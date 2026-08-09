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Liviu Teodorescu, despre litoralul bulgăresc. Ce l-a dezamăgit pe artist

De: Denisa Crăciun 09/08/2026 | 14:15
Liviu Teodorescu, despre litoralul bulgăresc. Ce l-a dezamăgit pe artist
Liviu Teodorescu, despre vacanța din Bulgaria/ sursa foto: social media
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Litoralul bulgăresc este tot mai frecventat de români. Printre cei care preferă vacanțe all inclusive în Bulgaria se numără și Liviu Teodorescu. Totuși, zilele care trebuiau să fie relaxante, s-au transformat în clipe dezamăgitoare pentru artist. El a povestit cu lux de amănunte despre experiența prin care a trecut.

Liviu Teodorescu este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din țara noastră. El a plecat la litoralul bulgăresc pentru câteva zile de vacanță. Acesta a optat pentru un sejur all inclusive, însă a rămas dezamăgit. Pentru că a avut parte de momente mai puțin plăcute, artistul a povestit totul în mediul online.

Liviu Teodorescu, despre litoralul bulgăresc

Artistul a fost deranjat de organizarea personalului de la hotelul all inclusive la care a fost cazat. Liviu Teodorescu susține că umbrelele de pe plajă au fost adunate de un angajat în jurul orei 18:00. Mai mult decât atât, pe mesele din restaurant nu existau tacâmuri. Internauții au fost curioși să afle numele hotelului, însă el a explicat că nu va dezvălui acest aspect.

Era un gagiu pe plajă, care închidea umbrelele la 18:00. La masă, te așezai după alți oameni care au mâncat înainte, tacâmuri te serveai tu de la alte mese. Plaja curată și piscina frumoasă, nu o să zic în continuare numele hotelului, a povestit Liviu Teodorescu pe TikTok.

Nu sunt singurele motive pentru care artistul a rămas dezamăgit. El a precizat că la plecare a avut parte de un incident și asta pentru că încuietoarea ușii s-a defectat. Personalul hotelului a chemat un tehnician, dar au constatat că nu ar fi avut, de fapt, nicio defecțiune. Cântărețul ar fi fost ajutat de o femeie de serviciu pentru a deschide ușa.

La plecare, colac peste pupăză, s-a defectat încuietoarea de la intrare și nu mai puteam să intrăm deloc în cameră. Am așteptat să vină un tehnician, ulterior am constatat că nu avea nicio problemă, de fapt, a venit femeia de serviciu, ne-a deschis. Jale pe vale!, a mai spus el.

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