O recunoști? Fetița din fotografie a devenit una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România

Puțini ar ghici cine este copila zâmbitoare din fotografia care a stârnit sute de reacții pe rețelele sociale. Astăzi are o comunitate impresionantă de urmăritori, colaborează cu branduri importante și se pregătește pentru una dintre cele mai mari provocări din televiziune. În plus, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, după ce a fost cerută în căsătorie.

Este vorba despre Valerie Lungu, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România. Blondina și-a surprins fanii după ce a publicat o fotografie rară din copilărie, realizată pe când avea doar trei ani. Imaginea a făcut imediat înconjurul internetului, iar fanii au fost cuceriți de transformarea spectaculoasă.

Fotografia i-a impresionat pe fani

Alături de fotografia de colecție, Valerie a lăsat și un mesaj emoționant, din care reiese că se gândește deja la momentul în care va deveni mamă. Influencerița nu și-a ascuns niciodată dorința de a-și întemeia o familie, iar acum, după logodnă, visul pare mai aproape ca niciodată.

„Acum 29 de ani, aveam 3 ani. Acum am 32 de ani și abia aștept să am o mini-eu”, a scris Valerie Lungu.

Postarea a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii, iar urmăritorii au felicitat-o atât pentru imaginea din copilărie, cât și pentru sinceritatea cu care vorbește despre planurile ei de viitor.

Dincolo de succesul din mediul online, Valerie Lungu trăiește o perioadă plină de schimbări importante. În urmă cu doar câteva săptămâni, iubitul ei, Alex Gîlcă, a făcut marele pas și a cerut-o în căsătorie în timpul unei vacanțe romantice petrecute în Toscana. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, au construit o casă împreună și intenționează să spună „Da” la cununia civilă în această toamnă.

Ce o așteaptă pe Valerie Lungu

Înainte de marele eveniment, cei doi vor apărea împreună în noul sezon Asia Express – Drumul Mătăsii, unde și-au pus relația la încercare într-o aventură desfășurată prin China și Uzbekistan.

Deși momentul cererii în căsătorie a emoționat-o profund, Valerie a recunoscut că bănuia de ceva vreme că logodnicul ei pregătește surpriza. Ea a spus că știa că inelul fusese cumpărat cu luni bune înainte, însă nu avea nici cea mai mică idee când urma să fie adresată întrebarea care i-a schimbat viața.

„Eu știam că el a cumpărat inelul cu foarte mult timp împreună. Știam că are inelul. Cam de jumătate de an. De atunci și până acum am avut foarte multe vacanțe, dar nu știam când o să mă ceară. Aveam așa o mică suspiciune. Mi-aduc aminte că am început să plâng, Sincer, totul a fost foarte intim. Am fost doar noi doi și harpa”, a spus Valerie.

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