BANC | Bulă ajunge în aeroport, însoțit de 13 copii

Pentru că este weekend, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Bulă ajunge în aeroport, însoțit de 13 copii. La securitate, o doamnă curioasă din fire îl întreabă:

– Toți copiii aceștia sunt ai dumneavoastră?

– Nu, doamnă! Eu lucrez la o firmă de prezervative și aceștia sunt reclamațiile clienților.

Alte bancuri amuzante

Soțul și soția la doctor

Un bărbat merge împreună cu soția lui la medic, pentru că femeia se plângea de câteva zile că este foarte obosită.

Doctorul o consultă, îi face câteva analize și apoi îi spune soțului:

– Am o veste bună. Soția dumneavoastră nu are nimic grav, dar este foarte obosită și are nevoie de odihnă. Trebuie să evitați stresul, să doarmă mai mult și, foarte important, să o ajutați prin casă. Să gătiți, să faceți cumpărăturile, să spălați vasele și să nu o lăsați să se agite.

Soțul ascultă atent, dă din cap și spune:

– Am înțeles, domnule doctor.

Ajung acasă, iar soția îl întreabă:

– Ei? Ce a spus doctorul?

Bărbatul oftează și răspunde:

– A zis că nu mai ai mult de trăit.

Soția se albește la față:

– Cum?! Ce vorbești?!

– Da… cică trebuie să te odihnești, să nu faci nimic, iar eu trebuie să gătesc, să spăl, să fac cumpărături și să am grijă de tine.

– Și ce legătură are asta cu faptul că nu mai am mult de trăit?!

– Păi, după ce mi-a explicat toate astea, doctorul mi-a spus: „Dacă nu respectați tratamentul, soția dumneavoastră va muri de oboseală.”

La interviul de angajare

Un bărbat se prezintă la un interviu pentru un post foarte bine plătit.

Directorul îl întreabă:

– Văd că în CV scrie că sunteți o persoană foarte organizată. Îmi puteți da un exemplu?

– Sigur. Îmi place să îmi planific fiecare zi cu mare atenție.

– Foarte bine. Și cum vă descurcați cu situațiile neprevăzute?

– Excelent. Am întotdeauna un plan pentru ele.

Directorul zâmbește:

– Interesant. Dar dacă apare o situație pentru care nu aveți niciun plan?

Bărbatul stă câteva secunde pe gânduri.

– Pentru asta am un plan.

– Și anume?

– Să mă prefac că am avut planul respectiv de la început.

Directorul începe să râdă:

– Bine, bine. Dar să presupunem că faceți o greșeală gravă la locul de muncă. Ce faceți?

– În primul rând, verific dacă am fost singurul care a observat-o.

– Și dacă a observat-o și șeful?

– Atunci verific dacă mai există cineva deasupra lui.

Directorul râde și mai tare:

– Sunteți foarte sigur pe dumneavoastră! Ultima întrebare: de ce credeți că sunteți potrivit pentru acest post?

Bărbatul răspunde fără să clipească:

– Pentru că am experiență.

– În domeniul nostru?

– Nu neapărat.

– Atunci în ce domeniu?

– În interviuri de angajare. De 15 ani tot încerc să mă angajez.

Directorul se uită la el uimit:

– Și nu v-a angajat nimeni până acum?

– Ba da.

– Și atunci?

– M-au concediat după prima zi. Am fost prea sincer la al doilea interviu.

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Discuție pe chat după primul date

BANC | Curiosul Bulă și psihologul