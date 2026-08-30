Litoralul pentru toți 2026. Cât costă o vacanță la mare în luna septembrie

Luna septembrie poate fi o variantă pentru cei care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf. Temperaturile sunt, în general, mai moderate decât în iulie și august, iar tarifele pentru cazare pot fi mai mici. Prețurile diferă în funcție de stațiune, categoria hotelului, perioada aleasă și serviciile incluse în pachet. Iată cât costă o vacanță la mare în România în luna septembrie.

Începe programul Litoralul pentru toți 2026

Turiștii care aleg să meargă la mare în luna septembrie pot găsi tarife mai mici decât în lunile de vârf ale sezonului estival. În perioada 1-30 septembrie 2026 se desfășoară cea de-a 49-a ediție a programului „Litoralul pentru Toți”, la care sunt așteptate să participe peste 80 de hoteluri.

În cadrul programului, prețurile pentru cazare pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte, iar tarifele pot fi cu până la 60% mai mici față de cele practicate în vârful sezonului. Pachetele turistice pot fi achitate și cu vouchere de vacanță.

Oferta include unități de cazare din mai multe stațiuni de pe litoralul românesc, iar prețul final diferă în funcție de hotel, categoria camerei, perioada aleasă și serviciile incluse. Sunt disponibile atât variante care includ doar cazarea, cât și pachete turistice cu servicii suplimentare.

Ce prețuri sunt pe litoral în luna septembrie?

La Eforie Nord, cazarea la un hotel de 2 stele, fără servicii de masă, pornește de la 51 de lei de persoană pe noapte. Aceasta este una dintre cele mai ieftine variante disponibile în cadrul programului.

În Mamaia, un loc de cazare la un hotel de 3 stele, fără servicii de masă, costă de la 64 de lei de persoană pe noapte.

În Eforie Sud, tariful pentru un hotel de 3 stele, fără servicii de masă, pornește de la 68 de lei de persoană pe noapte.

La Neptun, pentru un hotel de 3 stele, prețurile încep de la 77 de lei de persoană pe noapte, în timp ce în Venus, cazarea la un hotel de 2 stele pornește de la 91 de lei de persoană pe noapte.

În ce stațiuni găsești cazări ieftine în septembrie la mare

Turiștii care vor să petreacă câteva zile pe litoralul românesc în luna septembrie au la dispoziție mai multe variante de cazare la prețuri mai mici decât în perioada de vârf a sezonului. Ofertele din cadrul programului „Litoralul pentru Toți” includ atât camere fără servicii de masă, cât și pachete cu diferite tipuri de servicii, inclusiv all-inclusive.

Printre stațiunile incluse în program se numără Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun-Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Potrivit estimărilor realizate în primăvară, peste 80 de hoteluri urmau să participe la ediția din septembrie 2026.

Cele mai mici tarife sunt disponibile în special pentru unitățile de cazare de două și trei stele, fără servicii de masă.

La Eforie Nord, o cameră la un hotel de două stele, fără masă inclusă, are un tarif de 51 de lei de persoană pe noapte. În Eforie Sud, pentru un hotel de trei stele fără servicii de masă, prețul ajunge la 68 de lei de persoană pe noapte.

Și în Mamaia sunt disponibile variante mai ieftine în această perioadă. La un hotel de trei stele, fără servicii de masă, tariful este de 64 de lei de persoană pe noapte.

În Neptun, pentru cazarea la un hotel de trei stele, prețul este de 77 de lei de persoană pe noapte. În Venus, tariful pentru un hotel de două stele ajunge la 91 de lei de persoană pe noapte.

Tarifele minime comunicate de unitățile participante sunt:

– Eforie Nord – de la 39 lei/persoană/noapte;

– Eforie Sud – de la 65 lei/persoană/noapte;

– Costinești – de la 60 lei/persoană/noapte;

– Neptun-Olimp – de la 58 lei/persoană/noapte;

– Jupiter – de la 74 lei/persoană/noapte;

– Saturn – de la 77 lei/persoană/noapte;

– Mangalia – de la 108 lei/persoană/noapte;

– Vama Veche – de la 80 lei/persoană/noapte;

– Mamaia – de la 69 lei/persoană/noapte;

– Mamaia Nord – de la 65 lei/persoană/noapte.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de hotel, perioada exactă a sejurului, disponibilitate și serviciile incluse în pachet. Programul permite astfel turiștilor să aleagă între cazare simplă și pachete turistice cu servicii suplimentare.

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