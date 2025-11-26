Legătura neștiută dintre Oana Roman și Anastasia Soare: „A simțit nevoia să mă invite să bem un ceai”

Oana Roman a vorbit despre legătura dintre ea și Anastasia Soare. Vedeta a mărturisit în ce context s-au întâlnit cele două în urmă cu 15 ani și ce discuție au purtat. Află toate detaliile în articol!

Recent, Anastasia Soare a fost prezentă la o conferință de presă din România, iar atenția publicului și a presei a fost total asupra ei. O româncă de succes și una dintre cele mai bogate femei din SUA, Anastasia Soare și-a atras multe critici din partea oamenilor.

Legătura neștiută dintre Oana Roman și Anastasia Soare

În acest context, Oana Roman a simțit nevoia să îi ia apărarea acesteia și să îi laude succesul. Vedeta a avut un răspuns dur pentru toți cei care o critică și le-a spus clar: un om care nu a realizat nimic notabil întotdeauna va avea ceva de comentat despre un om de succes.

„Am observat că s-a vorbit foarte mult despre doamna Anastasia Soare, care a venit în România să-și lanseze cartea pe care a scris-o. Evident că s-au găsit tot felul de oameni care au comentat niște lucruri la adresa doamnei, niște aberații, evident, pentru că întotdeauna cei care nu reușesc să facă în viață lucruri excepționale se găsesc să-i comenteze pe cei care reușesc în viață să facă lucruri excepționale. E foarte ok să nu-ți placă un personaj, chiar dacă vorbim despre un personaj de succes, se poate să nu-ți placă, dar comentariile lipsite de bun simț mi se par apanajul unor oameni foarte mici. Și am să vă povestesc singura mea întâlnire cu ea”, a transmis Oana Roman pe Instagram.

În continuare, vedeta a mărturisit o întâlnire care s-a petrecut între ea și Anastasia Soare în urmă cu 15 ani. Oana Roman a cunoscut-o pe vedeta internațională în timpul unei prezentări de modă în anul 2010 ,de la Paris. Cele două au ieșit după la un ceai, la invitația Anastasiei Soare. Acolo s-a întâmplat ceva uimitor pentru Oana: „Regina sprâncenelor” a primit un apel de la familia Beckham.

„M-am întâlnit cu ea în 2010, când am fost la Paris, la prezentare lui Ingrid Vlasov, singura prezentare a unui creator de modă român vreodată în Fashion Week-ul de la Paris. Și acolo m-am întâlnit cu ea, nu știu din ce motiv, a simțit nevoia să mă invite să bem un ceai. M-am simțit onorată și am fost să beau un ceai cu dânsa și în timp ce noi amândouă stăteam frumos și ne luam ceaiul, a primit un telefon de la familia Beckham, care au sunat-o să o întrebe când poate să ajungă la Londra, ca să le facă sprâncenele”, a mai spus vedeta.

CITEȘTE ȘI:

Anastasia Soare, adevărul din spatele succesului: „Au fost foarte multe uși închise”

Cum a apărut Anastasia Soare la petrecerea lui Kris Jenner? Românca a strălucit, la propriu