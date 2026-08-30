Christiana din Timișoara a rezervat un sejur de 7 zile, la „all inclusive”, într-un hotel de 4 stele din Bulgaria. Când a văzut ce primește să mănânce, a rămas fără cuvinte

Christiana din Timișoara a rezervat un sejur de 7 zile, la "all inclusive", într-un hotel de 4 stele din Bulgaria. Când a văzut ce primește să mănânce, a rămas fără cuvinte
Meniul „all inclusive” / Sursa foto: Social media
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O vacanță în Bulgaria poate veni cu surprize plăcute, mai ales atunci când alegerea hotelului se dovedește a fi una inspirată. La fel s-a întâmplat și în cazul Christianei, din Timișoara, care a ales să petreacă șapte zile într-un hotel de patru stele din Sveti Vlas, Burgas.

Cu toate că nu găsise foarte multe recomandări despre unitatea de cazare, experiența avută a determinat-o să scrie o recenzie pe rețelele de socializare, pentru a le oferi și altor turiști un punct de reper.

Christiana a povestit că a fost pentru prima dată când a mers în Bulgaria și că, înainte de plecare, citise numeroase experiențe negative despre diverse hoteluri de pe litoralul bulgăresc. Tocmai de aceea a simțit nevoia să împărtășească impresiile după întoarcerea acasă.

„Salutare tuturor! Tocmai ne-am întors din vacanță și simt că trebuie să scriu această recenzie, mai ales că tot citesc pe grupurile de Bulgaria atâtea experiențe negative de la diverse hoteluri”, a scris turista.

Destinația aleasă a fost Premier Fort Beach, din Sveti Vlas. Iar impresia generală a fost una peste așteptări.

 „A fost prima dată când am mers în Bulgaria, mai exact la Premier Fort Beach (Sveti Vlas, Burgas) și am rămas nu doar plăcut impresionați, ci de-a dreptul WOW!”, a mărturisit Christiana.

Ce a găsit turista în meniul hotelului

Unul dintre aspectele care au impresionat-o cel mai mult a fost mâncarea. Deși a mai fost în resorturi cunoscute din Turcia, turista susține că oferta gastronomică întâlnită în Bulgaria a fost chiar mai bună.

„Mâncarea este extrem de variată și gustoasă. Am fost în resorturi renumite și destul de bune în Turcia, dar mâncarea de aici le-a depășit clar!”, a declarat aceasta în postarea sa.

Potrivit Christianei, în cele șapte zile petrecute în resort, meniul a inclus preparate pe care nu se aștepta să le găsească atât de des într-un hotel all inclusive.

„În 7 zile de sejur, am avut fructe de mare în 4 seri”, a povestit ea.

Printre preparatele menționate se numără rechinul, sushi, ton proaspăt, iepure și purceluș la proțap. Iar deserturile au primit, la rândul lor, laude consistente: „dulciurile sunt demențiale! Totul este delicios.”

Nici condițiile de cazare nu au dezamăgit-o. Camerele au fost descrise drept „mari și curate”, fiind considerate potrivite în special pentru familiile cu copii.

Un alt avantaj menționat a fost parcarea. Aceasta este gratuită și păzită, iar turista spune că este și foarte bine amenajată, ceea ce îi scutește pe cei care merg cu mașina de una dintre problemele frecvente de pe litoral: costurile ridicate ale parcării.

Și capitolul dedicat copiilor a primit aprecieri. Christiana spune că echipa de animație este foarte implicată și depune eforturi pentru a-i ține pe cei mici ocupați.

„Chiar dacă poate nu excelează ei la nivel mondial, sunt extrem de muncitori și implicați, iar pentru copii este pur și simplu TOP!”, a scris aceasta, recomandând locația în special familiilor.

Resortul, dotat cu tobogane, piscine și restaurante

Complexul a fost un alt motiv de surpriză. Potrivit Christianei, acesta dispune de propriul market, mai multe piscine, tobogane și restaurante. Motiv pentru care turista consideră că poate fi privit fără probleme ca un resort, chiar dacă nu are plajă privată.

În ceea ce privește plaja, aceasta spune că zona de litoral din dreptul complexului i-a lăsat o impresie foarte bună. Nisipul este descris ca fiind foarte fin, iar apa „super limpede și curată”. Singurul minus menționat este faptul că plaja este ceva mai îngustă, însă, în opinia ei, există suficient loc pentru turiști.

La finalul postării, turista a vorbit și despre costuri, apreciind că prețurile sunt rezonabile.

„Prețurile sunt, după părerea mea, de foarte mult bun simț!”, a transmis ea.

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