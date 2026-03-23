Cum arată locuința Anastasiei Soare, din Beverly Hills? Locuința valorează peste 20 de milioane de dolari

De: Irina Vlad 23/03/2026 | 06:40
Cu un spirit creativ și plin de viață, Anastasia Soare, cunoscută drept „Regina sprâncenelor”, este o femeie de afaceri româno-americană, CEO și fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills. Antreprenoarea, care este extrem de fascinată de design, își etalează personalitatea și gustul rafinat în casa sa din Beverly Hills. Camerele sunt luminoase și contemporane, oferind un cadru flexibil pentru a expune colecțiile de artefacte ale sale și mobilierul în stil modern.

Din 2019, Beverly Park, complexul rezidențial închis, plin de vedete, cu vile imense, situat în vârful munților de deasupra Beverly Hills, are o nouă locuitoare miliardară: Anastasia Soare, guru-ul frumuseții de origine română care a emigrat în SUA și a fondat propriul salon în Beverly Hills, în anii 1990. De-a lungul anilor, românca a ransformat mica afacere în ceea ce este astăzi Anastasia Beverly Hills, un gigant internațional al cosmeticii cu o valoare de peste 3 miliarde de dolari și produse disponibile în peste 2.000 de magazine din întreaga lume.

La vremea respectivă, Anastasia Soare a plătit puțin peste 19,5 milioane de dolari pentru noua sa reședință din Beverly Park, construită în 1993 și deținută mult timp de o femeie de afaceri din Taiwan. Structura existentă, un conac în stil pseudo-mediteranean, are o suprafață locuibilă de 870 de metri pătrați, cu cinci dormitoare și un total de 6 băi, toate situate pe un teren de 0,8 hectare.

Cum arată vila de peste 20 de milioane a Anastasiei Soare

Anastasia Soare este, de asemenea, propriul ei decorator de interior și manifestă un interes profund pentru design. Ea achiziționează obiecte de la licitații, concentrându-se pe mobilierul din mijlocul secolului (inclusiv de la „1st Dibs” și de la unele dintre marile case de licitații), dar și obiecte create de designeri ai acelei epoci, precum Ponti, dar și de alții, cum ar fi Paul Evans și Hans Wegner.

Potrivit româncei, culorile o mențin optimistă. Din acest motiv, deși a ales culori cenușii, a optat pentru o nuanță caldă de gri și a menționat, de asemenea, că preferă să amestece țesăturile: „Am vrut să am această senzație incredibilă de zen – dar apoi, când privești îndeaproape diferitele piese, ochiul tău este surprins.”, spunea românca în trecut.

Livingul este exemplul perfect la ceea ce a spus Anastasia Soare. El radiază în mod clar o senzație confortabilă și zen prin culorile sale neutre și senine, prin diferitele tipuri de textură ale țesăturilor și, desigur, prin piesele moderne, inclusiv un scaun Papa Bear proiectat de Hans Wegner și o canapea proiectată de Vladimir Kagan. Pe măsuța de cafea se află mici sculpturi realizate de Jeff Koons și Kaws.

Anastasia Soare este foarte atentă la detalii. De exemplu, în birou se află un birou proiectat de Gio Ponti și o lampă proiectată de Luciano Figerio. De asemenea, rafturile proiectate de Paul Evans prezintă obiecte și lucrări ale Alexandrei Nechita și ale lui J.M.W. Turner.

Acest design este extrem de creativ, dar și inteligent pus la punct, conectând fiecare detaliu frumos și însuflețind camera. Unele obiecte sunt introduse mai întâi în casa Anastasiei Soare și, după o vreme, retapițate pentru a se potrivi perfect spațiului. De exemplu, în dormitorul principal, două scaune italiene au primit o nouă viață în catifea, în timp ce o canapea Federico Munari a fost reînviată în verde mușchi.

„M-am gândit că am nevoie de puțină culoare în dormitor, iar verdele se potrivea cu verdele de afară”, a mărturisit Anastasia Soare.

„Zona barului este locul în care vrei să te distrezi”

Fiecare colț este primitor și bine planificat, cu opere de artă și obiecte care au fost așezate cu grijă și efort,iar sala de mese nu face excepție. Situată în inima casei, această încăpere este decorată cu un candelabru creat de Christopher Boots și cu o masă și scaune unice, proiectate de Paul Evans. Pe pereți, o parte din cele 160 de plăci de marmură italiană sunt expuse într-un mod fermecător. Piatra a fost cioplită intenționat, astfel încât acest material să semene mai mult cu o piatră naturală.

Casa Anastasiei se bazează în mare parte pe o atmosferă senină și somptuoasă, dar totuși amuzantă. Ea a reflectat perfect acest lucru în bar: „Totul este atât de natural încât am simțit că am nevoie de puțină energie. Am simțit că am nevoie de puțină energie, deoarece totul este foarte zen. Zona barului este locul în care vrei să te distrezi puțin”. a spus Anastasia Soare despre barul ei din marmură.

