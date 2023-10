Liviu Teodorescu și-a botezat în stil mare fetița. Soția artistului a făcut furori cu ținuta aleasă

Liviu Teodorescu și Iulia au trăit, sâmbătă, emoții intense! Celebrul artist și soția lui și-au botezat fetița, pe micuța Ecaterina. Cântărețul a pus la cale o petrecere superbă, unde s-a distrat pe cinste alături de cei dragi. Partenera de viață a actorului a făcut furori și a furat toate privirile cu ținuta aleasă. Primele imagini de la petrecerea de după creștinarea micuței!

Este o zi importantă pentru Liviu Teodorescu și Iulia, soția lui. Cei doi și-au botezat fetița, apoi au dat o petrecere pe cinste alături de cei dragi. Artistul și partenera lui au trăit momente unice în această zi, pentru că micuța lor a fost creștinată. Actorul a postat și primele imagini de la marele eveniment din viața lor. El a ales să poarte o ținută casual, iar tânăra mămică a îmbrăcat o rochie albastră cu care a făcut furori. Iulia arată senzațional la mai bine de trei luni de când a devenit pentru prima dată mamă. Are o siluetă parcă trasă prin inel, iar ținuta de la botezul fiicei sale a furat toate privirile celor din jur.

Liviu Teodorescu și Iulia au petrecut alături de familie și cei mai buni prieteni, la o locație superbă din Capitală. Au ales un meniu pe măsură și muzică bună. „Asta e cea mai emoționantă zi din viața mea. Credeam că nunta a fost, dar m-am înșelat. Nunta a fost doar un pretext pentru ce se întâmplă azi. Ecaterina, TE IUBESC, fetița mea”, a fost mesajul transmis de artist, pe Instagram.

Cum s-a schimbat viața lui Liviu Teodorescu de când a devenit tată

Liviu Teodorescu și Iulia au devenit părinți în luna iulie a acestui an. Celebrul artist și-a intrat repede în rolul de tată, iar viața lui s-a schimbat complet. Este un tată implicat și își ajută soția la creșterea Ecaterinei, oferindu-i tot sprijinul posibil.

„Sunt un pic obosit, dar foarte fericit. (…) E greu de pus în cuvinte ce am simțit. Am simțit fix ce mi-au spus toți tații și mamele că au simțit atunci când și-au văzut copiii prima oară. Am simțit o bucurie enormă și o ușurare fantastică, pentru că e lângă mine. Prima noapte a fost foarte ușor. Mânâncă, doarme, o schimbăm. Nu plânge degeaba. Și de la maternitate toate asistentele ne au spus că este foarte cuminte”, spunea cântărețul, la Antena Stars.