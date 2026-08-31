Patrice Cărăușan a dezvăluit sexul bebelușului! Moment inedit pentru fosta Războinică de la Survivor

Patrice Cărăușan a dezvăluit sexul bebelușului!
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Patrice Cărăușan a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața ei! Fosta Războinică de la Survivor a aflat, în sfârșit, ce sex are bebelușul pe care îl așteaptă, iar dezvăluirea a venit în cadrul unei petreceri pregătite special pentru acest moment.

Patrice Cărăușan nu a vrut să afle vestea în orice fel. A pregătit o petrecere alături de cei mai apropiați oameni din viața ei, iar invitații au intrat imediat în joc. Fiecare a trebuit să ghicească dacă în burtica fostei concurente de la Survivor se află o fetiță sau un băiețel. Cele două variante au fost trecute pe un panou, iar apropiații și-au făcut alegerea înainte ca marele secret să fie dezvăluit.

Patrice Cărăușan a aflat sexul bebelușului!

A urmat momentul care i-a ținut pe toți cu ochii ațintiți asupra viitorilor părinți. Când a venit clipa adevărului, decorul s-a transformat complet: Patrice Cărăușan și partenerul ei vor avea un băiețel!

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

Cei doi părinți au avut emoții extrem de mari și nu le-a venit să creadă că vor avea un băiețel. Bucuria s-a văzut pe chipurile lor, iar momentul a fost imortalizat și făcut public în mediul online. Pentru Patrice, vestea vine într-o perioadă în care viața ei s-a schimbat radical. Dincolo de aventura de la Survivor și de proiectele sale, fosta Războinică se pregătește acum pentru cel mai important rol: cel de mamă.

Fosta Războinică de la Survivor a fost cerută în căsătorie

Patrice Cărăușan și partenerul ei au preferat să își trăiască relația discret. Cei doi nu au transformat viața de cuplu într-un spectacol și au lăsat multe detalii departe de ochii publicului. Despre partenerul ei s-a aflat că este antrenor de fitness. Acum, cei doi au intrat într-o nouă etapă și se pregătesc să devină părinți pentru prima dată.

Iar surprizele nu s-au oprit la vestea sarcinii. În luna iunie, Patrice Cărăușan a primit și inelul de logodnă. Cererea în căsătorie a avut loc în Cappadocia, într-o destinație spectaculoasă. Fosta concurentă de la Survivor a spus „DA”, iar de atunci viața celor doi pare să fi intrat pe repede înainte.

VEZI ȘI: Patrice Cărăușan, schimbare radicală după Survivor 2026. Imaginile au fost făcute publice!
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
În ce relații au rămas Andreea Popescu și foștii socri, de fapt. Bruneta i-a spus tot adevărul lui Cătălin Măruță
În ce relații au rămas Andreea Popescu și foștii socri, de fapt. Bruneta i-a spus tot adevărul lui Cătălin Măruță
Cum a cucerit-o Dan Alexa pe Andreea Popescu, de fapt: „N-am cum să-l uit! M-am simțit femeie”
Cum a cucerit-o Dan Alexa pe Andreea Popescu, de fapt: „N-am cum să-l uit! M-am simțit femeie”
Împăcarea momentului în showbizul românesc! Nimeni nu se aștepta la asta
Împăcarea momentului în showbizul românesc! Nimeni nu se aștepta la asta
Mircea Badea l-a luat în vizor pe Jaguarul de la Insula iubirii: “E praf”
Mircea Badea l-a luat în vizor pe Jaguarul de la Insula iubirii: “E praf”
Ce spune Răzvan Manea după ce internauții l-au comparat cu Prințul Marco. „Eu, la 35 de ani, nu am început de chelie”
Ce spune Răzvan Manea după ce internauții l-au comparat cu Prințul Marco. „Eu, la 35 de ani, nu am început de chelie”
Dolly Parton, condusă pe ultimul drum. Unde a fost înmormântată artista
Mediafax
Dolly Parton, condusă pe ultimul drum. Unde a fost înmormântată artista
S-a deschis circulația pe tronsonul de la Adjud la Bacău din Autostrada Moldovei. Șoferii pot merge acum pe 240 de kilometri din A7
Gandul.ro
S-a deschis circulația pe tronsonul de la Adjud la Bacău din Autostrada Moldovei. Șoferii pot merge acum pe 240 de kilometri din A7
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Șoferii din Rusia s-au luat la bătaie într-o benzinărie, pe fondul crizei de combustibil. Aproximativ zece persoane au fost implicate
Adevarul
Șoferii din Rusia s-au luat la bătaie într-o benzinărie, pe fondul crizei de combustibil. Aproximativ zece persoane au fost implicate
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Clotilde Armand, CONDAMNATĂ la 1 an de închisoare. Interdicție și pentru candidatură
Mediafax
Clotilde Armand, CONDAMNATĂ la 1 an de închisoare. Interdicție și pentru candidatură
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Imagini de colecție cu Loredana Groza de la Festivalul Mamaia 1986. „Am zis: vom muri aici, sub dărâmături”
Click.ro
Imagini de colecție cu Loredana Groza de la Festivalul Mamaia 1986. „Am zis: vom muri aici, sub dărâmături”
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Digi 24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Promotor.ro
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Adio piese din China: decizia unui startup românesc de drone
go4it.ro
Adio piese din China: decizia unui startup românesc de drone
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
S-a deschis circulația pe tronsonul de la Adjud la Bacău din Autostrada Moldovei. Șoferii pot merge acum pe 240 de kilometri din A7
Gandul.ro
S-a deschis circulația pe tronsonul de la Adjud la Bacău din Autostrada Moldovei. Șoferii pot merge acum pe 240 de kilometri din A7
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.