Pepe a scos portofelul la înaintare în mall! Soția lui, Yasmine, l-a pus la cheltuială

Viața de tătic vine la pachet cu numeroase responsabilități, însă Pepe știe foarte bine ce presupune acest rol. Acesta este tatăl a patru copii și nu se teme să își asume cu seriozitate sarcinile de părinte. CANCAN.RO l-a surprins pe artist la Băneasca Shopping City, alături de soția lui, Yasmine Ody, într-o sesiune de shopping dedicată celor mici. Și dacă tot au ajuns la mall, n-au plecat cu mâna goală! Au intrat în magazine, de unde au ieșit cu mai multe articole pentru copii. Nota de plată? O sumă considerabilă! Vezi mai jos!

Pepe și soția sa, Yasmine au fost surprinși de CANCAN.RO într-o sesiune de cumpărături… pentru copii. Ajunși în magazinul Next, cei doi au început să caute articole pentru cei mici. Deși ne-am fi așteptat ca mama să știe exact ce le lipsește copiilor, artistul avea, însă, lista bine pusă la punct, iar comportamentul lui ne-a arătat că nu venise doar să țină companie.

Pepe, atent la fiecare detaliu

Din imaginile surprinse de CANCAN.RO, Yasmine apare cu o pungă de la Pandora, semn că, înainte de shoppingul propriu-zis pentru cei mici, soția lui Pepe și-a făcut timp și pentru un mic răsfăț. Artistul nu a mai zăbovit în fața vitrinelor cu haine și accesorii pentru adulți, ci și-a îndreptat atenția către magazinele dedicate celor mici. Acesta a luat la puricat rafturile și surpriza a fost că, știa destul de bine ce trebuie pus în coș. Pijamale? Bifat! Șosete? Bifat! Tricouri albe? Evident! Tăticul îi amintea soției ce mai trebuie adăugat în coșul de cumpărături, iar mămica, atentă la indicațiile „șefului de achiziții” a executat.

Yasmine a analizat produsele, a ales, și în cele din urmă, articolele s-au adunat serios. Nota de plată? Aproximativ 770 lei. O sumă care ne arată, bineînțeles că, atunci când vine vorba despre garderoba celor mici, Pepe nu pare să se uită la fiecare leu cheltuit.

Pepe a fost abordat și pentru o sesiune foto

Cum Pepe este o prezență mai mult decât cunoscută în lumea mondenă, a fost aproape imposibil să treacă neobservat. Angajatele magazinului au profitat de apariția artistului și au dorit să imortalizeze momentul.

Zis și făcut! S-a lăsat cu o fotografie, două, trei, însă, Pepe nu se afla tocmai în cea mai mare dispoziție pentru sesiuni foto. Artistul a acceptat, dar expresia lui a trădat lipsa de entuziasm.

După ce au rezolvat misiunea în Next, cei doi au continuat plimbarea prin mall și au ajuns și la Zara Kids. Pepe și soția lui au aruncat o privire rapidă prin magazin, s-au uitat la produse, dar de data aceasta, lucrurile au fost ceva mai liniștite. Nimic nu le-a atras atenția pentru cei mici. Yasmine, însă, nu a plecat chiar cu mâna goală din punct de vedere al curiozițății. Soția artistului a pus ochii pe o pereche de blugi și a mers să-i probeze. Pepe a rămas, între timp, în așteptare, după ce tocmai bifase cu succes o rundă serioasă de cumpărături pentru copii.

Ionuț Nicolae Pascu, cunoscut publicului sub numele de scenă Pepe, este tatăl a patru copii. Din fosta căsnicie cu Raluca Pastramă, artistul are două fiice, Maria și Rosa. În prezent, Pepe formează o familie alături de Yasmine Ody, cu care are doi copii, un băiețel, Pepe Jr., și o fetiță, Jessica, venită pe lume în urmă cu doar câteva luni.

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