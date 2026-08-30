Alex Bodi, strâns cu ușa, la propriu! Și-a parcat cu greu Lamborghini-ul Aventador

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Alex Bodi este cunoscut drept un împătimit al mașinilor de lux. Deține o colecție de Lamborghini, inclusiv un Lamborghini Aventador Ultime V12, culoare unicat, verde Ermes, pentru care se spune că Bodi ar fi avut ofertă de 1.000.000 de euro, dar a refuzat să-l dea. Exact în această mașină l-a surprins CANCAN.RO pe afacerist (din păcate fără iubita Ancuța, dar aveți mai jos un link cu niște poze cu ea, dacă vi s-a făcut dor).

Ei bine, operațiunea de parcare a Aventadorului a fost un adevărat spectacol. Râdem, glumim, dar haideți să ne gândim și la oamenii care au Lamborghini atunci când creăm locuri de parcare! A fost greu! 😀

Parcările din România nu sunt făcute pentru bolizii lui Alex Bodi

Alex Bodi sosește la un club privat din nordul Capitalei la volanul bestiei verzi. Trece de bariere (probabil putea trece și pe dedesubt la cât de joasă e mașina), apoi ochește un loc de parcare apropiat de intrare. Singurul disponibil. Și începe să introducă mașina, care e mai lată decât e Dacia Spring de lungă, în respectivul loc de parcare. După care își dă seama că n-are cum să iasă. Și începe procedurile de ajustare.

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Alex Bodi, parcare cu năbădăi

Alex Bodi zici că e căpitan de portavion care încearcă să acosteze cu nava într-un port turistic. Înainte cu toată puterea. Ușor la tribord. Nava amiral cotește foarte greu în spațiul îngust. E altfel pe autostradă la vitezele pentru care a fost creat Aventadorul.

În cele din urmă Alex Bodi decide că ar avea loc să iasă, chiar și cu riscul de a-și agăța superbul tricou tricotat în gardul viu. Mai bine tricoul decât Lamborghini! Ușor, ușor, metodic, Alex Bodi iese la liman. Din fericire nu și-a uitat celebra borsetă verde în mașină (e asortată cu Lamborghini-ul, btw).

Bodi coboară cu greu din Lamborghini, parcarea e îngustă

Înainte să intre în club, Alex Bodi se oprește o clipă. Zici că se reculege după greaua încercare prin care tocmai a trecut. Cu siguranță nu e prima oară când se chinuie să parcheze bolidul verde. Dar ce ar putea să facă un om în situația lui? Să-și ia Urusul? E și mai greu, ăla nici măcar nu are portiere tip „butterfly doors”. Ce ar putea să facă, să circule cu bicicleta? Totuși, are o reputație care nu merită distrusă cu asemenea apariții. Până când lansează Lamborghini un model cu scaun ejectabil, care să te lanseze direct în afara mașinii, asta e situația.

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NU RATA!

Alex Bodi și Ancuța au sărbătorit împăcarea cu dedicații de la Elis Armeanca. Deocamdată, relația le merge strună!

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