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Ce mesaj i-a transmis Liviu Teodorescu bărbatului care încearcă să-i cucerească soția

De: Emanuela Cristescu 10/07/2026 | 12:16
Ce mesaj i-a transmis Liviu Teodorescu bărbatului care încearcă să-i cucerească soția
Ce mesaj i-a transmis Liviu Teodorescu bărbatului care încearcă să-i cucerească soția
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Liviu Teodorescu și Iulia formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, însă asta nu îi împiedică pe unii admiratori să încerce să-i atragă atenția soției sale. Cântărețul a spus că unii sunt atât de insistenți, încât nu se lasă descurajați nici după ce a aflat că femeia este căsătorită și are o familie.

Cei doi sunt împreună încă din perioada liceului, iar povestea lor de dragoste a trecut cu succes peste toate încercările timpului. Astăzi au o fetiță și o familie unită, însă Iulia continuă să atragă priviri oriunde merge.

Artistul a povestit că un bărbat și-a făcut un adevărat obicei din a încerca să o impresioneze pe soția lui. Totul s-ar petrece la sala de fitness unde aceasta merge. El a spus nu s-au limitat doar la complimente.

Liviu Teodorescu, mesaj neașteptat pentru admiratorul soției sale

Potrivit lui Liviu Teodorescu, bărbatul i-a oferit deja mai multe buchete de flori, i-ar fi blocat mașina pentru a putea discuta cu ea și chiar i-a trimis mesaje prin care își exprimă admirația. Cu toate acestea, Iulia i-ar fi explicat de fiecare dată că este o femeie căsătorită și că nu este interesată de atenția lui.

Artistul a spus că nu este deranjat de situație, tocmai pentru că partenera lui îi povestește tot ce se întâmplă și nu lasă loc de interpretări. Ba chiar a ținut să îi transmită admiratorului un mesaj cât se poate de clar.

Ce mesaj i-a transmis Liviu Teodorescu bărbatului care încearcă să-i cucerească soția
Ce mesaj i-a transmis Liviu Teodorescu bărbatului care încearcă să-i cucerească soția

„Îi dă flori. I-a adus deja două buchete de flori, în interval de o lună. I-a blocat o dată mașina, în ideea în care să iasă el. I-a dat azi un mesaj: >. Ea îi tot zice , dar el pare că nu înțelege. Dacă vezi asta, mna, mi se pare foarte drăguț ce faci, dar fă și tu cu altcineva. Mi-a redirecționat mesajele, e drăguț așa, pare mai copil așa el. Nu înțelege ce îi zice femeia.

Să știi că și eu îi aduc flori, deci nu e ca și cum săraca femeie n-a mai primit de mult timp. Nu mă pot supăra, pentru că știu că ea nu are treabă cu lucrurile astea, mai ales că mi le și zice”, a declarat Liviu Teodorescu.

Cum își împarte artistul timpul

Artistul a povestit și despre modul în care încearcă să își împartă timpul între concerte, studio și familie. El a recunoscut că nu îi iese mereu așa cum și-ar dori, însă face tot posibilul să fie prezent acolo unde contează cel mai mult.

„Sunt perioade în care balanța înclină mai mult către carieră și sunt, în același timp, perioade în care balanța înclină către viața personală. Încerc să mențin echilibrul tot timpul. Adică, să fiu prezent: când sunt acasă, să fiu acasă cu tot sufletul, iar când sunt în studio, să fiu acolo cu toată ființa mea.

Încerc să le împart. Nu reușesc tot timpul, dar faptul că mă străduiesc cred că e cel mai important. Am parte și de multă susținere din partea soției”, a adăugat cântărețul.

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