O nouă înșelătorie telefonică face zilnic victime. De ce nu e bine să răspundeți la aceste apeluri

Escrocii au găsit o nouă metodă de înșelătorie. Numărul victimelor acestui tip de fraudă este din ce în ce mai mare. Specialiștii avertizează că nu trebuie să răspundem cu „da” la aceste apeluri telefonice.

În ultimii ani, fraudele s-au făcut sub diverse forme. De curând, o nouă escrocherie face numeroase victime, de această dată în Germania. Infractorii pretind că sunt reprezentanți ai Centrului pentru Protecția Consumatorilor din Germania (Verbraucherzentrale), iar în acest mod vor să primească informații cu caracter personal sau confirmări frauduloase.

Specialiștii spun că la astfel de telefoane primite nu este recomandat să răspundem cu obișnuitul „da” pentru că în acest mod ne putem da acordul pentru anumite contracte făcute la distanță și obținute în mod fraudulos.

Care este noua metodă de înșelătorie

Un comunicat oficial arată că escrocii se intitulează reprezentanți ai Centrului pentru Protecția Consumatorilor din Germania și scopul lor este să obțină cât mai multe date personale de la victimă, dar și o confirmare frauduloasă pentru a face un contract fals. Oficialii spun că cei care sună spun că există o breșă de securitate prin care pot șterge informațiile compromise, însă în realitate nu există această posibilitate. Dacă în timpul apelului oamenii au spus „da” , atunci este posibil ca victimele să primească acasă facturi pe care nu le-au solicitat.

În cel mai grav scenariu, apelul poate fi montat astfel încât răspunsul afirmativ să fie folosit pentru a semna un contract fraudulos. Dacă nu ați fost de acord în mod conștient cu privire la niciun contract, nu trebuie să plătiți nicio creanță care decurge dintr-un astfel de apel, a spus Verbraucherzentrale.

Întrebările generale sunt cel mai des folosite precum: „Mă auziți?” sau „Sunteți proprietar de locuință?”. La acestea, este important să nu fie un răspuns afirmativ. Pentru a evita o astfel de înșelătorie trebuie să fim atenți la cei care ne apelează, să punem întrebări pentru a afla cine ne contactează și de ce, să evităm răspunsurile afirmative, să notăm numele persoanei cu care am discutat, iar dacă au fost furnizate date bancare este important să urmărim activitatea contului. În urma numărului mare de victime, oficialii germani prevăd ca în viitorul apropiat, contractele de durată să se înregistreze doar în urma unui acord scris.

