentă în ultimul an la Facultatea de Drept.

În ultimele luni, mama Andreei susține că fiica ei era constant manipulată de pompier, acesta fiind în stare să facă aproape orice pentru a se împăca.

„Foarte greu, foarte greu mi-e să vorbesc despre ea la timpul trecut. Mi-a rupt sufletul. O copilă în anul IV de facultate, la Drept, la Iaşi, un copil care lucra pe vacanţă, să scoată bani ca să-i fie mai uşor. O manipula şi atât. S-au despărţit şi anul trecut, iar s-au împăcat, îşi bătea joc de ea el, erau despărţiţi acum din iunie”, a declarat mama Andreei, pentru Antena3 CNN.

De asemenea, mama Andreei susține că pompierul o căuta tot timpul și chiar își trimitea prietenii să o urmărească.

”Anul trecut a lăsat-o, era în sesiune. A cunoscut-o în liceu la Pildești, ea fiind șefă de promoție. (…) Da (n.r. ea a decis să se despartă definitiv de el), că a zis că îi răscolește tot trecutul. Ea nu voia întotdeauna să spună adevărul, pentru că nu voia să îl supere pe tatăl ei. (…) Normal că a mai căutat-o. Nu accepta (n.r. să se despartă), își trimitea și prietenii”, a declarat mama adoptivă a Andreei în emisiunea Acces direct.

Filmul tragediei

Duminică, 30 august, era ora 22 când Andreea a ieșit în fața pizzeriei unde lucra, în satul Barticești. Era ultima ei zi de muncă înainte să plece la facultate în Iași. Fusese ademenită la telefon de Dragoș, iubitul de care se despărțise de câteva luni. Brusc, bărbatul de 25 de ani a coborât din mașină și s-a năpustit, cu un cuțit, asupra ei.

Camerele de supraveghere au surprins atacul fulgerător. După crimă, Dragoș a mers cu mașina aproximativ 11 kilometri și s-a oprit în satul Pildești, A abandonat mașina, iar ulterior a mers într-o pădure din apropiere și și-a pus capăt zilelor.

Filmul tragediei din Neamț. Motivul pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea