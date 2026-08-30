Alex Bodi, strâns cu ușa, la propriu! Și-a parcat cu greu Lamborghini-ul Aventador

Alex Bodi este cunoscut drept un împătimit al mașinilor de lux. Deține o colecție de Lamborghini, inclusiv un Lamborghini Aventador Ultime V12, culoare unicat, verde Ermes, pentru care se spune că Bodi ar fi avut ofertă de 1.000.000 de euro, dar a refuzat să-l dea. Exact în această mașină l-a surprins CANCAN.RO pe afacerist (din păcate fără iubita Ancuța, dar aveți mai jos un link cu niște poze cu ea, dacă vi s-a făcut dor).

Ei bine, operațiunea de parcare a Aventadorului a fost un adevărat spectacol. Râdem, glumim, dar haideți să ne gândim și la oamenii care au Lamborghini atunci când creăm locuri de parcare! A fost greu! 😀

Alex Bodi sosește la un club privat din nordul Capitalei la volanul bestiei verzi. Trece de bariere (probabil putea trece și pe dedesubt la cât de joasă e mașina), apoi ochește un loc de parcare apropiat de intrare. Singurul disponibil. Și începe să introducă mașina, care e mai lată decât e Dacia Spring de lungă, în respectivul loc de parcare. După care își dă seama că n-are cum să iasă. Și începe procedurile de ajustare.

Alex Bodi, parcare cu năbădăi

Alex Bodi zici că e căpitan de portavion care încearcă să acosteze cu nava într-un port turistic. Înainte cu toată puterea. Ușor la tribord. Nava amiral cotește foarte greu în spațiul îngust. E altfel pe autostradă la vitezele pentru care a fost creat Aventadorul.

În cele din urmă Alex Bodi decide că ar avea loc să iasă, chiar și cu riscul de a-și agăța superbul tricou tricotat în gardul viu. Mai bine tricoul decât Lamborghini! Ușor, ușor, metodic, Alex Bodi iese la liman. Din fericire nu și-a uitat celebra borsetă verde în mașină (e asortată cu Lamborghini-ul, btw).

Înainte să intre în club, Alex Bodi se oprește o clipă. Zici că se reculege după greaua încercare prin care tocmai a trecut. Cu siguranță nu e prima oară când se chinuie să parcheze bolidul verde. Dar ce ar putea să facă un om în situația lui? Să-și ia Urusul? E și mai greu, ăla nici măcar nu are portiere tip „butterfly doors”. Ce ar putea să facă, să circule cu bicicleta? Totuși, are o reputație care nu merită distrusă cu asemenea apariții. Până când lansează Lamborghini un model cu scaun ejectabil, care să te lanseze direct în afara mașinii, asta e situația.

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