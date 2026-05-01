Cât costă o porție de gogoși în Eforie Nord. Turiștii au luat cu asalt zona

O gogoserie din Eforie Nord a reușit să atragă turiștii încă din prima zi a minivacanței de Ziua Muncii. Coada formată în fața standului arată clar că, indiferent de vreme sau de buget, deserturile rămân una dintre plăcerile preferate ale celor ajunși la mare. Gogoșile cu toppinguri variate au devenit rapid vedetele începutului de sezon.

Chiar dacă sezonul estival începe oficial odată cu această perioadă, interesul pentru litoral pare ușor în scădere. Reprezentanții din turism estimează un număr mai mic de vizitatori față de anii anteriori, influențat în special de creșterea prețurilor la cazare și transport.

În stațiuni precum Mamaia sau Neptun, o noapte la un hotel de trei stele poate ajunge la aproximativ 900 de lei, în timp ce în Costinești sau Eforie Nord, tarifele pornesc de la circa 550 de lei.

Cât costă o porție de gogoși în Eforie Nord

Și prețurile din restaurante sau fast-food-uri atrag atenția turiștilor. De exemplu, un meniu simplu poate ajunge rapid la sume considerabile, mai ales dacă sunt adăugate băuturi sau garnituri. Cu toate acestea, mulți aleg să se răsfețe, considerând că experiența de vacanță merită costurile.

În acest context, gogoseria din Eforie Nord a devenit un punct de atracție. Turiștii stau la rând pentru a încerca deserturile proaspete, cu diverse combinații de toppinguri. Prețurile sunt variate: gogoșile cu cremă de Kinder, Oreo sau ciocolată cu rom ajung la 25 de lei, în timp ce variantele cu Snickers, Raffaello sau Toffifee costă 27 de lei. O variantă mai simplă, doar cu topping, este 20 de lei, iar pentru cei care preferă un desert tradițional, o porție de papanași ajunge la 30 de lei.

