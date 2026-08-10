Prognoza meteo azi, 10 august 2026. România nu scapă de nopțile tropicale și zilele caniculare. Ce temperaturi se vor înregistra

Vremea se va încălzi luni, 10 august. Temperaturile maxime se vor situa între 35-36 de grade Celsius. Va fi cer senin în multe regiuni, iar izolat vor apărea ploi de scurtă durată. Află prognoza ANM detaliată!

Vremea de azi în România

În vestul țării va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele zilei de luni se vor situa între 26 de grade Celsius în dealurile subcarpatice ale Munteniei și 35-36 de grade în Câmpia de Vest.

Minimele zilei vor coborî până la 7-8 grade în Carpații Orientali și 21-23 de grade în Dealurile de Vest, precum și pe litoral. Vom avea înnorări la primele ore ale zilei în Muntenia și Oltenia. În a doua parte a zilei, la munte, vor fi ploi slabe și de scurtă durată în unele zone. În restul țării, cerul va fi senin și vântul va sufla slab. Izolat va apărea ceața.

Vremea de azi pe litoral

Cerul va fi senin și ziua va fi frumoasă. Vântul va sufla slab spre moderat, cu rafale de 40-45 km/h. Maximele zilei se vor situa între 27 și 31 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 19 și 22 de grade. Apa mării va avea temperaturi cuprinse între 24 și 26 grade Celsius.

Vremea de azi la munte

Ziua va fi mai călduroasă pentru specificul perioadei. Vor apărea înnorări în Carpații Meridionali în prima parte a zilei, iar în a doua parte se vor forma condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab spre moderat și temperaturile vor crește față de duminică.

Vremea de azi în București

În Capitală, luni va fi o zi frumoasă și călduroasă. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab. Maxima zilei va urca până la 31-33 de grade Celsius, iar minima va coborî până la 16-19 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maxima zilei va urca până la 34 de grade, iar minima va coborî până la 15 grade Celsius.

Timișoara: temperatura pe timp de zi va urca până la 36 de grade, iar pe timp de noapte va coborî până la 18 grade Celsius.

Iași: 33 de grade ziua și 14 grade noaptea. Vântul va adia cu 10 km/h, potrivit vremearomania.com.

Craiova: maxima zilei va fi de 36 de grade, iar minima de 23 de grade Celsius. Vântul va adia cu 18 km/h.

Constanța: ziua, termometrele vor indica 28 de grade Celsius, iar noaptea vor arăta 22 de grade. Vântul va bate cu 21 km/h.

Brașov: 29 de grade ziua și 15 grade noaptea. Vântul va adia cu 7 km/h.

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