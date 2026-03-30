De: Elisa Tîrgovățu 30/03/2026 | 14:40
Oana Radu trece prin clipe grele și nu se poate abține: "Nu sunt fericită"/ Sursa foto: Social media

Oana Radu a făcut o confesiune sinceră despre starea ei actuală, recunoscând că nu traversează cea mai bună perioadă. Artista a explicat că a ajuns la limită din cauza unei ființe foarte importante din viața ei și a decis că nu mai vrea să ascundă ceea ce simte. De acum înainte, spune că va renunța la aparențe și va fi complet autentică în fața celor din jur.

Oana Radu se numără printre cele mai populare artiste din România. Prezentă de ani buni în atenția publicului, cântăreața a reușit, în ciuda trecerii timpului, să își păstreze locul în topul preferințelor și să rămână una dintre cele mai îndrăgite vedete din țară.

Recent, bruneta a venit cu un anunț neașteptat, care i-a luat prin surprindere pe toți. Declarațiile sale i-au uimit pe fani, mai ales că nimeni nu s-ar fi gândit că artista trece printr-o asemenea situație.

Oana Radu a recunoscut fără ezitări

Artista a postat un videoclip pe rețelele de socializare în care a precizat că, de ceva vreme, lucrurile din viața ei nu mai merg așa cum ar trebui. Vedeta a susținut că simte că are dreptul la fericire și că nu va mai încerca să ascundă aspectele mai puțin plăcute. Cântăreața a subliniat că va face alegerile potrivite și că nimic nu va mai sta în calea fericirii ei.

„Știu că nu o să fie plăcut pentru toată lumea ceea ce spun acum și, da, nu am de gând să mă prefac că sunt fericită, că lucrurile sunt ok. Nu sunt ok lucrurile în viața mea. A venit momentul să spun că nu o să mai ascund și nu o să mai fac în așa fel încât ele să pară în regulă. Am dreptul să fiu fericită și să trăiesc așa cum consider eu că este bine”, a declarat Oana Radu, în mediul online.

Motivul pentru care Oana Radu este nefericită

Cântăreața nu este recunoscută doar pentru talentul vocal pe care îl are, ci și pentru carisma actoricească foarte bine dezvoltată.

În imaginile publicate, expresia feței și tonul vocii păreau să indice că vorbește cât se poate de serios. Totul până în momentul în care a întors camera spre animalul ei de companie și i-a adresat câteva cuvinte. Se pare că acesta îi mai dă bătăi de cap, iar motivul stării ei mai puțin bune ar fi chiar el.

Sursa foto: Instagram

„M-am săturat să sforăi. Am înțeles, ești frumos, ești cuminte, dar nu faci altceva decât ă dormi toată ziua. Absolut toată ziua și toată noaptea. Pe drum, dormi. Acasă, dormi. Vrei doar bobițe și somn. Serios! Asta nu e viață!”, a adăugat cântăreața.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
TEST IQ | Câte diferențe sunt între maimuța din stânga și cea din dreapta? Geniile răspund corect ...
TEST IQ | Câte diferențe sunt între maimuța din stânga și cea din dreapta? Geniile răspund corect în maximum 23 de secunde
Ai abonament mobil de la Digi RCS-RDS România? Cât plătești în 2026, de fapt
Ai abonament mobil de la Digi RCS-RDS România? Cât plătești în 2026, de fapt
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au găsit metoda să facă bani la Asia Express 2026. Au plecat pe ...
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au găsit metoda să facă bani la Asia Express 2026. Au plecat pe Drumul Mătăsii cu strategia pusă la punct
BANCUL ZILEI | „Mărie, dacă mor, să te recăsătorești!”
BANCUL ZILEI | „Mărie, dacă mor, să te recăsătorești!”
Elena Cârstea, dezvăluiri emoționante despre adopția fetelor sale: ”Nu am putut avea copii”
Elena Cârstea, dezvăluiri emoționante despre adopția fetelor sale: ”Nu am putut avea copii”
Despărțire surprinzătoare în trap! Azteca și Dana și-au spus „adio” după ani de iubire perfectă
Despărțire surprinzătoare în trap! Azteca și Dana și-au spus „adio” după ani de iubire perfectă
Vezi toate știrile