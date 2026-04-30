Lorena Popa, probleme cu operația la sâni! Ce spune despre medicii la care a apelat

Lorena Popa trece prin momente delicate. Aceasta a dezvăluit pe rețelele de socializare experiența pe care a avut-o recent. Ea și-a făcut o intervenție la nivelul sânilor, despre care spune că nu este deloc mulțumită. În plus, face mărturisiri uluitoare despre medicii la care a apelat.

Lorena Popa este una dintre cele mai cunoscute tiktokerițe din România. Pe lângă afacerea de succes pe care o are, este foarte apreciată în mediul online datorită videoclipurilor sincere postate în diverse ipostaze. De curând, a ajuns pe masa de operație pentru o intervenție la nivelul sânilor. Ea a povestit pe pagina sa de TikTok că rezultatul nu este conform așteptărilor, în ciuda faptului că a mers la un medic cunoscut. Mai mult, Lorena vorbește și despre atitudinea clinicii, care a lăsat-o cu un gust amar.

Probleme pentru Lorena Popa. Prin ce a trecut influencerița

În urmă cu mai mult timp, blondina a suferit o intervenție la nivelul sânilor. Dacă până acum nu a vorbit despre experiența prin care a trecut, Lorena vine cu dezvăluiri uluitoare. Aceasta a vorbit despre rezultatul care a nemulțumit-o și felul în care cadrele medicale au abordat situația. Influencerița spune că echipa medicului care a operat-o ar face presiuni asupra ei pentru a nu le mai face reclamă negativă. Totul a pornit atunci când ea le-a cerut permisiunea să documenteze întregul proces pentru fanii ei, iar ei au fost inițial de acord. Când a început să vorbească în mediul online, specialiștii și-au schimbat părerea și asta pentru că Lorena a fost sinceră cu privire la dezamăgirea pe care a avut-o.

Nu m-am dus să cerșesc nimic! Știam că e un doctor cunoscut și că nu are nevoie de reclama mea. A fost doar o documentare. De câteva săptămâni, mă confrunt cu nemulțumirea asta. Am vrut să mă consult cu doctorul, să merg și să văd părerea dânsului. Am simțit foarte rece toată treaba asta. Într-un fel, mi s-a spus: >, a povestit ea.

În plus, a mai explicat și ce anume nu i-a plăcut la discuție.

Au fost câteva lucruri care nu mi-au plăcut în discuție: 1. nu m-a lăsat deloc să vorbesc, a vorbit numai dânsul; 2. sunt convinsă că atunci când am vorbit cu fata de la marketing și am putut vorbi mai mult, era și dânsul de față; 3. am primit telefoane continuu de la ea pentru a șterge clipul acesta, pentru că dau informații neadevărate care ar putea influența fetele care vor să se opereze, a comentat Lorena pe TikTok.

De asemenea, ea a mărturisit că abordarea lor i-a lăsat un gust amar. Din acest motiv, blondinei îi e frică să mai meargă la alți medici și de o altă operație.

Mie, abordarea asta nu mi-a plăcut. I-am și spus că eu nu o să mă mai întorc la niciun consult. Consider că am o datorie față de voi. Am un respect pentru domnul doctor, pentru că este cu adevărat diplomat. Pur și simplu, mi-am spus părerea despre ce am simțit și pățit eu pe corpul meu, pe pielea mea. Fac tot posibilul să mă gândesc cu calm și să vă informez în continuare. Mi-e frică de o a doua operație, a mai adăugat influencerița.

