Acasă » Știri » Oana Roman, în vacanță alături de un prieten din copilărie. Este vorba despre un bărbat din showbiz: „Împărțim și adunăm amintiri”

Oana Roman, în vacanță alături de un prieten din copilărie. Este vorba despre un bărbat din showbiz: „Împărțim și adunăm amintiri”

De: Denisa Iordache 11/11/2025 | 14:33
Oana Roman, în vacanță alături de un prieten din copilărie. Este vorba despre un bărbat din showbiz: „Împărțim și adunăm amintiri”
Oana Roman
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Oana Roman a făcut o mărturisire care i-a luat prin surprindere pe fani. Vedeta a vorbit despre prietenia pe care o are de peste 40 de ani cu o persoană din showbiz. Despre cine este vorba? La asta nu te așteptai!

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, dar și printre cele mai active de pe rețelele de socializare. Vedeta a mărturisit care este unul dintre cei mai vechi prieteni ai ei, încă din copilărie.

Oana Roman, despre prietenul ei celebru

Este vorba despre Mihai Mitoșeru. Oana Roman este prietenă cu prezentatorul încă de când amândoi aveau 7 ani. Vedeta a împărtășit un mesaj emoționant în care a spus că legătura lor este la fel de puternică, în ciuda trecerii anilor. Mai mult, ea a postat o fotografie din vacanța în Pescara în care se află alături de fiica ei, Mihai Mitoșeru, iubita și mama lui.

„Atunci când ai un prieten din copilărie, de peste 40 de ani, și încă te simți atât de bine cu el și iubita lui încât plecați împreună în vacanță. Mihai e prietenul meu din clasa 1. Ne știm de când aveam 7 ani. Acum avem 50 de ani, el împliniți deja, eu îi fac în aprilie. De peste 40 de ani împărțim și adunăm amintiri. Ne-am fost alături în cele mai frumoase, dar și mai grele momente din viața noastră. Vă doresc și vouă astfel de prietenii. Chiar, care este cel mai vechi prieten sau prietenă de-a ta?”.

Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Fanii au fost încântați să vadă că două vedete din showbiz-ul românesc împărtășesc o prietenie atât de strânsă. Reacțiile din comentarii au fost pozitive.

„Ești binecuvântată, Oana, să ai un asemenea prieten! Eu nu am o asemenea prietenă/prieten din exterior, dar am familia mea, soțul meu, care mă susține și mă înțelege. Personal cred că nu toți oamenii sunt echipați să ajungă cu tine pe cele mai înalte vârfuri! Dar sunt mulțumită de ceea ce am, sănătatea, liniștea sufletească și familia! Ceea ce vă doresc din suflet ție și minunatei tale fiice!🙏💜”, i-a scris un fan vedetei.

 

Postarea făcută de Oana Roman. Sursă: Facebook

CITEȘTE ȘI:

Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” la cumpărături | EXCLUSIV

Ultima imagine cu Mioara Roman înainte să moară. Oana, fiica sa, a făcut-o publică

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Știri
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Nețoiu
Știri
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Nețoiu
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de 16 mp și au construit imperiul Dedeman: planuri pentru preluarea Carrefour
Adevarul
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de...
Document obligatoriu la vânzarea mașinilor second-hand în România. Avertismentul RAR: „Se vor face verificări”
Digi24
Document obligatoriu la vânzarea mașinilor second-hand în România. Avertismentul RAR: „Se vor face...
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
Digi 24
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
UE şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea regulilor privind salariul minim. Reacția CE
Digi24
UE şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea regulilor privind salariul minim. Reacția CE
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Nețoiu
Dana Roba, prea sinceră cu fanii ei. Ce își dorește pentru anul 2026: „Să mă mărit cu…”
Dana Roba, prea sinceră cu fanii ei. Ce își dorește pentru anul 2026: „Să mă mărit cu…”
Vrei să vinzi sau să cumperi o mașină second-hand? Ce reguli trebuie să respecți ca să nu ai probleme ...
Vrei să vinzi sau să cumperi o mașină second-hand? Ce reguli trebuie să respecți ca să nu ai probleme cu legea
O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara, la o zi după internare. Pacienta acuza ...
O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara, la o zi după internare. Pacienta acuza o stare de somnolență
Lavina Pîrva, înapoi pe băncile facultății la 40 de ani. Ce specializare a ales vedeta
Lavina Pîrva, înapoi pe băncile facultății la 40 de ani. Ce specializare a ales vedeta
Vezi toate știrile
×