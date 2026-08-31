BANC | Bulă se duce în târg cu porcul, ca să-l vândă

Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și porcul său. Deznodământul este hilar.

Bulă se duce în târg cu porcul, ca să-l vândă:

– De vânzare porcul?

– Da, domnule!

– Ce îi dați să mănânce?

– Păi.. resturi. Ce rămâne de la noi, dăm porcului.

– În acest caz, dați-mi voie să mă legitimez. Sunt de la Protecția Animalelor. Cum puteți să îi dați porcului resturi? 300 de lei amendă.

A doua zi, Bulă se duce din nou în târg cu porcul.

– Frumos porc. Ce îi dați să mănânce?

– Păi, pizza, cartofi prăjiți, burgeri. Ce mâncăm noi, mănâncă și el. Îl respectăm!

– Da? În acest caz, dați-mi voie să mă legitimez. Sunt de la Protecția Copilului. Știți câți copii mor de foame în toată lumea? Și dumneavoastră dați mâncarea bună la porc. 500 de lei amendă.

A treia zi, același Bulă cu porcul în târg.

– De vânzare porcul?

– Da!

– Ce îi dați să mănânce?

– Nu știu, domnule. În fiecare dimineață, îi las 10 lei în troacă și își cumpără el ce vrea.

„Voi cumpăra bilet doar pentru mine”

Când băiețelul de 6 ani, Johnny, și mama lui așteptau autobuzul, mama îi spune:

– Voi cumpăra bilet doar pentru mine și când șoferul te va întreba câți ani ai, spune-i că ai 5 și nu va fi nevoie să plătesc pentru tine.

Vine autobuzul, urcă mama, cere un singur bilet, urcă și Johnny după ea.

Șoferul îl întreabă:

– Cum te cheamă, tinere?

– Johnny, răspunde cu mândrie copilul.

– Și câți ani ai tu, Johnny?

– Am doar 5 ani!

– Și când vei împlini 6?

– Imediat ce cobor din autobuz!

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