Copilul nu a consumat zahăr niciodată? Mihaela Bilic spune ce se poate întâmpla când părinții strâng prea tare șurubul

Mihaela Bilic pune din nou degetul pe una dintre cele mai sensibile teme pentru părinți: alimentația copiilor. Cunoscuta nutriționistă le transmite mamelor că mâncarea nu ar trebui transformată într-un câmp de luptă, iar un aliment nu devine automat periculos doar pentru că are zahăr.

În opinia ei, interdicțiile totale și controlul exagerat pot avea exact efectul invers celui dorit: copilul devine curios, ajunge să mănânce pe ascuns sau poate dezvolta o relație complicată cu mâncarea. Principiul pe care Mihaela Bilic îl pune înaintea listelor interminabile de alimente „bune” și „rele” este unul cât se poate de simplu: „Doza face otrava”.

Mihaela Bilic: „Copiii trebuie salvați”

În dorința de a le oferi copiilor cea mai sănătoasă alimentație posibilă, unii părinți pot ajunge în extrema cealaltă. Mihaela Bilic atrage atenția tocmai asupra acestei tendințe de a transforma fiecare înghițitură într-o problemă și fiecare aliment considerat nesănătos într-un inamic care trebuie eliminat definitiv.

Nutriționista își începe mesajul într-o manieră provocatoare și spune că, uneori, copiii trebuie „salvați” chiar de excesele părinților.

„Cred că, de fapt, copiii trebuie salvați. Cu adevărat, la propriu. În primul rând, salvați de părinți, câteodată. Nu există restricții alimentare, pentru că fiecare produs are sensul lui.”

Un copil ajunge la o aniversare și vede tortul

Mihaela Bilic oferă un exemplu extrem de familiar oricărui părinte: petrecerea aniversară a unui copil. Pe masă apare tortul, ceilalți copii primesc câte o felie, iar părintele care a eliminat complet zahărul din alimentația propriului copil se trezește în fața marii dileme.

Pentru nutriționistă, o felie de tort mâncată la o aniversare nu trebuie transformată într-o dramă și cu atât mai puțin într-un moment în care copilului i se transmite că tocmai se află în fața unui aliment aproape otrăvitor.

„Cum ar fi să te duci, nu știu, mă pun în pielea acestor copii, da? Te duci la un prieten, la o aniversare, copilul ăla are un tort. Sunt mame care sunt atât de speriate, de aberante, încât zic: «Vai, al meu nu a mai mâncat niciodată zahăr, se va otrăvi, nu are voie să guste!». Doamne ferește!”

O felie de tort nu este o dramă

Mesajul Mihaelei Bilic nu este că un copil trebuie să trăiască din dulciuri, ci că trebuie făcută diferența între consumul ocazional și exces. O experiență alimentară izolată nu ar trebui să fie însoțită de frică, vinovăție și avertismente dramatice.

Mai mult, copilul poate vedea singur că a gustat un aliment considerat „interzis”, iar lumea nu s-a prăbușit în jurul lui.

„Adică de ce e atât de dramatic totul, pe viață și pe moarte? A, ok, a mâncat o dată. Inclusiv copilul știe că a gustat, nu i s-a întâmplat nimic.”

Interdicția totală poate face alimentul și mai tentant

Mihaela Bilic atrage atenția și asupra unei alte probleme: cu cât părintele controlează mai strict alimentația copilului și transformă anumite produse în fructul oprit, cu atât acestea pot deveni mai interesante.

În loc să învețe moderația, copilul poate ajunge să asocieze anumite alimente cu secretul, vinovăția sau nevoia de a le consuma atunci când părintele nu este prin preajmă. Nutriționista merge chiar mai departe și vorbește despre riscul apariției unor tulburări de comportament alimentar.

„Adică, ferească Dumnezeu, dacă el simte că îl controlezi, păi, din curiozitate, la un moment dat fie va mânca pe ascuns, fie, nu știu, va face niște tulburări de comportament alimentar.”

„N-ai cum să-i elimini zahărul din viață”

Pentru Mihaela Bilic, ideea că un părinte poate elimina zahărul pentru totdeauna din viața copilului este nerealistă. Mai devreme sau mai târziu, acesta va intra în contact cu alimente dulci, fie la școală, la aniversări, în vacanțe sau pur și simplu atunci când va putea decide singur ce mănâncă.

Iar atracția pentru gustul dulce nu dispare doar pentru că părinții au ținut zahărul sub cheie în copilărie.

„Adică n-ai cum să-i elimini zahărul din viață. Prima oară când va gusta, și dacă are 30 de ani, îl va iubi, că așa este în ADN-ul nostru.”

Mihaela Bilic: „Doza face otrava”

În cele din urmă, mesajul nutriționistei se reduce la o regulă simplă: cantitatea și frecvența contează. În locul interdicțiilor absolute, Mihaela Bilic pledează pentru o relație mai relaxată cu mâncarea, în care copilul să învețe că poate gusta și alimente dulci fără ca acestea să devină nici centrul alimentației sale, nici un mare păcat culinar.

Concluzia ei încape în numai patru cuvinte:

„Doza face otrava.”

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