Surpriza sezonului 10: O fostă „războinică” de la Survivor s-a înscris pentru a-și testa relația la Insula Iubirii 2026

Surpriza sezonului 10: O fostă "războinică" de la Survivor s-a înscris pentru a-și testa relația la Insula Iubirii 2026
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Ramona Crăciunescu, una dintre fostele concurente de la „Survivor România”, a vrut să facă pasul către un alt reality-show extrem de urmărit. La patru ani după participarea în competiția din Republica Dominicană, fosta „războinică” s-a înscris alături de partenerul ei, Dragoș Gabriel Olariu, la castingul pentru cupluri al sezonului 10 „Insula Iubirii”. Cei doi au sperat că experiența din Thailanda îi va ajuta să afle cât de solidă este relația lor.

Ramona Crăciunescu are 39 de ani. În 2022 a participat la emisiunea „Survivor România”, unde a trecut prin momente dificile, atât pe traseele de concurs, cât și din punct de vedere fizic și emoțional. De această dată, fosta „războinică” s-a înscris la castingul pentru „Insula iubirii”.

 „Mă numesc Crăciunesc Ana Ramona, am 39 de ani, sunt cascadoare de meserie și agent consilier vânzări”, a spus fosta concurentă.

Partenerul ei, Dragoș, are 31 de ani și lucrează în domeniul tehnic, dar are și un al doilea job.

„Mă numesc Olariu Dragoș Gabriel, sunt tehnician audio-video și, când nu am evenimente, sunt șofer de ride-sharing”, a spus el.

Dragoste cu năbădăi

Sursa foto: Captura AntenaPlay

Povestea celor doi este una cu atât mai interesantă cu cât începutul relației nu a fost tocmai unul romantic. Dragoș a povestit că s-au cunoscut la locul de muncă și că, în momentul respectiv, fiecare se afla într-o altă relație.

„Ne-am cunoscut la locul de muncă. Amândoi eram în alte relații și, la început, nu ne suportam”, a mărturisit Dragoș.

Ideea de a participa la „Insula Iubirii” i-a aparținut chiar Ramonei. Fosta concurentă de la „Survivor” a dezvăluit și motivul care a determinat-o să propună această experiență de cuplu.

 „A fost ideea mea să ne înscriem la Insula Iubirii. I-am luat telefonul, când dormea, și am găsit că urmărea fete. Dar nu orice fete, ci fete care au conturi d-alea, de Only”, a povestit Ramona.

În ciuda poveștii lor și a experienței de viață a Ramonei, cei doi nu au reușit, însă, să-i convingă pe producători. Din păcate pentru ei, povestea nu i-a impresionat suficient, iar Dragoș și Ramona au fost refuzați la casting. Prin urmare, fosta „războinică” nu va putea să-și testeze relația în cadrul sezonului 10 al show-ului.

Momente dificile pentru Ramona Crăciunescu la „Survivor”

Ramona Crăciunescu a atras atenția publicului încă de la participarea sa la „Survivor România”, în 2022. Competiția din Republica Dominicană nu a fost deloc ușoară pentru ea. La un moment dat, starea sa de sănătate le-a dat emoții colegilor din echipa Războinicilor.

Fosta concurentă a fost găsită leșinată de colegii săi, care au intervenit imediat și au rămas alături de ea până la sosirea cadrelor medicale. Ulterior, Daniel Pavel a anunțat că aceasta a fost dusă la spital pentru investigații.

Momentul venea într-un context în care participanții la „Survivor” erau deja supuși unor condiții extrem de dificile, cu efort fizic intens, alimentație limitată și trai în natură. Pentru Ramona, însă, participarea la competiție a avut și o puternică încărcătură personală.

Sursa foto: Captura ProTV

Fosta „războinică” a povestit în cadrul emisiunii că și-a pierdut fiica și iubitul într-un incendiu, tragedie care a marcat-o profund. Ea a explicat că a venit la „Survivor” pentru a demonstra că este o femeie puternică și pentru a-i arăta fiului său că poate trece peste cele mai grele încercări ale vieții.

Patru ani mai târziu, Ramona a fost pregătită să intre din nou într-o aventură televizată, de această dată alături de omul pe care îl iubește. Totuși, aventura la „Insula Iubirii” s-a încheiat înainte de a începe.

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Flavia din UK a venit în România și a participat la casting-ul de ispită pentru Insula Iubirii. Producătorii au rămas fără cuvinte când le-a zis cu ce se ocupă în Anglia, de fapt

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