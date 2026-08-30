O singură arsură solară gravă îți poate afecta sănătatea pentru tot restul vieții, avertizează dermatologii

O arsură solară dureroasă nu se termină în momentul în care dispare roșeața pielii. Radiațiile ultraviolete pot produce leziuni ale ADN-ului celulelor, iar efectele se pot acumula de-a lungul vieții. O amplă analiză care a inclus date de la peste 321.000 de persoane arată că arsurile solare severe sunt asociate cu un risc mai mare de carcinom cutanat cu celule scuamoase. Iar arsurile grave și repetate suferite în copilărie par să fie deosebit de importante pentru riscul de cancer de piele de mai târziu.

O arsură solară gravă îți poate afecta sănătatea

Cu toții am trecut probabil prin asta. Vrei să obții bronzul auriu al verii, dar stai puțin prea mult la soare. Când îți dai seama, pielea a devenit de un roșu intens, dușul este un chin, iar până și purtarea unui tricou provoacă durere.

Nici măcar tot gelul de aloe vera din lume nu poate șterge însă complet consecințele unei arsuri solare grave. Efectele unor asemenea episoade te-ar putea însoți întreaga viață.

O meta-analiză publicată în JAMA Dermatology a reunit date provenite din 17 studii, care au inclus în total peste 321.000 de persoane.

Cercetătorii au constatat că antecedentele de arsuri solare dureroase, cu bășici sau severe sunt asociate cu o probabilitate semnificativ mai mare de apariție a carcinomului cutanat cu celule scuamoase, una dintre cele mai frecvente forme de cancer de piele.

Riscul a fost cu până la 69% mai mare

Persoanele care au avut de-a lungul vieții o frecvență moderată a arsurilor solare severe au prezentat o probabilitate cu 51% mai mare de a dezvolta carcinom cutanat cu celule scuamoase comparativ cu persoanele fără asemenea antecedente. În cazul celor care au suferit frecvent arsuri severe, procentul a urcat la 69%.

Și mai îngrijorătoare sunt datele referitoare la copilărie. Arsurile solare severe și frecvente suferite în această perioadă au fost asociate cu o probabilitate de până la trei ori mai mare de apariție a bolii.

Cercetarea a fost coordonată de dermatologul Isaac Weber și colegii săi de la University of Texas MD Anderson Cancer Center.

Cercetătorii atrag atenția asupra limitelor studiului

„Deși rolul expunerii la UV în carcinomul cutanat cu celule scuamoase este bine stabilit, efectul specific al arsurilor solare rămâne mai puțin sigur”, au explicat Weber și colegii săi.

Una dintre dificultăți este separarea efectelor expunerii cronice la radiațiile ultraviolete de cele produse de o arsură solară acută. Persoanele care suferă mai multe arsuri tind, în general, să petreacă și mai mult timp expuse la soare.

Gradul de certitudine al dovezilor a rămas scăzut și dintr-un alt motiv: o parte dintre date s-au bazat pe capacitatea participanților de a-și aminti arsurile solare suferite în trecut, iar asemenea amintiri pot fi imprecise.

Leziunile ADN-ului nu dispar odată cu roșeața

Chiar și cu aceste limitări, rezultatele se adaugă unui număr tot mai mare de cercetări care asociază arsurile solare din copilărie cu riscul de cancer de piele pe termen lung. Meta-analize anterioare au asociat arsurile solare severe suferite în copilărie și cu rate mai ridicate de melanom și carcinom bazocelular.

Problema este că deteriorarea produsă de radiațiile UV asupra ADN-ului celulelor pielii nu dispare atunci când pielea nu mai este roșie și dureroasă.

„Atunci când organismul repară aceste leziuni, uneori pot apărea greșeli. În timp, aceste mutații se pot acumula și pot contribui la dezvoltarea cancerului de piele.”, a explicat oncologul Adrienne Victor, de la Wilmot Cancer Institute al University of Rochester.

Mulți nu folosesc cremă de protecție solară

În ciuda riscurilor cunoscute ale radiațiilor ultraviolete, protecția solară continuă să fie tratată cu superficialitate de mulți oameni. Datele CivicScience din 2026 arată că 75% dintre americani folosesc cremă de protecție solară cel puțin ocazional. Totuși, 40% nu o reaplică.

În plus, 24% dintre cei chestionați cred în prezent că produsele de protecție solară ar fi ele însele toxice, procent care a crescut începând din 2021, fără ca această convingere să fie susținută de dovezi științifice credibile.

„Unii oameni evită crema de protecție solară din cauza miturilor potrivit cărora ingredientele acesteia ar putea provoca cancer de piele”, a explicat Victor. „Cu toate acestea, cele mai solide dovezi indică expunerea la UV drept principala cauză a majorității cancerelor de piele.”

Arsurile solare din copilărie sunt deosebit de importante

Copiii sunt mai vulnerabili decât adulții, iar o parte importantă a expunerii și a leziunilor pielii se produce înainte ca aceștia să fie suficient de mari pentru a lua singuri decizii informate în privința protecției solare.

Arsurile solare suferite în verile copilăriei nu mai pot fi schimbate. Cele care ar putea apărea însă în următoarea vacanță sau în următorul weekend pot fi prevenite.

Mesajul dermatologilor rămâne simplu: protejarea pielii de radiațiile ultraviolete și evitarea arsurilor solare severe pot avea consecințe asupra sănătății chiar și la zeci de ani după expunere.

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