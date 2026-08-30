Ultimele ore ale lui Meghan și Harry la Montecito! Cu cine și-au petrecut weekendul înainte de marea mutare

Meghan Markle și Prințul Harry au închis, cel puțin pentru o perioadă, capitolul californian al vieții lor. Înainte să urce împreună cu Archie, Lilibet și cei doi câini într-un avion privat spre Anglia, Ducii de Sussex și-au petrecut ultimul weekend la Montecito alături de prietenii apropiați, de prietenii copiilor și de mama lui Meghan, Doria Ragland.

Mutarea în Marea Britanie fusese pregătită de ceva vreme și, spun apropiații, este o decizie luată pentru familie. Cu toate acestea, despărțirea de casa și viața construite în California după ruptura de familia regală nu a fost deloc ușoară. Și nici definitivă: mesajul lor pentru cei rămași în urmă a fost mai degrabă „ne întoarcem” decât „adio”.

Ultimul weekend la Montecito, printre prieteni și familie

Meghan Markle, în vârstă de 45 de ani, și Prințul Harry, 41 de ani, și-au petrecut ultimul weekend înaintea mutării în Marea Britanie în compania prietenilor apropiați. Ducele și Ducesa de Sussex au ajuns în Regatul Unit miercuri, 26 august, la numai o săptămână după ce PEOPLE dezvăluise că familia urma să se mute pentru o perioadă îndelungată în țara natală a lui Harry.

O sursă a declarat pentru PEOPLE că Meghan și Harry au părăsit California marți, la începutul serii, și au călătorit cu un avion privat spre Anglia. Alături de ei au fost copiii, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 5 ani, dar și câinii familiei.

Înainte de plecare, familia a vrut să mai petreacă timp cu oamenii care au făcut parte din viața lor californiană. Printre aceștia s-au aflat prieteni apropiați, prietenii copiilor, dar și mama lui Meghan, Doria Ragland.

Nu a fost un adio: „Ne vom întoarce”

Potrivit sursei citate de PEOPLE, Meghan și Harry au dorit în mod special ca Archie și Lilibet să aibă câteva momente frumoase cu prietenii lor înaintea marii schimbări.

„Au vrut să petreacă timp cu oamenii de care sunt cel mai apropiați înainte să plece și copiii să aibă parte de câteva momente speciale alături de prieteni”, a explicat sursa.

Despărțirea nu a avut însă aerul unei plecări definitive.

„Nu a fost un adio pentru totdeauna. A fost mult mai degrabă: «Ne vom întoarce, dar asta este ceea ce facem acum».”

Cu alte cuvinte, nu s-au aruncat cheile de la Montecito în Pacific și nici nu s-a tras oblonul definitiv peste viața americană.

Meghan lasă în urmă o viață pe care o iubește

Momentul a fost totuși unul încărcat de emoție.California a devenit casa familiei în 2020, după ce Meghan și Harry au renunțat la rolurile lor de membri seniori activi ai familiei regale britanice. De atunci, Montecito a reprezentat locul în care și-au construit viața de familie departe de mecanismul monarhiei.

„Plănuiesc asta de ceva timp și simt că este lucrul potrivit pentru familia lor, dar asta nu înseamnă că plecarea a fost ușoară”, spune sursa.

Mai ales pentru Meghan, atașamentul față de California rămâne puternic.

„Meghan iubește cu adevărat viața lor din Montecito și casa de acolo. Știu că va dura puțin până când toată lumea se va instala și se va adapta.”

Pentru Archie și Lilibet începe o viață nouă

Dincolo de emoția despărțirii, există și entuziasm pentru ceea ce urmează, în special datorită experiențelor pe care le vor avea Archie și Lilibet.

„Există și entuziasm în legătură cu ceea ce urmează, mai ales pentru copii. Sunt foarte fericiți pentru ei și pentru toate lucrurile pe care vor avea ocazia să le experimenteze”, a adăugat sursa.

Familia intenționează să transforme o reședință privată, fără statut regal, din Marea Britanie în baza sa principală pentru o perioadă îndelungată. Iar schimbarea majoră pentru copii va veni foarte repede. Archie și Lilibet vor începe școala în Marea Britanie luna viitoare. Sussex nu renunță însă la proprietățile de peste hotare. Meghan și Harry își vor păstra casa din California, precum și proprietatea de vacanță din Portugalia.

Așadar, nu este chiar genul de mutare în care bagi toată casa în cutii de carton și scrii cu markerul „bucătărie” și „fragil” pe ele.

Harry și Meghan se întorc în Marea Britanie, dar nu la vechile slujbe regale

Există o distincție importantă în toată această poveste: Meghan și Harry nu se întorc la îndatoririle regale. Pentru Meghan, acest lucru este esențial. În ultimii ani, Ducesa de Sussex a vorbit deschis despre izolarea și nefericirea pe care le-a resimțit în perioada în care era membru activ al familiei regale. Atât ea, cât și Harry au criticat presa britanică, dar și ceea ce au descris drept incapacitatea instituției regale de a o proteja.

Un apropiat al cuplului susține însă că revenirea în Marea Britanie nu înseamnă automat repetarea trecutului.

„A vorbit foarte deschis despre felul în care s-a simțit înainte, dar asta nu înseamnă că lucrurile vor fi din nou exact la fel. Nu înseamnă că nu poate fi diferit și că lucrurile nu se pot schimba.”, a declarat acesta pentru PEOPLE.

Meghan vrea ca Archie și Lilibet să cunoască ambele lumi

Unul dintre principalele motive pentru care revenirea în Marea Britanie o atrage pe Meghan este tocmai ceea ce această experiență le poate oferi copiilor.

„Meghan se simte foarte norocoasă că le pot oferi lui Archie și Lilibet posibilitatea de a experimenta ambele lumi”, spune o sursă din Montecito.

Pentru Harry, motivația este și mai personală. Prințul își dorește ca cei doi copii să înțeleagă lumea în care a crescut el și să descopere mai îndeaproape originile familiei lor. Potrivit unei surse, Harry „vrea ca ei să înțeleagă lumea în care a crescut și de unde provine familia lor”.

Astfel, revenirea familiei Sussex în Marea Britanie nu este prezentată drept o întoarcere la viața regală pe care Meghan și Harry au abandonat-o în 2020. Este, cel puțin pentru moment, o încercare de a le oferi lui Archie și Lilibet acces la ambele părți ale vieții familiei: California în care au crescut și Marea Britanie care reprezintă o parte importantă din istoria tatălui lor.

Iar casa din Montecito rămâne acolo. Pentru Meghan și Harry, plecarea nu a fost „adio”, ci mai degrabă un „ne vedem curând”.

CITEȘTE ȘI: Prințul William și Kate Middleton, prima reacție oficială după ce Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie

Regele Charles l-a scos pe Prințul William din testament! Cine va moșteni averea de 2 miliarde de dolari, de fapt