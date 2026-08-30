Prognoza meteo azi, 30 august 2026. Ultima duminică de vară își face de cap! 34 de grade, furtuni și grindină peste România

Ultimele zile ale verii calendaristice aduc o nouă creștere a temperaturilor în cea mai mare parte a României. Duminică, 30 august, vremea va deveni călduroasă, iar în Câmpia de Vest maximele vor ajunge până în jurul valorii de 34 de grade. Local, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Căldura va fi însă însoțită și de episoade de instabilitate atmosferică. Aversele și descărcările electrice vor apărea mai ales la munte, în Transilvania și Moldova, iar izolat vor fi condiții de grindină. În București sunt prognozate 30-31 de grade, cu o noapte mai mult senină și temperaturi minime de 15-17 grade.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM, vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor țării. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Câmpia de Vest, unde maximele vor ajunge până în jurul valorii de 34 de grade. În această regiune, local, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, dar vor exista și perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice. La începutul zilei, fenomenele vor apărea pe arii restrânse în centru și nord-est și izolat în sud. După-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va manifesta în cea mai mare parte a zonei montane și pe suprafețe mai mici în alte regiuni, probabilitatea fiind mai ridicată în Transilvania și Moldova.

Cantitățile de apă vor fi în general de 2-10 l/mp, iar izolat, în special la munte, se vor putea acumula 15-25 l/mp. Vor exista și condiții pentru apariția grindinei.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul ploilor vor fi posibile, izolat, intensificări de scurtă durată, cu viteze de 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și aproximativ 34 de grade în Câmpia de Vest. Minimele vor fi cuprinse între 10-12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20-22 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Vestul României va fi cea mai fierbinte parte a țării. În Câmpia de Vest, temperaturile vor urca până în jurul valorii de 34 de grade, iar local căldura va deveni greu de suportat din cauza umezelii. Indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

În Dealurile de Vest va fi cald inclusiv în timpul nopții, când temperaturile minime vor putea rămâne la 20-22 de grade. În nord, valorile termice vor fi ridicate pentru sfârșitul lunii august, însă apropierea de zona montană va aduce și posibilitatea unor averse și descărcări electrice în partea a doua a zilei.

Vremea în sud și sud-est

În regiunile sudice și sud-estice, vremea va deveni călduroasă, cu temperaturi care se vor apropia în multe zone de pragul de 30 de grade și îl vor putea depăși.

La începutul zilei, izolat în sud, sunt posibile înnorări, averse și descărcări electrice. Ulterior, cerul va fi variabil, iar probabilitatea fenomenelor de instabilitate va fi mai redusă decât în Transilvania, Moldova și la munte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu posibile intensificări de scurtă durată dacă apar averse.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vestul țării va domina vremea călduroasă. Temperaturile maxime se vor situa în jurul și peste pragul de 30 de grade în zonele joase, iar cerul va fi variabil.

Spre zona montană, după-amiaza și seara, probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi mai ridicată. În timpul ploilor, vântul poate avea rafale de 40-50 km/h, iar izolat nu sunt excluse condițiile de grindină.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, vremea va avea două fețe. Temperaturile vor fi plăcute până la călduroase, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența.

La începutul zilei sunt prognozate averse și descărcări electrice pe arii restrânse în nord-est, iar după-amiaza și seara probabilitatea ploilor va crește din nou pe spații mai mici din Moldova.

În Podișul Moldovei se vor înregistra unele dintre cele mai scăzute maxime din țară, în jurul valorii de 26 de grade în zonele cele mai răcoroase.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Centrul României și mai ales zona montană vor avea parte de cea mai accentuată instabilitate atmosferică. Încă de la începutul zilei vor exista averse și descărcări electrice pe arii restrânse, iar după-amiaza și seara fenomenele vor cuprinde cea mai mare parte a zonei montane.

Și în Transilvania probabilitatea ploilor va fi mai ridicată. Cantitățile de apă vor fi în general de 2-10 l/mp, însă izolat, mai ales în zona Carpaților, se vor putea acumula 15-25 l/mp. Vor exista condiții de grindină, iar în timpul ploilor rafalele pot ajunge la 40-50 km/h.

Estul Transilvaniei va fi una dintre cele mai răcoroase regiuni ale țării, cu maxime ce pot coborî până la 26 de grade. Diferențele dintre zi și noapte vor fi importante, deoarece în depresiunile Carpaților Orientali minimele vor ajunge la numai 10-12 grade.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral vremea va fi caldă, iar apropierea mării va menține temperaturile nocturne la valori ridicate.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab până la moderat. Pe litoral, temperaturile minime vor fi printre cele mai ridicate din țară, situându-se în jurul valorilor de 20-22 de grade.

Vremea de azi în București

În București, vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil în timpul zilei și mai mult senin pe parcursul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade, în timp ce minima va coborî la 15-17 grade. După o după-amiază călduroasă, noaptea va aduce astfel temperaturi mult mai plăcute în Capitală.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca , vremea va fi caldă, dar cu posibilitatea apariției unor averse în contextul instabilității prognozate pentru Transilvania. Temperatura maximă va fi de aproximativ 27-29 de grade, iar minima de 14-16 grade.

, vremea va fi caldă, dar cu posibilitatea apariției unor averse în contextul instabilității prognozate pentru Transilvania. Temperatura maximă va fi de aproximativ 27-29 de grade, iar minima de 14-16 grade. La Timișoara va fi cel mai cald dintre marile orașe analizate, în ton cu temperaturile foarte ridicate prognozate pentru Câmpia de Vest. Maxima se va situa în jurul valorilor de 33-34 de grade, iar minima va fi de aproximativ 19-21 de grade.

va fi cel mai cald dintre marile orașe analizate, în ton cu temperaturile foarte ridicate prognozate pentru Câmpia de Vest. Maxima se va situa în jurul valorilor de 33-34 de grade, iar minima va fi de aproximativ 19-21 de grade. Azi în Iași, vremea va fi caldă, însă vor exista condiții pentru averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27-29 de grade, iar minima la 15-17 grade.

vremea va fi caldă, însă vor exista condiții pentru averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27-29 de grade, iar minima la 15-17 grade. La Craiova, ultima duminică din august va aduce aproximativ 31-32 de grade la amiază și o minimă de 17-19 grade.

ultima duminică din august va aduce aproximativ 31-32 de grade la amiază și o minimă de 17-19 grade. La Constanța, influența Mării Negre va tempera căldura din timpul zilei, dar va menține noaptea foarte blândă. Sunt estimate maxime de aproximativ 27-29 de grade și minime de 20-22 de grade.

influența Mării Negre va tempera căldura din timpul zilei, dar va menține noaptea foarte blândă. Sunt estimate maxime de aproximativ 27-29 de grade și minime de 20-22 de grade. În Brașov, valorile vor fi mai moderate, cu o maximă de aproximativ 26-27 de grade și o minimă de 12-14 grade. După-amiaza și seara va exista și probabilitatea apariției averselor și descărcărilor electrice.

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