Ai impresia că nu mai poți? Cele 5 lucruri pe care ar trebui să le faci când stresul îți mănâncă zilele

Instinctul de a minimaliza o situație neplăcută este ușor de înțeles, însă poate fi exact abordarea greșită. O viață complet lipsită de stres nu există, iar încercarea de a elimina orice tensiune este, în sine, o luptă imposibilă. Stresul este un răspuns fiziologic normal al organismului, iar diferența o face felul în care reacționăm atunci când lucrurile scapă de sub control. De la recunoașterea problemei și calmarea înainte de a acționa până la schimbarea priorităților și cererea de ajutor, câteva obiceiuri simple ne pot ajuta să trecem mai bine prin momentele dificile.

Cum poți scăpa de stres

Nu ne face plăcere să vă dăm vestea, dar o viață fără stres nu există. Există doar viața, cu diferite lucruri care merg prost în cele mai nepotrivite momente, și felul în care alegi să le gestionezi.

Mayo Clinic spune de ani întregi că stresul este un răspuns fiziologic normal, nu un eșec personal. Și totuși, cei mai mulți oameni au impresia că au făcut ceva greșit. Ca și cum, pur și simplu, nu ar ști să-și trăiască viața cum trebuie.

Raportul „Stress in America” din 2024 al Asociației Americane de Psihologie (APA) a constatat că o majoritate considerabilă a adulților americani declară în mod regulat simptome fizice și emoționale ale stresului. Ceea ce înseamnă că nu ești tu singurul care nu știe să-i facă față. Ești pur și simplu om.

Stresul nu va dispărea niciodată. Totul ține de limitarea efectelor sale și de a învăța cum să acționezi înainte să ajungi să te prăbușești complet.

Nu te mai preface că nu se întâmplă

Instinctul de a minimaliza o situație neplăcută este de înțeles. Nimeni nu vrea să fie persoana care transformă permanent orice problemă într-o catastrofă. Dar există o diferență între a-ți păstra calmul și a încerca efectiv să te convingi că problema nu există.

Să recunoști ceea ce nu merge bine, față de tine însuți sau față de persoana care se află lângă tine, ajută, de fapt, la reglarea răspunsului la stres. Sistemul tău nervos știe deja că ceva nu este în regulă. Punând problema în cuvinte, împiedici creierul să mai toarne și mai mult gaz pe foc.

Calmează-te înainte să începi să acționezi

Panica poate crea impresia că simplul fapt că „faci ceva” este productiv. Nu este. Atunci când totul pare o urgență, primul impuls este să începi să faci lucruri – orice fel de lucruri – numai pentru a nu te mai simți atât de neajutorat. Mișcarea mai inteligentă este să te oprești mai întâi.

Să reușești să te aduni înainte de a acționa este semnul unei bune capacități de conducere, indiferent dacă deții sau nu o funcție de conducere. Până la urmă, tot tu îți conduci propria viață.

Oamenii din jurul tău vor prelua indicii din energia pe care o transmiți, fie în bine, fie în rău. Respiră adânc de câteva ori înainte de a lua o decizie. În acele câteva momente de liniște poți evita numeroase hotărâri impulsive.

Schimbă ceea ce încerci să protejezi

Atunci când circumstanțele se schimbă rapid, prioritățile tale trebuie să se schimbe odată cu ele.

Lucrul asupra căruia erai concentrat dimineață s-ar putea să nu mai fie cel care are cu adevărat nevoie de atenția ta în acest moment. În timpul unei crize reale, siguranța, fizică, emoțională sau practică, ajunge adesea să fie singura prioritate care contează cu adevărat.

Dacă recunoști acest lucru suficient de devreme, poți economisi o cantitate enormă de energie pe care altfel ai consuma-o încercând să aperi ceva ce nu mai trebuie apărat.

Caută informația ascunsă în dezastru

Viktor Frankl a petrecut trei ani în lagărele de concentrare naziste și a ieșit de acolo cu o teorie: sensul poate fi găsit în orice situație, inclusiv în acelea prin care nimeni nu și-ar dori vreodată să treacă. Conceptul său de logoterapie susține că atitudinea pe care o adopți față de o suferință inevitabilă poate deveni, ea însăși, o sursă de sens.

Aplicată stresului de zi cu zi, această idee se poate transforma în ceva foarte practic: atunci când ceva merge prost, încearcă să vezi ce te poate învăța situația respectivă înainte de a o considera pur și simplu o pierdere.

Nu este o soluție magică, însă creierul tău poate ajunge să privească situația într-un mod diferit. Percepția devine realitate.

Cere ajutor mai devreme decât ți-ar veni în mod normal să o faci

Cei mai mulți oameni așteaptă prea mult. Mai întâi epuizează toate celelalte variante, de obicei din orgoliu sau pentru că au impresia că nevoia de ajutor reprezintă recunoașterea unui eșec.

Nu este așa. Persoana care te poate ajuta cu adevărat într-un anumit moment s-ar putea să nu fie deloc cea la care te-ai fi așteptat. Poate fi un necunoscut, un coleg dintr-un alt departament sau pur și simplu cineva care privește situația dintr-o perspectivă diferită.

Cu cât renunți mai repede la ideea că trebuie să rezolvi totul singur, cu atât mai repede problema poate începe să pară mai puțin copleșitoare. Stresul va apărea. Nu îl poți evita.

Cele cinci recomandări nu sunt atât soluții rapide, cât obiceiuri. Ideal este să le exersezi înainte să vină ziua aceea proastă, astfel încât să le ai deja la îndemână atunci când chiar vei avea nevoie de ele.

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