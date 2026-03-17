O nouă înșelătorie telefonică face zilnic victime. De ce nu e bine să răspundeți la aceste apeluri

De: Denisa Crăciun 17/03/2026 | 22:39
O nouă escrocherie la telefon!/ Sursa foto: Pixabay

Escrocii au găsit o nouă metodă de înșelătorie. Numărul victimelor acestui tip de fraudă este din ce în ce mai mare. Specialiștii avertizează că nu trebuie să răspundem cu „da” la aceste apeluri telefonice.

În ultimii ani, fraudele s-au făcut sub diverse forme. De curând, o nouă escrocherie face numeroase victime, de această dată în Germania. Infractorii pretind că sunt reprezentanți ai Centrului pentru Protecția Consumatorilor din Germania (Verbraucherzentrale), iar în acest mod vor să primească informații cu caracter personal sau confirmări frauduloase.

Specialiștii spun că la astfel de telefoane primite nu este recomandat să răspundem cu obișnuitul „da” pentru că în acest mod ne putem da acordul pentru anumite contracte făcute la distanță și obținute în mod fraudulos.

Care este noua metodă de înșelătorie

Un comunicat oficial arată că escrocii se intitulează reprezentanți ai Centrului pentru Protecția Consumatorilor din Germania și scopul lor este să obțină cât mai multe date personale de la victimă, dar și o confirmare frauduloasă pentru a face un contract fals. Oficialii spun că cei care sună spun că există o breșă de securitate prin care pot șterge informațiile compromise, însă în realitate nu există această posibilitate. Dacă în timpul apelului oamenii au spus „da” , atunci este posibil ca victimele să primească acasă facturi pe care nu le-au solicitat.

În cel mai grav scenariu, apelul poate fi montat astfel încât răspunsul afirmativ să fie folosit pentru a semna un contract fraudulos. Dacă nu ați fost de acord în mod conștient cu privire la niciun contract, nu trebuie să plătiți nicio creanță care decurge dintr-un astfel de apel, a spus Verbraucherzentrale.

Întrebările generale sunt cel mai des folosite precum: „Mă auziți?” sau „Sunteți proprietar de locuință?”. La acestea, este important să nu fie un răspuns afirmativ. Pentru a evita o astfel de înșelătorie trebuie să fim atenți la cei care ne apelează, să punem întrebări pentru a afla cine ne contactează și de ce, să evităm răspunsurile afirmative, să notăm numele persoanei cu care am discutat, iar dacă au fost furnizate date bancare este important să urmărim activitatea contului. În urma numărului mare de victime, oficialii germani prevăd ca în viitorul apropiat, contractele de durată să se înregistreze doar în urma unui acord scris.

VEZI ȘI: Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online

Noua metodă prin care bătrânii sunt tâlhăriți în propria lor casă. Ce a pățit o pensionară de 75 de ani din București

Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Știri
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. Tinerele au scăpat în ultima secundă
Știri
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului.…
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde...
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis
Gandul.ro
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
Adevarul
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump este furios și pe Macron, pe Starmer și pe Kent
Mediafax
„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump...
Parteneri
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, mergeți la medic”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
Click.ro
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un...
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea...
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
Digi24
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta...
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
De ce Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
go4it.ro
De ce Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett...
Care este cea mai veche meserie din lume?
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis
Gandul.ro
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. ...
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. Tinerele au scăpat în ultima secundă
Ilan Laufer, pus la zid după ce a fost accidentat de o mașină: ”E ilegal să traversezi pe trecerea ...
Ilan Laufer, pus la zid după ce a fost accidentat de o mașină: ”E ilegal să traversezi pe trecerea de pietoni pe trotinetă”
Cătălin Vișănescu a combinat-o pe fosta cumnată a lui Betty Salam. Nu a căutat prea departe după ...
Cătălin Vișănescu a combinat-o pe fosta cumnată a lui Betty Salam. Nu a căutat prea departe după divorț
Luvrul surprinde lumea modei: „Mona Lisa” apare pe o rochie realizată din puzzle
Luvrul surprinde lumea modei: „Mona Lisa” apare pe o rochie realizată din puzzle
Avertisment sumbru pentru români: litrul de motorină va costa 15 lei de Paște | Dezvaluiri la Dan ...
Avertisment sumbru pentru români: litrul de motorină va costa 15 lei de Paște | Dezvaluiri la Dan Capatos Show
Vezi toate știrile