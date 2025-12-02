Cel mai mare regret al Anastasiei Soare. A spus-o public: ”Acesta este cel mai mare eșec!”

Anastasia Soare este unul dintre acele nume care au depășit granițele unei industrii și au devenit sinonime cu succesul global. Plecată din România cu visuri mari și resurse puține, ea a ajuns să redefinească standardele de frumusețe la Hollywood, câștigând titlul de „regina sprâncenelor”. Deși are o carieră împresionată și nu duce lipsuri, niciodată nu este totul perfect. Aceasta are și un mare regret personal.

Anastasia Soare, celebra „regină a sprâncenelor”, este exemplul viu al unui destin clădit prin muncă neobosită și perseverență. Plecată peste hotare cu dorința de a-și transforma viața, ea a reușit nu doar să își creeze un imperiu în industria frumuseții, ci și să devină una dintre cele mai influente femei de afaceri din lume. Pe plan financiar, nu duce nicio grijă, iar succesul îi vorbește de la sine, căci produsele sale cunt cunoscute în toată lumea.

Totuși, dincolo de reușitele profesionale, Anastasia Soare ascunde un regret profund ce este legat de viața personală. Ea mărturisește că cel mai mare eșec al ei este faptul că are un singur copil, pe Norvina, în vârstă de 38 de ani, de care este foarte apropiată.

„Regina Sprâncenelor” pune accent pe importanța unei familii și pe relațiile dintre membri săi. Ea se ocupă în prezent și de mama sa în vârstă de 92 de ani.

„Acesta este cel mai mare eșec. Îmi pare rău că am numai o fată, numai un copil, (…). Cu ce rămâi la sfârșitul vieții? Cu nimic!, (…). Nu mă așteptam să ajungem la această discuție. Mama mea are 92 de ani și știi ce? Dacă nu m-ar fi avut pe mine, ce ar fi făcut?, (…). Am grijă de ea. Fata și mama mea sunt totul. Am clădit incredibilul, e excelent, dar până la urmă familia ta, mama, tatăl, copiii sunt cei mai importanți”, a declarat Anastasia Soare.

