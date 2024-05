Bancul sfârșitului de săptămână | Cina cea de Taină și nota de plată

Bancul sfârșitului de săptămână. Cancan.ro vă aduce în atenție un nou banc savuros. Spor la râs!

Se încheie Cina cea de Taină. Vine ospătarul cu nota de plată la Iisus. Se uită Iisus la notă şi înlemneşte: 30 de arginţi.

– Ioane, ai tu cumva 30 de arginţi?

– Nu, Doamne, am dat toţi banii la săraci.

– Andrei, ai tu cumva 30 de arginţi?

Acelaşi răspuns.

– Petre?

Petre ridică din umeri, nu are. Ultimul apostol:

– Iuda, ai tu cumva treizeci de arginţi?

– N-am, Doamne, dar am o idee…

Berăria și soția la coafor

Un tip intră într-o berărie:

-Dați-mi o bere, îmi aștept nevasta aici.

-Brună sau blondă? îl întreabă chelnerul.

-Nu știu, de-abia a intrat la coafor.

Bancul sfârșitului de săptămână. Misterul mașinii fără șofer

O blondă se plimba liniştită, când, deodată, vede o maşina fără şofer, care mergea. Conştientă de pericol, sare în maşină şi trage frâna de mână. Când iese, dă nas în nas cu proprietarul, un bărbat foarte atrăgător.

– Începuse să meargă singură, dar am sărit în ea şi am tras frâna de mână! spune ea, foarte mândră de isprava ei.

– Ştiu, răspunde el sec. Eu o împingeam!

Adunarea generală din junglă și concursul de bancuri

Leul dorea să mănânce o friptură așa că face o adunare în pădure și anunță toate animalele că se ține un concurs de bancuri:

– Ăla care zice un banc și e unul singur care nu râde o să fie friptură.

Vine iepurașul, zice un banc și toată pădurea era pe jos de râs, numai girafa stătea serioasă. Văzând asta, leul îl mănâncă pe iepuras… Vine și vulpea zice un banc, nimeni nu râde în afară de girafă care era pe jos de râs…

– De ce râzi, girafo? o întreabă leul.

– De bancul iepurașului…