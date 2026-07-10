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Amenzi rutiere false trimise prin SMS. Cum încearcă escrocii să îți fure datele bancare

De: Anca Chihaie 10/07/2026 | 13:40
Amenzi rutiere false trimise prin SMS. Cum încearcă escrocii să îți fure datele bancare
Escroci/ Sursă: Pixabay
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O nouă campanie de fraude informatice îi are în vizor pe șoferii din România, printr-o metodă care exploatează teama de sancțiuni contravenționale și încrederea în platformele oficiale de plată. Atacatorii transmit mesaje SMS care anunță existența unor presupuse amenzi de circulație neachitate și îi determină pe destinatari să acceseze linkuri către pagini create special pentru a le fura informațiile personale și bancare.

Schema este construită astfel încât să pară cât mai credibilă. Mesajele folosesc un limbaj asemănător celui întâlnit în comunicările instituțiilor publice și fac trimitere la o plată restantă care ar trebui efectuată într-un interval foarte scurt. În multe cazuri sunt invocate consecințe financiare importante sau sancțiuni suplimentare pentru cei care nu achită suma indicată, scopul fiind de a crea presiune și de a determina o reacție rapidă.

Amenzi rutiere false trimise prin SMS

După accesarea linkului inclus în SMS, utilizatorii sunt direcționați către o pagină care reproduce aproape fidel aspectul unei platforme oficiale de plăți. Elementele grafice, culorile și organizarea informațiilor sunt realizate astfel încât site-ul să inspire încredere și să reducă suspiciunile persoanei care îl vizitează.

Primul pas solicitat este introducerea numărului de înmatriculare al autoturismului. Indiferent de combinația de caractere completată, sistemul afișează existența unei amenzi restante și solicită achitarea unei sume de bani. În unele dintre tentativele identificate, valoarea afișată depășește 700 de lei, însă suma poate varia de la un mesaj la altul.

În realitate, nu există nicio verificare într-o bază oficială de date, iar informațiile introduse nu sunt folosite pentru identificarea unei sancțiuni reale. Întregul proces este conceput pentru a conduce utilizatorul către etapa în care trebuie să completeze datele cardului bancar sub pretextul efectuării plății.

Momentul introducerii informațiilor financiare reprezintă obiectivul principal al atacatorilor. Datele cardului, inclusiv numărul acestuia, data expirării și codul de securitate, pot fi colectate și utilizate ulterior pentru tranzacții frauduloase sau pentru alte activități ilegale. În unele situații, victimele pot pierde sume importante înainte de a realiza că au fost înșelate.

Campaniile de acest tip se bazează pe tehnici de inginerie socială, prin care infractorii exploatează emoțiile utilizatorilor. Graba, teama de penalizări și impresia că mesajul provine dintr-o sursă oficială sunt elementele care cresc șansele ca destinatarul să urmeze instrucțiunile fără verificări suplimentare.

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