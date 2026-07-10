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Câte kilograme a dat jos Oana Radu în doar o lună. Artista și-a uimit fanii

De: Emanuela Cristescu 10/07/2026 | 13:41
Câte kilograme a dat jos Oana Radu în doar o lună. Artista și-a uimit fanii
Câte kilograme a dat jos Oana Radu în doar o lună. Artista și-a uimit fanii
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Oana Radu (32 de ani) trece printr-o transformare spectaculoasă și pare mai hotărâtă ca niciodată să-și ducă planul până la capăt. Artista a „apăsat pedala” schimbării, iar rezultatele au apărut într-un timp record. Imaginile publicate recent au aprins imediat internetul, iar fanii au observat un detaliu care spune totul despre cât de mult s-a schimbat.

Cântăreața nu mai ascunde faptul că luptă din nou cu kilogramele în plus, însă de această dată lucrurile merg exact așa cum și-a dorit. După doar o lună de disciplină și alimentație sănătoasă, cântarul i-a dat cea mai mare satisfacție.

Câte kilograme a dat jos Oana Radu în doar o lună

Nu vorbim de unul sau două kilograme, ci de nu mai puțin de zece. Diferența este atât de mare încât o rochie care, în trecut, îi venea extrem de strâmtă, acum stă lejer pe corp. Schimbarea este imposibil de trecut cu vederea.

„Am slăbit zece kilograme într-o lună, mai am de slăbit vreo 20. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar rochia asta îmi venea foarte mulată. Era foarte strânsă, iar acum e largă. Nu foarte largă, dar oricum…”, a declarat Oana Radu, pe TikTok.

Câte kilograme a dat jos Oana Radu în doar o lună. Artista și-a uimit fanii
Câte kilograme a dat jos Oana Radu în doar o lună. Artista și-a uimit fanii

Deși mulți i-au spus că arată deja foarte bine, artista nu se declară încă mulțumită. Ea a spus că are un obiectiv clar și spune că nu se va opri până când nu va ajunge la silueta pe care și-a imaginat-o.

În spatele transformării nu există însă miracole, ci un program pe care îl respectă cu strictețe. Oana Radu și-a schimbat complet stilul de viață, iar fiecare zi începe după același ritual. Mesele sunt atent calculate, legumele și proteinele ocupă locul principal în farfurie, iar hidratarea nu lipsește niciodată.

Care este secretul

Artista a dezvăluit și ce consumă într-o zi obișnuită, explicând că încearcă să nu se abată de la planul alimentar care o ajută să slăbească. Ea a spus că nu doar alimentația este importantă, ci și hidratarea.

„Pe stomacul gol, dimineața, apă caldă cu lămâie, pudră de orz verde și colagen. Apoi, micul dejun: am avut două ouă fierte, salată și pâine integrală. Lipsesc grăsimile, nu am avut avocado. După care, cafeluță. Beau 2-3 pe zi. Toate negre, simple, fără lapte, fără zahăr. La două-trei ore prânzul: piept de pui la grătar, salată verde, sparanghel și castraveciori murați. Acestea sunt suplimentele pe care le iau în fiecare zi. Încerc să beau 2-3 litri de apă pe zi”, a spus vedeta.

VEZI ȘI: Oana Radu, pusă la zid după ultima apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de controverse: ”Ești foarte dizgrațioasă!”
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