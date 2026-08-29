O recunoști? Actrița care a ales dispară din atenția publicului a făcut o revenire spectaculoasă pe covorul roșu

Surpriză mare pentru fanii prezenți la premiera londoneză a filmului „Practical Magic 2”. Actrița Stockard Channing, în vârstă de 82 de ani, și-a făcut apariția pe covorul roșu. Află mai multe detalii!

Cum arată Stockard Channing acum

După ce a absentat timp de 2 ani de la Hollywood, actrița a făcut o revenire spectaculoasă. Înainte de premiera filmului „Practical Magic 2”, artista a făcut câteva dezvăluiri publicului despre viața ei. Mărturiile sale i-au șocat pe fanii ei, care nu știau ce s-a întâmplat cu aceasta.

Stockard Channing a recunoscut că trăiește singură și este „fericită fiind o pustnică”. Dar nu a ratat ocazia de a interpreta din nou rolul mătușii Franny Owens în continuarea producției care a fost lansată în 1998.

De la premieră nu au lipsit Sandra Bullock și Nicole Kidman, care interpretează rolurile surorilor Sally și Gillian Owens, precum și Joey King, Maisie Williams și restul distribuției.

Mai retrasă după moartea lui Daniel Gillham

La începutul lunii august, actrița a publicat un eseu în The Sunday Times, unde a explicat cât de radical s-a schimbat viața sa după ce și-a pierdut partenerul de viață. Daniel Gillham a murit în 2014 la vârsta de 58 de ani. Cei doi au fost împreună timp de 24 de ani, iar moartea lui a afectat-o profund pe actriță.

„Partenerul meu, Daniel, a murit în 2014 și a fost mai devastator decât mi-am dat seama. A avut un efect de întârziere. Viața mea s-a schimbat, așa că am decis să-mi schimb și eu cursul vieții și să plec din Maine”, a mărturisit ea.

Devastată de durere, Stockard Channing a decis să se mute din Maine în Londra, unde locuiește singură. Actrița s-a mutat cu puțin timp înainte de pandemia de covid-19, la 6 ani după moartea lui Daniel, și trăiește ca o pustnică.

„Locuiesc singură de când l-am pierdut pe Daniel și sunt fericită că sunt o pustnică”, a scris actrița.

Nu-și mai dorește un partener de viață

În urmă cu un an, a mărturisit că nu-și mai dorește un partener de viață. Actrița, care a fost căsătorită de patru ori, s-a focusat mai mult pe relațiile de prietenie și pe noul ei stil de viață retras. Susține că este mulțumită total cu decizia luată de a fi mai singuratică.

„Nu, cred că ar fi o adevărată bătaie de cap (n.r. să-și facă alt iubit). Îmi păstrez cercul de prieteni așa cum este, vă mulțumesc foarte mult”, a spus ea. „Sunt foarte mulțumită de prietenii pe care îi am. Nu. Viața e bună. Viața e foarte bună.”

Cu toate că a acceptat să apară în „Practical Magic 2”, actrița nu știe dacă va mai accepta alte roluri, în viitor. Își dorește să regizeze anul acesta o producție a piesei „Ultima bandă a lui Krapp”, de Samuel Beckett.

„Cred că filmele sunt precum cântecele: te duc înapoi într-o anumită perioadă a vieții tale”, a scris Channing. „Poate într-o perioadă mai inocentă.”

Stockard Channing este cunoscută pentru rolurile sale din „Practical Magic” 1 și 2, din serialul „The West Wing” și pentru rolul lui Rizzo din „Grease”.

„Nu sunt sigur că voi mai face ceva după aceea”, a scris Channing. „Actoria este ca orice alt lucru în viață; nu știi niciodată ce se va întâmpla.”

De ce nu are copii Stockard Channing

Actrița a fost căsătorită de patru ori cu Walter Channing Jr., Paul Schmidt, David Debin și David Rawle. Când l-a cunoscut pe Daniel Gillham în 1990, era singură de doi ani.

Stockard a vorbit deschis și despre faptul că nu a avut copii niciodată. Dar s-a gândi des la acest lucru și a mărturisit că se gândește că „ar fi fost bine să aibă pe cineva care să o îngrijească.”

„Dar, până la urmă, și copiii pot fi la fel de egoiști ca oricine altcineva”, a adăugat ea.

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