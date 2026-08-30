Ce pensie iei dacă nu ai lucrat niciodată. Ce spune legea

Persoanele care nu au lucrat niciodată se pot întreba dacă au dreptul la pensie și ce sumă ar putea primi la bătrânețe. Pentru a primi pensie pentru limită de vârstă este nevoie, în general, de o anumită perioadă de contribuții la sistemul public de pensii. Cei care nu îndeplinesc această condiție pot avea acces, în anumite situații, la alte forme de sprijin financiar oferite de stat. Iată ce pensie iei dacă nu ai lucrat niciodată.

Ce este pensia socială

Pensia socială este, de fapt, indemnizația socială pentru pensionari, un ajutor acordat de stat persoanelor care au venituri mici din pensii. Aceasta nu este o pensie obținută pe baza anilor de muncă și a contribuțiilor plătite în timpul vieții active.

În 2026, indemnizația socială pentru pensionari este de 1.281 de lei pe lună. Banii sunt acordați de la bugetul de stat și au rolul de a completa veniturile pensionarilor care au pensii mai mici decât acest prag.

De exemplu, o persoană care primește o pensie de 1.000 de lei pe lună poate primi încă 281 de lei prin indemnizația socială, astfel încât venitul total să ajungă la 1.281 de lei.

Este important de știut că indemnizația socială nu se acordă automat tuturor persoanelor care nu au lucrat niciodată. Pentru a primi o pensie pentru limită de vârstă este necesar un stagiu de cotizare, iar indemnizația socială reprezintă doar o completare pentru pensionarii care îndeplinesc condițiile legale și au venituri mici.

De la ce vârstă poți primi pensie socială

Indemnizația socială pentru pensionari nu poate fi solicitată pur și simplu atunci când o persoană ajunge la o anumită vârstă. Pentru a beneficia de acest sprijin, persoana trebuie să aibă calitatea de pensionar și să îndeplinească cerințele prevăzute de lege.

Vârsta standard de pensionare este, în prezent, de aproximativ 65 de ani pentru bărbați și aproximativ 63 de ani pentru femei. În cazul femeilor, vârsta standard crește treptat, conform calendarului stabilit de legislație.

Există însă o condiție importantă. Pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă este necesar, în general, un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Prin urmare, o persoană care nu a lucrat niciodată și nu a plătit contribuții la sistemul public de pensii nu primește automat o pensie doar pentru că a ajuns la vârsta standard de pensionare.

Indemnizația socială este destinată pensionarilor care au venituri mici din pensii. Dacă pensia unei persoane este sub nivelul minim stabilit prin lege, statul poate acorda o sumă suplimentară pentru completarea venitului până la acest prag, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Poți lua pensie dacă nu ai lucrat niciodată?

O persoană care nu a lucrat niciodată nu poate primi o pensie contributivă, deoarece pensia pentru limită de vârstă se acordă în funcție de contribuțiile plătite la sistemul public de pensii. Pentru pensia pentru limită de vârstă este necesară realizarea unui stagiu minim de cotizare.

Există însă o formă de sprijin financiar acordată persoanelor în vârstă cu venituri mici. Este vorba despre indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută în trecut drept „pensia socială minimă garantată”.

Aceasta nu este o pensie propriu-zisă și nu se acordă automat unei persoane doar pentru că a ajuns la vârsta de pensionare. Indemnizația are rolul de a completa veniturile unui pensionar până la nivelul minim stabilit de stat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Potrivit informațiilor prezentate, plafonul menționat este de 1.281 de lei pe lună. De exemplu, dacă o persoană are o pensie de 1.000 de lei, poate primi o indemnizație de 281 de lei, astfel încât venitul total să ajungă la 1.281 de lei.

Pentru o persoană care nu a lucrat deloc și nu are stagiu de cotizare, situația este diferită: nu primește o pensie contributivă doar pentru că a împlinit vârsta standard de pensionare. Pentru acordarea indemnizației sociale este necesar, în primul rând, să existe calitatea de pensionar și să fie îndeplinite condițiile legale.

Prin urmare, expresia „pensie socială” poate crea confuzie. Statul poate acorda un sprijin financiar persoanelor vârstnice cu venituri mici, însă acesta nu înlocuiește pensia contributivă și nu se acordă în baza anilor de muncă.