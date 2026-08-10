Motivul ireal pentru care Bia Khalifa a părăsit România + Cine este iubitul pe care l-a ținut ascuns: „Am fost șantajată și stoarsă de bani”

Bia Khalifa face dezvăluiri în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre momentele care i-au marcat viața: copilăria dificilă, lupta cu depresia, plecarea din România și planurile de viitor alături de iubitul său albanez. Vedeta vorbește deschis despre prejudecățile cu care s-a confruntat timp de șapte ani din cauza activității pe OnlyFans, dar și despre visul pe care încă speră să-l îndeplinească.

Povestea Biei Khalifa este una marcată de numeroase încercări. Născută în România, aceasta și-a petrecut o mare parte din copilărie în Italia, unde a plecat alături de familie. De-a lungul timpului, a povestit că a crescut într-un mediu dificil, marcat de conflicte și violență domestică, iar separarea părinților i-a schimbat complet viața. La un moment dat, a fost despărțită de mama sa și a trecut prin perioade care au lăsat urme adânci. La doar 15 ani, a ales să plece de acasă și să se întrețină singură.

„În România simțeam că tot ce făceam era să supraviețuiesc urii și răutăților”

În ciuda obstacolelor întâmpinate, nu a renunțat la școală, iar ulterior și-a construit un drum în mediul online, devenind una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. Astăzi, spune că toate experiențele prin care a trecut au ajutat-o să devină femeia care este și să privească viitorul cu mai multă încredere.

CANCAN: Ai spus că ai intrat în depresie în România. Cum s-a ajuns acolo?

Bia Khalifa: În România simțeam că tot ce făceam era să supraviețuiesc urii și răutăților. Cei care m-au judecat pentru că fac OnlyFans și nu au înțeles niciodată despre ce este vorba, chiar îmi pare rău pentru ei. Eu nu am avut o copilărie ușoară. Nu am avut nici mamă, nici tată, iar de la 15 ani am fost pe cont propriu. Cu toate astea, am fost foarte bună la școală, atât în Italia, cât și în România. Când am ajuns în România nici măcar nu stăpâneam foarte bine limba română și mi-a fost greu, dar îmi plăcea școala și mi-ar fi plăcut să continui. Eram încă un copil. Nu am avut șansa să trăiesc o viață normală, având în vedere familia toxică din care provin și tot ce s-a întâmplat în copilăria mea. Mulți oameni din România îmi cunosc povestea, dar despre partea asta nu prea se vorbește. Eu, în viață, am făcut tot ce am știut mai bine ca să mă descurc.

CANCAN: Cei care te critică pentru OnlyFans ce nu înțeleg?

Bia Khalifa: OnlyFans este o platformă pe care, între timp, cred că o înțelege aproape toată lumea. Nu este prostituție și nu te obligă nimeni să faci ceva ce nu îți dorești. Este foarte multă interacțiune cu fanii. Eu vorbesc foarte mult cu oamenii care mă urmăresc. Sunt persoane care mă cunosc foarte bine, iar eu apreciez asta. Din activitatea mea pe OnlyFans îmi câștig existența. Asta este meseria mea.

„Nu intenționez să renunț la OnlyFans, iar el știe și acceptă asta”

CANCAN: De câți ani faci asta?

Bia Khalifa: Aveam 18 ani când am câștigat primii bani din OnlyFans. Am fost printre primele creatoare care au făcut asta și atunci a venit un val uriaș de hate, pentru că lumea nu știa ce este platforma. În timp, cred că eu și alte fete care fac OnlyFans am contribuit la faptul că oamenii au înțeles mai bine despre ce este vorba. Acum nu mai există aceeași judecată ca la început. Eu consider că ceea ce fac este moral, doar că nu este înțeles de toată lumea.

CANCAN: Când ai plecat din România?

Bia Khalifa: Acum aproximativ doi ani.

CANCAN: De ce ai luat această decizie?

Bia Khalifa: Pentru că ajunsesem foarte tristă, eram în depresie. Simțeam că sunt o țintă. Mi-au fost închise conturile de Instagram de mai multe ori, iar apoi anumite persoane îmi cereau bani ca să mi le recupereze. Unul îmi cerea 2.000 de euro, altul 1.500 de euro. Chiar și acum câteva zile mi-a fost închis din nou contul. Am fost șantajată și stoarsă de bani de anumite persoane, în special din România. Unul dintre ei are deja dosar penal. Eu nu cer despăgubiri și nici nu vreau bani. Vreau doar să-mi fie redeschis contul de Instagram. Am făcut toate demersurile către Meta și sunt în proces cu această situație. Din cauza tuturor acestor lucruri am decis să plec definitiv din România. Eu iubesc România și îmi place limba română, dar nu am mai putut suporta tot ce se întâmpla.

CANCAN: Mai ai familie în România?

Bia Khalifa: Nu prea. Majoritatea sunt în Spania și Italia. Aproape nimeni nu a rămas în România. În prezent țin legătura cu fratele meu.

„Nu am avut șansa să trăiesc o viață normală”

CANCAN: Ai un iubit în acest moment?

Bia Khalifa: Da. Povestea este mai lungă. Ne cunoaștem de foarte mult timp și asta m-a ajutat să-l văd altfel, pentru că am avut ocazia să-l cunosc întâi ca prieten. Nu locuim oficial împreună. El este în Albania. Eu mai merg și în Italia, iar dacă îmi rezolv problema cu Instagram intenționez să mă mut definitiv în Albania. Momentan pierd aproximativ 15.000 de euro pe lună pentru că nu am contul de Instagram activ.

CANCAN: Crezi că relația asta poate ajunge la căsătorie?

Bia Khalifa: Nu sunt o persoană foarte tradițională când vine vorba despre căsătorie. În schimb, îmi doresc foarte mult copii. Ne înțelegem foarte bine, mă face fericită, mă face să râd și este lângă mine atunci când am probleme. Eu nu am nevoie de un bărbat care să-mi plătească lucruri și nici nu vreau să profit de nimeni. Nu intenționez să renunț la OnlyFans, iar el știe și acceptă asta. Suntem de aceeași vârstă și avem o relație echilibrată.

CANCAN: Te vezi făcând altceva decât OnlyFans?

Bia Khalifa: Da. Visul meu este altul și există de foarte mult timp. Mi-ar plăcea să continui cu Instagram și să lucrez în televiziune, în România. Cred că sunt făcută pentru asta. De fiecare dată când am apărut la televizor am avut impact și oamenii și-au amintit de mine. Asta este ceea ce îmi doresc cu adevărat.

CANCAN: Ce te mai doare astăzi?

Bia Khalifa: Faptul că trebuie mereu să mă explic și să mă justific. Știu că, în teorie, nu ar trebui să-mi pese de ce spun oamenii. Dar când circulă informații greșite despre tine și trebuie constant să demonstrezi cine ești, doare. În Albania mă simt apreciată și iubită. Acolo am impresia că oamenii te judecă doar dacă au dovezi. Eu nu spun că sunt perfectă, dar este foarte greu să fii judecată în permanență fără ca oamenii să te cunoască cu adevărat.

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