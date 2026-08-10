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Nu doar ce mănânci contează. Și ora la care iei masa ar putea influența sănătatea creierului

De: Diana Cernea 10/08/2026 | 06:10
Nu doar ce mănânci contează. Și ora la care iei masa ar putea influența sănătatea creierului
Sănătatea creierului depinde de ora la care mâncăm, sursa-colaj CANCAN.RO
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Restrângerea intervalului zilnic de alimentație la aproximativ opt sau nouă ore ar putea aduce beneficii pentru sănătatea creierului la femeile în vârstă, chiar dacă pierderea în greutate este aceeași ca în cazul unui program alimentar obișnuit. Acestea sunt concluziile preliminare ale unui studiu clinic desfășurat în Statele Unite.

Ora la care iei masa ar putea influența sănătatea creierului

Cercetătorii de la Universitatea Rutgers au inclus în studiu 47 de femei supraponderale sau cu obezitate, cu vârste cuprinse între 50 și 79 de ani, care au participat timp de șase luni la un program de slăbire. Toate participantele au primit consiliere nutrițională și au fost îndrumate să reducă aportul alimentar zilnic cu aproximativ 500 de calorii.

Dintre acestea, 26 de femei au fost rugate să consume toate mesele într-un interval mai mic de nouă ore pe zi, de regulă între orele 10:00 și 18:00. În medie, ele au mâncat pe parcursul a 8,2 ore zilnic. Celelalte participante au urmat un program alimentar obișnuit, întins pe aproximativ 12,3 ore în fiecare zi.

Femeile din ambele grupuri au slăbit la fel de mult

După șase luni, rezultatele au arătat că femeile din ambele grupuri au pierdut, în medie, aproximativ șapte kilograme. Cu toate acestea, femeile care și-au limitat mesele la opt sau nouă ore pe zi au obținut rezultate semnificativ mai bune la testele care au evaluat planificarea spațială și rezolvarea problemelor.

Ele au avut, de asemenea, tendința de a face mai puține greșeli la testele de memorie și învățare, deși această diferență nu a fost suficient de mare pentru a fi considerată semnificativă din punct de vedere statistic. În schimb, cercetătorii nu au observat diferențe clare între cele două grupuri în ceea ce privește timpul de reacție sau capacitatea de a realiza mai multe sarcini simultan.

Posibile beneficii suplimentare pentru sănătatea creierului

„Pierderea în greutate, în sine, poate reduce o parte din declinul cognitiv asociat înaintării în vârstă, iar aceste rezultate sugerează că ar putea exista beneficii suplimentare dacă încetăm să mâncăm cu aproximativ patru ore înainte de culcare și limităm alimentația la opt sau nouă ore pe zi, comparativ cu intervalul obișnuit de aproximativ 12 ore”, a declarat Sue Shapses, profesor de științe nutriționale la Universitatea Rutgers și coordonatoarea studiului.

Aceasta a precizat că efectele observate asupra funcțiilor cognitive au fost modeste, însă analiza a arătat că un interval mai scurt de alimentație a fost asociat cu îmbunătățiri mai mari ale performanțelor cognitive.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul conferinței Nutrition 2026, reuniunea anuală a Societății Americane pentru Nutriție.

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