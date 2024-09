Liviu Teodorescu, tată pentru a doua oară?! „Sper să fie gemeni, doi dintr-o lovitură”

Liviu Teodorescu și Iulia au avut parte de prima noapte în oraș, fără fetița lor, de ziua lui JO. Artistul și partenera sa au lăsat-o pe cea mică în grijă bunicilor și au ieșit să se distreze în cuplu. CANCAN.RO a aflat cum se descurcă artistul în rolul de tătic, ce vacanță a plănuit, dar și cum i s-a schimbat relația de când în viața lui a apărut Ecaterina.

Liviu Teodorescu și Iulia au ieșit pentru prima dată în doi, de când au devenit părinți. Au lăsat-o pe micuța Ecaterina la părinții artistului și au mers să se distreze cu ocazia aniversării lui JO.

”Am lăsat-o pe cea mică cu părinții mei. E prima seara pe care o petrece departe de noi. Așa sperăm, noi am luat în calcul și posibilitatea să fim sunați să o luăm. Încă e dependentă de noi, e normal să fie așa. Are un an și două luni. Azi avem mixed feelings despre această seară. Suntem fericiți că putem să petrecem ca pe vremuri, dar în același timp avem inima strânsă, ne întrebăm ce face. Știm că este pe mâini bune, dar mintea de părinte nu te lasă, te sâcâie. Sunt superbe nopțile în trei, ideea e doar să nu ne culcăm foarte târziu”, spune Liviu Teodorescu, pentru CANCAN.RO.

Ocazia aceasta este una rară, însă. După cum povestește chiar Liviu, de când el și Iulia au devenit părinți, timpul petrecut exclusiv în cuplu a devenit limitat, așa cum era de așteptat.

”După ce ai un copil, e greu să mai ai timp de petrecut doar în doi, dar noi ne-am asumat de la început. Ne-am dorit extrem de mult un copil, iar acum ne bucurăm mult de timpul petrecut în trei.

Plecăm în Dubai în ianuarie, de exemplu. Părinții mei ne-au propus să o lăsăm la ei, dar parcă nu ne lasă sufletul. Noi deja i-am luat și bilet de avion. Am vrea să împărtășim aceste momente cu ea, chiar dacă ea nu își va aminti, dar o să ne amintim noi. Oricum, n-ar fi primul zbor pentru ea. Am mers în Atena cu ea când avea doar nouă luni. Doar noi doi și cea mică, fără părinți, fără ajutoare. Toți părinții au zis că suntem nebuni un pic la cap.

Iulia este extrem de atentă și de responsabilă. De multe ori e atât de responsabilă încât suplinește și responsabilitatea mea. Mereu când au fost mici incidente, să cadă, de exemplu, au fost doar în prezența mea. Poate doar am ghinion, ce să fac?!”, râde artistul.

CITEȘTE ȘI: LIVIU TEODORESCU A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! CARE A FOST MOTIVUL DIN CAUZA CĂRUIA S-A CERTAT CU MARIUS MOGA: „AM FOST SUPĂRAT RĂU”

Liviu Teodorescu, tată din nou?!

Deși pare că se descurcă bine în noul rol de părinte, Liviu Teodorescu nu se grăbește să devină tată din nou. Deși Iulia visează cu ochii deschiși la bebe cu numărul 2, cântărețul vrea să mai tragă puțin de timp.

”Se mai aduce vorba în casă și de al doilea bebe, dar eu încerc să măn gândesc la prezent și să conving pe Iulia să rămânem doar noi trei. Ea este convinsă că vrea trei copii. Nu doi, trei! Eu sper măcar să fie gemeni, doi dintr-o lovitură”, mărturisește Liviu, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: “CÂND OMUL ARE SECUREA DEASUPRA CAPULUI, NU MAI ASCULTĂ MUZICĂ!“ CUM I-A “ZDRUNCINAT” RĂZBOIUL CARIERA LUI LIVIU TEODORESCU?)

Pe lângă responsabilitățile care au survenit în viața lui de când s-a născut micuța Ecaterina, Liviu a mai făcut câteva schimbări, inclusiv pe plan muzical.

”De când am devenit tată, cred că am devenit mai responsabil, mai focusat și am luat viața mult mai în serios. Am făcut schimbări majore și în cariera mea, am schimbat și managementul”, încheie cântărețul.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.