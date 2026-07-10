Câte kilograme a dat jos Oana Radu în doar o lună. Artista și-a uimit fanii

Oana Radu (32 de ani) trece printr-o transformare spectaculoasă și pare mai hotărâtă ca niciodată să-și ducă planul până la capăt. Artista a „apăsat pedala” schimbării, iar rezultatele au apărut într-un timp record. Imaginile publicate recent au aprins imediat internetul, iar fanii au observat un detaliu care spune totul despre cât de mult s-a schimbat.
Cântăreața nu mai ascunde faptul că luptă din nou cu kilogramele în plus, însă de această dată lucrurile merg exact așa cum și-a dorit. După doar o lună de disciplină și alimentație sănătoasă, cântarul i-a dat cea mai mare satisfacție.
Nu vorbim de unul sau două kilograme, ci de nu mai puțin de zece. Diferența este atât de mare încât o rochie care, în trecut, îi venea extrem de strâmtă, acum stă lejer pe corp. Schimbarea este imposibil de trecut cu vederea.
„Am slăbit zece kilograme într-o lună, mai am de slăbit vreo 20. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar rochia asta îmi venea foarte mulată. Era foarte strânsă, iar acum e largă. Nu foarte largă, dar oricum…”, a declarat Oana Radu, pe TikTok.
Deși mulți i-au spus că arată deja foarte bine, artista nu se declară încă mulțumită. Ea a spus că are un obiectiv clar și spune că nu se va opri până când nu va ajunge la silueta pe care și-a imaginat-o.
În spatele transformării nu există însă miracole, ci un program pe care îl respectă cu strictețe. Oana Radu și-a schimbat complet stilul de viață, iar fiecare zi începe după același ritual. Mesele sunt atent calculate, legumele și proteinele ocupă locul principal în farfurie, iar hidratarea nu lipsește niciodată.
Artista a dezvăluit și ce consumă într-o zi obișnuită, explicând că încearcă să nu se abată de la planul alimentar care o ajută să slăbească. Ea a spus că nu doar alimentația este importantă, ci și hidratarea.
„Pe stomacul gol, dimineața, apă caldă cu lămâie, pudră de orz verde și colagen. Apoi, micul dejun: am avut două ouă fierte, salată și pâine integrală. Lipsesc grăsimile, nu am avut avocado. După care, cafeluță. Beau 2-3 pe zi. Toate negre, simple, fără lapte, fără zahăr. La două-trei ore prânzul: piept de pui la grătar, salată verde, sparanghel și castraveciori murați. Acestea sunt suplimentele pe care le iau în fiecare zi. Încerc să beau 2-3 litri de apă pe zi”, a spus vedeta.
VEZI ȘI: Oana Radu, pusă la zid după ultima apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de controverse: ”Ești foarte dizgrațioasă!”
Oana Radu trece prin clipe grele și nu se poate abține: ”Nu sunt fericită”