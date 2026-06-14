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Anastasia Soare, alături de David și Victoria Beckham. Antrenorul a obținut o stea pe Walk of Fame

De: Andreea Stăncescu 14/06/2026 | 11:41
Anastasia Soare, alături de David și Victoria Beckham. Antrenorul a obținut o stea pe Walk of Fame
Anastasia Soare a participat la petrecerea lui David Beckham / Sursa foto: Social media
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Anastasia Soare s-a numărat printre invitații prezenți la evenimentul organizat în cinstea lui David Beckham, după ce fostul mare fotbalist britanic a primit una dintre cele mai importante distincții din lumea divertismentului: o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame. Ceremonia a reunit membri ai familiei Beckham, prieteni apropiați și numeroase personalități din lumea sportului și a showbizului.

Anastasia Soare este una dintre cele mai cunoscute românce din Statele Unite ale Americii și un nume de referință în industria internațională de beauty. Originară din Constanța, antreprenoarea a reușit să construiască un adevărat imperiu în domeniul cosmeticelor, devenind celebră la nivel mondial pentru tehnicile sale inovatoare de stilizare a sprâncenelor. Succesul i-a adus și supranumele de „Regina Sprâncenelor”, iar astăzi se numără printre cele mai influente femei de afaceri din domeniu.

Anastasia Soare, alături de David și Victoria Beckham

De-a lungul anilor, Anastasia Soare și-a construit relații apropiate cu numeroase personalități din lumea divertismentului, modei și sportului. Recent, aceasta a participat la evenimentul organizat în onoarea lui David Beckham, după ce fostul fotbalist a primit o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame.

Antreprenoarea româncă a fost prezentă la ceremonia la care au luat parte membrii familiei Beckham și numeroși apropiați ai acestora. Cu această ocazie, Anastasia Soare a evidențiat atât performanțele sportive ale lui David Beckham, cât și rolul său de om de afaceri și ambasador al fotbalului la nivel mondial.

„Astăzi l-am sărbătorit pe @davidbeckham când a primit steaua sa pe Hollywood Walk of Fame. Înconjurat de incredibila sa soție, @victoriabeckham, de copiii lor frumoși și de cei mai apropiați prieteni, a fost un moment cu adevărat special.

David este mai mult decât o legendă a fotbalului – este un soț devotat, un tată iubitor, un antreprenor vizionar și un ambasador global care a contribuit la ridicarea fotbalului la noi culmi în întreaga lume. Talentul, disciplina, umilința și impactul său se extind mult dincolo de teren. O onoare binemeritată pentru o icoană a cărei moștenire continuă să inspire generații întregi. Felicitări pentru această realizare incredibilă.”, a fost mesajul transmis de Anastasia Soare.

Sursa foto: Instagram

La rândul lor, David și Victoria Beckham i-au mulțumit pentru sprijinul și prietenia oferite de-a lungul timpului, dar și pentru modul elegant în care a marcat acest moment important din viața lor.

„Mulțumim pentru bunătate, prietenie și generozitate.”, a fost comentariul lui David Beckham

„Mulțumim pentru cea mai elegantă sărbătoare. Vă iubim.”, a fost și comentariul Victoriei Beckham.

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Ce produs folosește Victoria Beckham pentru a avea părul sănătos: „Am devenit destul de obsedată de el”

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