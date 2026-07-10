Schimbări majore în magazine din 20 iulie! Unele produse ar putea dispărea temporar de pe rafturi

Începând cu data de 20 iulie 2026, în toate statele membre ale Uniunii Europene vor fi aplicate integral noile reguli referitoare la utilizarea bisfenolului A (BPA) în materialele și ambalajele care intră în contact cu alimentele și băuturile. Măsura marchează încheierea perioadei de tranziție acordate producătorilor și comercianților pentru adaptarea la noile cerințe europene și ar putea genera schimbări vizibile pe rafturile magazinelor.

Regulamentul european prevede că, după expirarea termenului de tranziție, nu vor mai putea fi introduse pe piață ambalaje alimentare noi care conțin bisfenol A. În schimb, produsele care au fost fabricate și comercializate înainte de această dată vor putea continua să fie vândute până la epuizarea stocurilor existente.

Unele produse ar putea dispărea temporar de pe rafturi

În perioada următoare este posibil ca anumite produse să fie disponibile mai greu sau să dispară temporar din oferta unor magazine. Situația va depinde de ritmul în care producătorii vor înlocui ambalajele vechi cu variante conforme cu noile standarde impuse la nivel european. În cazul unor categorii de produse, procesul de schimbare poate necesita modificări ale liniilor de producție, testarea unor noi materiale și obținerea certificărilor necesare.

Bisfenolul A este un compus chimic folosit de mai multe decenii în fabricarea unor tipuri de materiale plastice și rășini. Acesta a fost utilizat pe scară largă pentru realizarea recipientelor reutilizabile, a unor sticle din plastic, a caserolelor destinate alimentelor și a stratului protector aplicat în interiorul conservelor metalice și al dozelor pentru băuturi.

În ultimii ani, numeroase cercetări au analizat efectele expunerii la această substanță, iar rezultatele au determinat autoritățile europene să adopte măsuri mai stricte privind utilizarea sa în produsele care intră în contact direct cu alimentele. Noile reguli urmăresc reducerea expunerii consumatorilor la BPA și înlocuirea acestuia cu materiale considerate mai sigure.

Regulamentul care stabilește interdicția a intrat oficial în vigoare la începutul anului 2025, însă companiile au beneficiat de o perioadă de adaptare de 18 luni pentru a-și modifica procesele de producție și pentru a elimina treptat ambalajele care conțin această substanță. Odată cu expirarea acestei perioade, prevederile vor fi aplicate integral în toate statele Uniunii Europene.

Noile norme vizează o gamă largă de produse utilizate zilnic. Printre acestea se numără conservele alimentare, ambalajele din plastic pentru produse alimentare, sticlele din plastic destinate băuturilor și apei, dozele pentru băuturi răcoritoare, recipientele pentru depozitarea alimentelor, caserolele, paharele de unică folosință, farfuriile și tacâmurile de unică folosință care intră în contact cu produsele alimentare.

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