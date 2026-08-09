Morandi, în centrul unui scandal după ce a cântat în Rusia. Mesajul transmis de Randi și echipa lui

Trupa Morandi a ajuns în mijlocul unui scandal de proporții după concertul susținut în Abhazia. Reacțiile au venit imediat, iar situația a devenit atât de tensionată încât în poveste a intrat și Ministerul Afacerilor Externe. După zile de controverse, membrii trupei au decis să spună răspicat de ce au acceptat să urce pe scenă acolo.

Concertul a avut loc pe 7 august, însă ecourile apariției nu s-au stins odată cu ultimele acorduri. Din contră! Criticile s-au înmulțit, iar Morandi a venit cu un mesaj amplu în care își apără alegerea și explică felul în care vede rolul muzicii.

Morandi, în centrul unui scandal după ce a cântat în Rusia

Randi și colegii lui au decis decis să spună public de ce au acceptat invitația și au transmis un mesaj care nu lasă loc de prea multe interpretări. Trupa nu s-a ascuns după degete. În mesajul publicat online, membrii Morandi au vorbit despre muzică, oameni și motivul pentru care susțin că artiștii nu ar trebui să pună granițe în jurul cântecelor lor.

„Către cei care ne-au condamnat pentru că ne-am adus muzica acolo unde era cel mai mult nevoie de ea… Nu am pretins niciodată că înțelegem lumea în toată complexitatea ei. Poate că nu o vom înțelege niciodată. Suntem pur și simplu artiști și poate că idealiștii din noi încă îndrăznesc să creadă că omenirea poate deveni mai bună decât este astăzi.

Nu cunoaștem toate poveștile care i-au transformat pe cei aflați la putere în oamenii care au devenit. Știm că lumea este adesea mai pragmatică decât și-ar dori artiștii să fie – un loc în care corectitudinea politică este prea des pusă mai presus de simplul fapt de a fi om. Au existat momente în care corectitudinea politică s-a transformat în tăcere, tăcerea în indiferență, iar indiferența a făcut ca omenirea să piardă o parte din sufletul său. Refuzăm să credem că compasiunea ar trebui să aibă granițe. Suntem artiști. Nu noi alegem locurile în care muzica noastră este necesară, oamenii o fac. Cântecele noastre nu au întrebat niciodată pe nimeni unde s-a născut, ce limbă vorbește, sub ce steag trăiește sau în ce alege să creadă. Muzica are o singură patrie: inima omului”, a transmis trupa Morandi.

MAE a intrat în scandal!

Morandi a venit și cu un al doilea mesaj, în care a descris momentele în care oameni din țări diferite au ajuns să cânte împreună, chiar dacă nu vorbeau aceeași limbă.

„De ani de zile, am văzut străini cântând aceleași versuri cu lacrimi în ochi, îmbrățișându-se fără să aibă nevoie de o limbă comună. În acele momente nu au existat dușmani, națiuni sau diviziuni, doar oameni care și-au amintit, fie și pentru câteva minute, că aparțin unii altora”, a mai precizat trupa Morandi, pe Facebook.

Cu alte cuvinte, Randi și colegii lui au transmis că nu regretă ideea de a duce muzica acolo unde sunt invitați să cânte și că văd scena ca pe un loc în care oamenii se pot întâlni dincolo de diferențe.

Ministerul Afacerilor Externe a venit cu propria poziție și a transmis că dezaprobă ferm concertul de la Sukhumi, din Abhazia.

„Ministerul Afacerilor Externe al României își exprimă dezacordul ferm cu privire la concertul trupei Morandi, programat pentru 7 august la Sukhumi, Georgia, în regiunea separatistă Abhazia. Rămânând fermă în politica sa de nerecunoaștere, România își reafirmă sprijinul neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional”, a transmis MAE.

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