Oana Radu, pusă la zid după ultima apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de controverse: ”Ești foarte dizgrațioasă!”

Oana Radu a devenit nașă, alături de iubitul ei. Cei doi au încreștinat fetița unor prieteni apropiați, iar evenimentul a fost unul foarte special pentru ei. Din acest motiv, s-au ocupat pentru ca totul să iasă perfect. Cu toate acestea, reacțiile negative au apărut rapid în mediul online. Fanii nu au fost impresionați de ținuta artistei.

Oana Radu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. Aceasta se bucură de un succes absolut, iar pe plan personal se poate declara împlinită. De curând, a avut parte de un eveniment special, și anume a devenit nașă de botez. Ea și iubitul ei au încreștinat fetița unor prieteni apropiați, iar imaginile au devenit rapid virale în mediul online. Totuși, vedeta a fost aspru criticată pentru alegerea făcută în ceea ce privește ținuta, astfel că a primit mai multe comentarii negative din partea fanilor. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Val de reacții negative, după ce Oana Radu și-a botezat finuța

Artista traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Ea și iubitul ei, Șerban, au devenit nașii unei fetițe și au fost mai fericiți ca oricând. Oana Radu a împărtășit cu fanii ei fotografii pe rețelele de socializare, însă a avut parte de o surpriză neașteptată. Mulți urmăritori au criticat-o pentru ținuta pe care a ales-o.

Aceasta a optat pentru o rochie lungă, neagră, cu un decolteu generos, dar și cu un corset în zona taliei, de culoare roz pal, pentru a-și scoate în evidență formele. Deși a fost în centrul atenției la aveniment și a atras toate privirile, în mediul online lucrurile nu au stat chiar așa. Pe lângă cei care au complimentat-o, au existat internauți care au considerat că rochia purtată nu o avantajează și că nu a fost o alegere potrivită pentru un astfel de eveniment.

”Te cam strânge rochia/ Ținuta ei nu are nicio legătură cu biserica, păcat/ Ești foarte dizgrațioasă! Ție chiar îți place? Mie nu. Deloc. Lipsă totală de clasă, stil, bun simț!/ Sunt frumoși, dar în cazul ăsta Oana e îmbrăcată aiurea pentru biserică/ Mi se pare nepotrivit decolteul pentru eveniment de botez, dar na, fiecare cum îi place”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat urmăritorii Oanei Radu pe Instagram.

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