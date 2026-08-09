Val de aer african peste România! Temperaturile sar de 38 de grade: „Marți atingem apogeul”

Românii abia au scăpat de un episod de căldură și vremea le pregătește deja o nouă surpriză! Un val de aer tropical se apropie cu pași repezi, iar temperaturile vor începe să urce din nou. Pentru cei care sperau la câteva zile mai respirabile, veștile nu sunt tocmai bune!

Căldura se întoarce în forță, iar anumite zone ale țării vor ajunge să se coacă sub temperaturi de până la 38 de grade. Iar marți este ziua de care trebuie să țină cont toată lumea. Meteorologii anunță că atunci episodul de căldură își va atinge punctul maxim, cu valori de 37-38°C în Câmpia de Vest. În plus, nopțile nu vor aduce neapărat răcoarea mult așteptată. În unele regiuni, temperaturile nocturne vor rămâne peste 20 de grade.

Un val de aer tropical va pune stăpânire pe România

Meteorologul Mihai Timu a explicat cum va evolua vremea în următoarele zile. Potrivit acestuia, încălzirea va fi vizibilă, iar aerul tropical va pătrunde din nou în România.

„Astăzi cel mult 33, 34°, izolat în extremitatea de vest, sud-vest a țării, cu 31-32° în Capitală, iar cele mai scăzute spre 25° în nord-estul Transilvaniei. În a doua parte a zilei trebuie să ne mai așteptăm la ceva înnorări temporare, averse și descărcări electrice în zona Carpaților Meridionali, prin zona submontană și deluroasă a Olteniei și Munteniei.

De mâine vom avea din nou un puseu de aer tropical dinspre nordul Africii. Temperaturi caniculare în jurul a 35° în Banat, Crișana. Marți atingem apogeul, să spunem așa. Ne așteptăm canicula să se extindă din vest și prin nord-vest, prin centru, prin sud, mai puțin în estul țării, în rest înregistrăm 37, 38° prin Câmpia de Vest, urmând ca miercuri, din nou, acest val de aer cald să se retragă către sud, sud-vest. 35, 37° să se mai înregistreze prin sudul Banatului, Oltenia și sud-vestul Munteniei, urmând ca joi și vineri să ne răcorim din nou, să vorbim de temperaturi apropiate de normal. Iar în toate zilele care urmează, ploile vor fi extrem de puține, doar destul de izolate în zona de munte și în special în cursul după-amiezelor”, a spus Mihai Timu, meteorolog ANM.

ANM a emis și o avertizare Cod galben pentru temperaturi ridicate, caniculă și disconfort termic. Aceasta intră în vigoare luni, la ora 10:00, și este valabilă până marți dimineață, la aceeași oră. Pe lista județelor vizate se află Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

În aceste regiuni, mercurul din termometre poate urca până la 34-36 de grade, iar în Banat și Crișana temperaturile pot ajunge chiar la 36-37°C. Nici noaptea nu vine cu o răcorire spectaculoasă. În unele zone, minimele pot rămâne la 20-23 de grade.

„Disconfortul termic va fi unul accentuat”

Șefa ANM, Elena Mateescu, a explicat la rândul ei cum se va schimba vremea și cât de puternic va fi resimțit noul episod de căldură.

„Într-adevăr, astăzi o diminuare în ceea ce privește și regimul de temperaturi și fenomenele de instabilitate la scară mare în întreaga țară. Posibil vor fi de interes zone în special în sudul, sud-estul țării, în care vor mai fi posibile fie intensificări ale vântului, fie local cantități de precipitații de 10-15 l, dar cu siguranță aceste fenomene vor fi monitorizate atent și supravegheate prin ceea ce numim noi posibilitatea de a emite avertizări meteorologice de vreme severă imediată, de tip now casting, pe perioade scurte de timp. De mâine dimineață până miercuri dimineață, la ora 10:00 vorbim de o informare meteorologică ce vizează canicula, disconfortul termic și temperaturile ridicate. Vorbim din nou de temperaturi, posibil ca în Câmpia de Vest să atingă 37-38°, în timp ce în restul țării, mai ales în partea de vest, sud-vest, sud a țării, să contăm pe valori de 30-35°. În același timp, disconfortul termic va fi unul accentuat, având în vedere probabilitatea ca indicele temperatură-umezeală să atingă și să depășească pragul critic de 80 de unități, iar nopțile să fie tropicale, pentru că minimele, în special în Dealurile de Vest sau pe litoral, vor fi între 22 și 23°, iar șapte județe din partea de vest, nord-vest, luni și marți, de luni, de la ora 10:00 până marți dimineață la ora 10:00, vor fi sub incidența unei atenționări de cod galben privind temperaturile ridicate din această zonă și din acest interval, debut de săptămână, vorbim de valori între 34 și 36° în Maramureș sau partea de nord-vest a Transilvaniei, până la 36, 37 în Banat și în Crișana, iar noaptea de luni spre marți să fie tropicală în această zonă, mai ales pentru că minimele nu vor coborî sub 20 de grade”, a explicat Elena Mateescu.

Când se răcește vremea

Episodul fierbinte nu dispare peste noapte. Miercuri, temperaturile ridicate vor mai persista în sud și sud-vest, după care joi și vineri sunt așteptate valori mai apropiate de cele normale pentru această perioadă. La nivel național, maximele se vor încadra în general între 30 și 36 de grade. Excepția spectaculoasă vine marți, când Câmpia de Vest poate ajunge la 37-38 de grade.

Ploile vor fi puține și mai degrabă izolate, în special în zonele montane și în timpul după-amiezelor.

România nu este singura țară care se confruntă cu temperaturi extreme. Valul de căldură afectează și alte regiuni ale Europei, unde autoritățile sunt deja în alertă. În Italia, zeci de orașe sunt vizate de avertizări severe de caniculă, iar temperaturile ridicate cresc inclusiv riscul producerii incendiilor de vegetație.

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Caniculă în 7 județe din România. ANM a emis un cod galben