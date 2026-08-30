BANC | Bulă ajunge în aeroport, însoțit de 13 copii

BANC | Bulă ajunge în aeroport, însoțit de 13 copii
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Pentru că este weekend, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Bulă ajunge în aeroport, însoțit de 13 copii. La securitate, o doamnă curioasă din fire îl întreabă:
– Toți copiii aceștia sunt ai dumneavoastră?
– Nu, doamnă! Eu lucrez la o firmă de prezervative și aceștia sunt reclamațiile clienților.

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Soțul și soția la doctor

Un bărbat merge împreună cu soția lui la medic, pentru că femeia se plângea de câteva zile că este foarte obosită.
Doctorul o consultă, îi face câteva analize și apoi îi spune soțului:
– Am o veste bună. Soția dumneavoastră nu are nimic grav, dar este foarte obosită și are nevoie de odihnă. Trebuie să evitați stresul, să doarmă mai mult și, foarte important, să o ajutați prin casă. Să gătiți, să faceți cumpărăturile, să spălați vasele și să nu o lăsați să se agite.
Soțul ascultă atent, dă din cap și spune:
– Am înțeles, domnule doctor.
Ajung acasă, iar soția îl întreabă:
– Ei? Ce a spus doctorul?
Bărbatul oftează și răspunde:
– A zis că nu mai ai mult de trăit.
Soția se albește la față:
– Cum?! Ce vorbești?!
– Da… cică trebuie să te odihnești, să nu faci nimic, iar eu trebuie să gătesc, să spăl, să fac cumpărături și să am grijă de tine.
– Și ce legătură are asta cu faptul că nu mai am mult de trăit?!
– Păi, după ce mi-a explicat toate astea, doctorul mi-a spus: „Dacă nu respectați tratamentul, soția dumneavoastră va muri de oboseală.”

La interviul de angajare

Un bărbat se prezintă la un interviu pentru un post foarte bine plătit.
Directorul îl întreabă:
– Văd că în CV scrie că sunteți o persoană foarte organizată. Îmi puteți da un exemplu?
– Sigur. Îmi place să îmi planific fiecare zi cu mare atenție.
– Foarte bine. Și cum vă descurcați cu situațiile neprevăzute?
– Excelent. Am întotdeauna un plan pentru ele.
Directorul zâmbește:
– Interesant. Dar dacă apare o situație pentru care nu aveți niciun plan?
Bărbatul stă câteva secunde pe gânduri.
– Pentru asta am un plan.
– Și anume?
– Să mă prefac că am avut planul respectiv de la început.
Directorul începe să râdă:
– Bine, bine. Dar să presupunem că faceți o greșeală gravă la locul de muncă. Ce faceți?
– În primul rând, verific dacă am fost singurul care a observat-o.
– Și dacă a observat-o și șeful?
– Atunci verific dacă mai există cineva deasupra lui.
Directorul râde și mai tare:
– Sunteți foarte sigur pe dumneavoastră! Ultima întrebare: de ce credeți că sunteți potrivit pentru acest post?
Bărbatul răspunde fără să clipească:
– Pentru că am experiență.
– În domeniul nostru?
– Nu neapărat.
– Atunci în ce domeniu?
– În interviuri de angajare. De 15 ani tot încerc să mă angajez.
Directorul se uită la el uimit:
– Și nu v-a angajat nimeni până acum?
– Ba da.
– Și atunci?
– M-au concediat după prima zi. Am fost prea sincer la al doilea interviu.

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Discuție pe chat după primul date

BANC | Curiosul Bulă și psihologul

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