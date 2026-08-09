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Caniculă în 7 județe din România. ANM a emis un cod galben

De: Denisa Crăciun 09/08/2026 | 12:39
Caniculă în 7 județe din România. ANM a emis un cod galben
Caniculă în România
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Administrația Națională de Meteorologie vine cu noi detalii despre vremea din România. Specialiștii spun că în perioada 10-12 august, țara noastră va fi cuprinsă de încă un val de caniculă. Șapte județe se vor afla sub un cod galben.

Meteorologii anunță caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic și nopți tropicale. Administrația Națională de Meteorologie susține că în perioada 10-12 august, în mai multe regiuni din țară va fi în vigoare un cod galben de caniculă. Specialiștii spun că temperaturile vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade Celsius, iar marți, în Câmpia de Vest, termometrele vor arăta în jur de 37-38 de grade Celsius.

Caniculă în șapte județe din România

Administrația Națională de Meteorologie anunță că în următoarea perioadă, în intervalul orar 10:00-21:00, temperaturile vor fi extrem de ridicate, în special în vestul țării, în nord-vest, în sud și pe arii restrânse în rest. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 38 de grade Celsius. De asemenea, minima de pe timpul nopții va fi de până la 22-23 de grade Celsius.

Va fi caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, luni (10 august) în vestul țării, marți (11 august) în vest, nord-vest, în sud și pe arii restrânse în rest, iar miercuri (12 august), local în sud-sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 36 de grade, iar marți în Câmpia de Vest vor atinge 37…38 de grade. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, luni (10 august) în regiunile vestice și sud-vestice, marți (11 august) îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri (12 august) local în sudul teritoriului. Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest și pe litoral, până la 22…23 de grade, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

De asemenea, în intervalul 10 august, ora 10:00 și 11 august, ora 10:00, meteorologii au emis un cod galben de caniculă. Județele afectate sunt Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

Luni (10 august), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură- umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33…34 de grade în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei și 34…36 de grade în Banat și Crișana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 21…23 de grade în dealurile vestice, a mai adăugat ANM.

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