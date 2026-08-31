Patrice Cărăușan a dezvăluit sexul bebelușului! Moment inedit pentru fosta Războinică de la Survivor

Patrice Cărăușan a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața ei! Fosta Războinică de la Survivor a aflat, în sfârșit, ce sex are bebelușul pe care îl așteaptă, iar dezvăluirea a venit în cadrul unei petreceri pregătite special pentru acest moment.

Patrice Cărăușan nu a vrut să afle vestea în orice fel. A pregătit o petrecere alături de cei mai apropiați oameni din viața ei, iar invitații au intrat imediat în joc. Fiecare a trebuit să ghicească dacă în burtica fostei concurente de la Survivor se află o fetiță sau un băiețel. Cele două variante au fost trecute pe un panou, iar apropiații și-au făcut alegerea înainte ca marele secret să fie dezvăluit.

Patrice Cărăușan a aflat sexul bebelușului!

A urmat momentul care i-a ținut pe toți cu ochii ațintiți asupra viitorilor părinți. Când a venit clipa adevărului, decorul s-a transformat complet: Patrice Cărăușan și partenerul ei vor avea un băiețel!

Cei doi părinți au avut emoții extrem de mari și nu le-a venit să creadă că vor avea un băiețel. Bucuria s-a văzut pe chipurile lor, iar momentul a fost imortalizat și făcut public în mediul online. Pentru Patrice, vestea vine într-o perioadă în care viața ei s-a schimbat radical. Dincolo de aventura de la Survivor și de proiectele sale, fosta Războinică se pregătește acum pentru cel mai important rol: cel de mamă.

Fosta Războinică de la Survivor a fost cerută în căsătorie

Patrice Cărăușan și partenerul ei au preferat să își trăiască relația discret. Cei doi nu au transformat viața de cuplu într-un spectacol și au lăsat multe detalii departe de ochii publicului. Despre partenerul ei s-a aflat că este antrenor de fitness. Acum, cei doi au intrat într-o nouă etapă și se pregătesc să devină părinți pentru prima dată.

Iar surprizele nu s-au oprit la vestea sarcinii. În luna iunie, Patrice Cărăușan a primit și inelul de logodnă. Cererea în căsătorie a avut loc în Cappadocia, într-o destinație spectaculoasă. Fosta concurentă de la Survivor a spus „DA”, iar de atunci viața celor doi pare să fi intrat pe repede înainte.

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