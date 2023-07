Liviu Teodorescu a dat cărțile pe față! Care a fost motivul din cauza căruia s-a certat cu Marius Moga: „Am fost supărat rău”

În urmă cu ceva ani, Liviu Teodorescu și Marius Moga făceau echipă bună. Compozitorul a fost cel care i-a remarcat talentul cântărețului și cel care l-a ajutat să pătrundă în industrie. Însă, după o perioadă, colaborarea celor doi nu a mai funcționat, iar Liviu Teodorescu a plecat destul de supărat. Cei doi s-au certat, iar artistul a dezvăluit abia acum care au fost motivele ce au dus la „divorțul” dintre ei.

În anul 2011, Liviu Teodorescu pășea timid pe scena de la Vocea României. Talentul i-a fost apreciat și artistul a ajuns în echipa lui Marius Moga. Compozitorul a intuit potențialul pe care cântărețul îl avea, așa că a mizat pe el. După terminarea concursului, cei doi au continuat să colaboreze, iar concurentul a intrat sub aripa juratului.

Liviu Teodorescu a început să devină din ce în ce mai cunoscut, publicul în aprecia și îl căuta, semn că toate lucrurile mergeau cât se poate de bine. Însă, după o perioadă, colaborarea celor doi devenise o povară pentru cântăreț și a decis să pună punct. Se pare că între el și Marius Moga a existat o ceartă în urma căreia s-a rupt totul.

Motivele „divorțului” dintre Liviu Teodorescu și Marius Moga

Invitat în cadrul unui podcast, Liviu Teodorescu a vorbit despre cearta cu mentorul său de la Vocea României. Acesta a mărturisit că pentru o vreme a fost destul de supărat, însă acum nu îi mai poartă pică. Cântărețul a mărturisit că Marius Moga tinde să fie destul de copleșitor și impunător în procesul de creație și nu ar lăsa artiștii cu care colaborează să își impună punctul de vedere, limitându-le ideile și inițiativele.

„Da, am fost, acum nu mai sunt așa..dar am fost supărat rău, dar cred că toți care am trecut pe acolo, într-o măsură ne-am supărat cu Moga. Moga este genial, asta e clar, dar când lucrezi cu el, el se face așa indispensabil în procesul tău de creație, încât lucrând de câteva ori cu el, la un moment dat nu mai poți, pentru că îți crează nevoia de a avea aprobarea lui.

Când ești la început, tânăr, artist necopt și nimerești un colos de genul ăsta..genial, te copleșește, după care când tu încerci să îți iei puterea și să îți asumi deciziile pe parte de creație, de muzică, când se întâmplă asta și îți iei puterea înapoi, se cam strică combinația. Pentru că nu îți mai convine că ai nevoie de aprobarea lui, devine frustrant pentru tine, descriu ce mi s-a întâmplat mie. A devenit frustrant să am nevoie de aprobarea lui și în momentul ăla am decis să mă separ.

Da, e primul om cu care am deschis drumul ăsta, și Adda a fost supărată pe Marius Moga. Oricum, la un moment dat simțeam că îmi spune ce să fac, dar oamenii reacționau la ce făceam eu, de ce să fac ce zici tu? El zicea: nu e bine”, a declarat Liviu Teodorescu, în cadrul podcast-ului realizat de Jorge.

