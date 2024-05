S-a întâmplat ceea ce toată lumea bănuia! Iustin Petrescu, văzut cu alta, după ce s-a despărţit de Marilu Dobrescu: „Prea repede”. VIDEO

La finalul lunii aprilie, Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu și-au anunțat public despărțirea. Într-un videoclip urcat pe You Tube, cei doi au vorbit despre motivele care au dus la ruptură. Și-au dorit să devină părinți, însă nimeni nu prevestea calvarul prin care aveau să treacă. Pentru a rămâne însărcinată, influencerița a fost supusă mai multor proceduri medicale, însă fără rezultat. După mai mulți ani de chin, cei doi s-au resemnat și au pus punct relației lor de iubire. Între timp, Iustin și-a alocat câteva zile de relaxare și a plecat într-o vacanță, însă s-a întâmplat ceea ce toată lumea bănuia. Bărbatul s-a filmat în compania unei alte femei.

Au trecut doar câteva săptămâni de când Marilu Dobrescu și Iustin Petrecut au pus punct relației lor de iubire. În cadrul unui videoclip – denumit ”Procedura secretă” – postat pe You Tube, cuplul a vorbit deschis despre piedicile din relația lor de iubire, mărturisiri dureroase despre lupta pentru a deveni părinți. Și-au dorit cu ardoare să aibă un copil împreună, însă destinul a avut alte planuri pentru ei.

După despărțirea de Marilu Dobrescu, Iustin Petrescu s-a filmat în compania unei alte femei

Încă din primele luni de relație au început să ”lucreze” la visul lor, însă au întâmpinat probleme. Marilu nu a putut rămâne însărcinată pe cale naturală, astfel că au apelat la medicină. După mai multe fertilizări in vitro nereușite, influencerița le-a spus utilizatorilor că relația lor devenea tot mai șubredă. Oricât ar fi încercat să o ”resusciteze” inevitabilul s-a produs.

„Relația dintre noi s-a știrbit foarte mult, oricât am fi încercat să o readucem la viață, acest lucru ne-a afectat foarte tare relația și am încercat până într-un punct în care nu s-a mai putut. Videoclipul acesta nu putem să spunem că are un final fericit. Relația noastră a ajuns, în timp, să se încheie. Cred că, la momentul ăsta, este cea mai bună decizie pentru noi, pentru că a fost atât de multă durere încât nu s-a mai putut să fie salvată. Am trăit împreună niște lucruri pe care nu le vom uita niciodată, indiferent unde o să meargă viața noastră mai departe. Am vrut să avem o familie împreună, nu ai cum să uiți asta. Sunt lucruri legate de despărțirea noastră pe care și noi trebuie să le mai procesăm”, a mai mărturisit Marilu Dobrescu, în videoclipul publicat pe You Tube.

După despărțirea care a luat prin surprindere pe toată lumea, Iustin Petrescu a decis să se detașeze – pentru câteva zile – de tensiunile din ultima perioadă și a plecat în prima vacanță fără Marilu. Influencerul a publicat – pe o rețea de socializare – mai multe imagini din escapadă, iar fanii săi au remarcat faptul că în compania sa se află o altă femeie.

Cei mai mulți dintre ei au crezut că bărbatul și-a refăcut deja viața și are o nouă relație de iubire. Fanii influencerului s-au împărțit în două tabere: cei care i-au luat apărarea – și au dezvăluit că el este plecat în vacanță cu prietenii lui – și cei care cred că la mijloc este vorba despre o strategie prin care Iustin vrea să o facă geloasă pe Marilu.

„Înseamnă ca voi nu-l urmăriți. Este în vacanță la prietenii lui”/ „Este doar o prietenă de a lui Iustin nu dramatizați atât oameni buni!!!!”/ „Eu cred ca vrea s-o facă geloasă pe Marilu”/ „Prea repede ”/ ”E doar o prietenă, a pus pe story”, au fost doar o parte din reacțiile utilizatorilor Tik Tok.