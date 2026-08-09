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Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament

De: Emanuela Cristescu 09/08/2026 | 13:05
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
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Au fost ore grele pentru Alina Pușcău! Vedeta a ieșit din clinică după prima etapă a tratamentului pe care îl urmează în California, iar imaginile surprinse imediat după procedură arată că lupta este departe de a fi una ușoară. Cu toate acestea, fotomodelul a încercat să-și păstreze zâmbetul și să transmită un mesaj puternic celor care îi urmăresc povestea.

Alina Pușcău a început tratamentul pe 7 august, într-o clinică din California, după ce a decis să urmeze schema recomandată de medicii americani. Prima ședință a durat aproximativ patru ore, iar vedeta urmează să afle în perioada următoare cum a reacționat organismul la această etapă a tratamentului.

Cum arată Alina Pușcău după prima doză de tratament

Înainte de tratamentul propriu-zis, Alina Pușcău a primit o perfuzie menită să-i reducă durerile și să o ajute să treacă mai ușor prin procedură. Experiența nu a fost însă deloc simplă. După orele petrecute în clinică, vedeta a mărturisit că s-a simțit slăbită și amețită.

Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament

Cu toate acestea, imaginile publicate de ea au arătat o femeie hotărâtă să nu renunțe la optimism. Alina a transmis că este mândră de felul în care reușește să facă față acestei perioade și că are oameni apropiați alături de ea.

„Doamne, nu pot să vorbesc!”

Într-un moment filmat după administrarea perfuziei, Alina Pușcău a povestit despre starea în care se afla și le-a sfătuit pe femeile care o urmăresc să nu amâne controalele medicale.

„Acum mi-au băgat o perfuzie să nu mă doară când încep tratamentul. Tratamentul nu l-am început. Vreau să le spun femeilor să meargă la doctor și… doamne, nu pot să vorbesc! Să meargă la doctor la control, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă la mine unde am ajuns. Dar nu vreau să vă fie milă de mine, eu sunt ok, sunt o fată foarte fericită și sunt mulțumită că cei de la UCLA au grijă de mine”, a declarat Alina.

Chiar dacă starea de după perfuzii a făcut-o să vorbească cu dificultate, vedeta a încercat să transmită că nu își pierde speranța. În perioada următoare, atenția este îndreptată către răspunsul organismului la tratamentul început în California. Alina Pușcău speră ca procedurile să aibă efectul dorit și să poată continua lupta cu aceeași determinare.

VEZI ȘI: Alina Pușcău, mărturisiri despre debutul bolii. Ce s-a întâmplat în timp ce făcea sport acasă
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