Noua metodă de furt a hackerilor. Victimele sunt abordate în metrou și spații comerciale

O nouă metodă de înșelătorie circulă printre escrocii cibernetici. Mai mulți români au căzut deja în plasa lor, însă specialiștii trag un semnal de alarmă în rândul populației.

Escrocii au pus la cale o nouă metodă pentru a fura banii și datele personale ale românilor. În ultima perioadă, aceștia au recurs la tot felul de tactici sofisticate. Mai precis, victimele sunt abordate pe stradă, în locuri aglomerate, în metrou, autobuz sau zone comerciale și li se cere ajutorul. Sub pretextul „nu știu să folosesc telefonul”, escrocii profită de vulnerabilitatea celor care se oferă să îi ajute.

Escrocii le spun oamenilor că nu știu să dschidă un mesaj de pe telefonul mobil ori că nu pot să utilizeze o anumită aplicație. Experții atrag atenția că în spatele acestei „nevinovății” afișate se află, de fapt, o nouă escrocherie. Nu este exclus ca pe respectivul telefon să fie activate funcții de înregistrare a vocii, preluarea amprentei sau înregistrarea imaginii feței celui care îl utilizează. Cu alte cuvinte, toate elementele necesare pentru un furt de identitate.

Cel mai probabil, un număr tot mai mare de români folosesc deja amprenta sau expresia feței pentru a debloca telefonul sau pentru a gestiona contul bancare de pe telefon. În timp ce practici pot să înlocuiască parolele lungi și greu de reținut, hackerii pot să se folosească de aceste măsuri de autentificare biometrică.

Dacă atacatorii reușesc să combine datele biometrice furate cu informații personale, riscul de fraudă financiară crește semnificativ. Cu alte cuvinte, atacatorul nu mai are nevoie de o parolă, ci de identitatea victimei.

„În era digitală, identificarea biometrică a transformat modul în care ne accesăm serviciile și ne gestionăm identitatea. Deblocarea telefonului într-o fracțiune de secundă sau autentificarea instantanee în aplicațiile bancare sunt doar câteva exemple ale simplității și rapidității oferite de aceste soluții. La aeroport, porțile automate recunosc fețele călătorilor, eliminând necesitatea prezentării fizice a pașaportului. Totul pare simplu, rapid și sigur.

Totuși, această comoditate vine cu o responsabilitate majoră. Spre deosebire de parole, care pot fi schimbate, datele biometrice – precum amprenta digitală sau recunoașterea facială – sunt permanente. Protejarea lor devine astfel esențială pentru prevenirea furtului de identitate și a accesului neautorizat la informații sensibile.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Crăciun, specialist IT.

