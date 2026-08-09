Liviu Teodorescu, despre litoralul bulgăresc. Ce l-a dezamăgit pe artist

Litoralul bulgăresc este tot mai frecventat de români. Printre cei care preferă vacanțe all inclusive în Bulgaria se numără și Liviu Teodorescu. Totuși, zilele care trebuiau să fie relaxante, s-au transformat în clipe dezamăgitoare pentru artist. El a povestit cu lux de amănunte despre experiența prin care a trecut.

Liviu Teodorescu este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din țara noastră. El a plecat la litoralul bulgăresc pentru câteva zile de vacanță. Acesta a optat pentru un sejur all inclusive, însă a rămas dezamăgit. Pentru că a avut parte de momente mai puțin plăcute, artistul a povestit totul în mediul online.

Liviu Teodorescu, despre litoralul bulgăresc

Artistul a fost deranjat de organizarea personalului de la hotelul all inclusive la care a fost cazat. Liviu Teodorescu susține că umbrelele de pe plajă au fost adunate de un angajat în jurul orei 18:00. Mai mult decât atât, pe mesele din restaurant nu existau tacâmuri. Internauții au fost curioși să afle numele hotelului, însă el a explicat că nu va dezvălui acest aspect.

Era un gagiu pe plajă, care închidea umbrelele la 18:00. La masă, te așezai după alți oameni care au mâncat înainte, tacâmuri te serveai tu de la alte mese. Plaja curată și piscina frumoasă, nu o să zic în continuare numele hotelului, a povestit Liviu Teodorescu pe TikTok.

Nu sunt singurele motive pentru care artistul a rămas dezamăgit. El a precizat că la plecare a avut parte de un incident și asta pentru că încuietoarea ușii s-a defectat. Personalul hotelului a chemat un tehnician, dar au constatat că nu ar fi avut, de fapt, nicio defecțiune. Cântărețul ar fi fost ajutat de o femeie de serviciu pentru a deschide ușa.

La plecare, colac peste pupăză, s-a defectat încuietoarea de la intrare și nu mai puteam să intrăm deloc în cameră. Am așteptat să vină un tehnician, ulterior am constatat că nu avea nicio problemă, de fapt, a venit femeia de serviciu, ne-a deschis. Jale pe vale!, a mai spus el.

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