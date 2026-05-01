Influencerița care îi plătea chirie tatălui ei. De ce s-a luat această decizie: „Nu depind de nimeni”

O influenceriță cunoscută în mediul online și urmărită de un public numeros, a atras atenția după ce a povestit pe TikTok o experiență personală legată de independența financiară. Tânăra a explicat că, deși locuia într-un apartament care aparținea tatălui ei, a ales să plătească chirie, dorind să demonstreze că se poate descurca singură încă de la o vârstă fragedă.

Bie a mărturisit că și-a dorit mereu să nu depindă de nimeni, nici măcar de familie, iar acest principiu a ghidat-o în multe dintre deciziile sale. Chiar dacă părinții au susținut-o, influencerița a insistat să își asume responsabilități financiare, considerând că astfel își poate dovedi atât ei, cât și tatălui său, că este capabilă să fie independentă.

Apartamentul în care a locuit a avut inițial o chirie de aproximativ 170 de euro, sumă pe care a ales să o plătească constant, în ciuda faptului că nu era obligată. Între timp, locuința a ajuns să fie trecută pe numele ei, lucru care a bucurat-o, însă nu i-a schimbat perspectiva asupra banilor și responsabilității.

„E apartamentul tatălui ei și ea plătește chirie. (0:04) Exact! Apartamentul în care am stat a fost 170 de euro chiria și am plătit chirie. Și da, este al tatălui meu. Era al tatălui meu. Pentru că acum este al meu. Și va fi pe numele meu. Pentru că am văzut tati cât de mult ne-a plăcut în apartamentul ăla și chiar mă bucur foarte, foarte mult că o să fie al nostru. Bine, nu o să stăm în el, o să-l dăm în chirie. Dar gen, eu am insistat să plătesc chiria”, a spus Bie pe rețelele de socializare.

Bie și-a dorit să fie independentă de familia sa

Influencerița a mai spus că nu a fost genul de copil căruia să i se ofere totul fără efort și că nu își dorește să primească bunuri fără să muncească pentru ele. Din contră, consideră că fiecare trebuie să își construiască propriul drum.

„Ghici ce! De când am fost mică mi-a plăcut extrem de mult să nu depind de absolut nimeni. Nici de părinți, nici de soți. De nimeni. Și mi-am dorit din suflet să-i demonstrez lui tati, ok, pentru că mie mi-am demonstrat, eu știam, că sunt independentă. Pentru că el mă vedea în continuu fetița lui tati. Și am insistat de 100 de ori să plătesc chiria. Eu n-am fost niciodată un copil la care părinții să-i dea totul de-a gata. Mie nu-mi place chestia asta, absolut deloc. Și faptul că tati mi-a lăsat apartamentul ăsta nu a fost pentru că i-am cerut eu. Eu efectiv o făcut-o, mi-au dat vestea asta acum vreo 3 zile și sunt bucuroasă pentru că o să pot să mai văd apartamentul ăla. Pentru că eu nu o să vreau să-l vând niciodată și să-mi iau banii pe el. Probabil o să-l dau la copiii mei și apoi fac ei ce vor cu el. Exact ce le-am spus alor mei, eu nu vreau să vă focusați viața asta, să-mi faceți palate și case și să-mi lăsați mie moștenire. Pentru că e ok, eu am banii mei, eu o să-mi fac lucrurile mele, eu tot ce vreau e voi să fiți sănătoși. Asta-i tot ce-mi doresc. Să-mi trăiți cât mai mult, să murim toți deodată. Tata să aibă 125 de ani și 100 de ani și atunci să ne ducem. N-am nevoie de banii nimănui”, a mai spus Bie.

