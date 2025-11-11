Oana Roman, în vacanță alături de un prieten din copilărie. Este vorba despre un bărbat din showbiz: „Împărțim și adunăm amintiri”

Oana Roman a făcut o mărturisire care i-a luat prin surprindere pe fani. Vedeta a vorbit despre prietenia pe care o are de peste 40 de ani cu o persoană din showbiz. Despre cine este vorba? La asta nu te așteptai!

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, dar și printre cele mai active de pe rețelele de socializare. Vedeta a mărturisit care este unul dintre cei mai vechi prieteni ai ei, încă din copilărie.

Oana Roman, despre prietenul ei celebru

Este vorba despre Mihai Mitoșeru. Oana Roman este prietenă cu prezentatorul încă de când amândoi aveau 7 ani. Vedeta a împărtășit un mesaj emoționant în care a spus că legătura lor este la fel de puternică, în ciuda trecerii anilor. Mai mult, ea a postat o fotografie din vacanța în Pescara în care se află alături de fiica ei, Mihai Mitoșeru, iubita și mama lui.

„Atunci când ai un prieten din copilărie, de peste 40 de ani, și încă te simți atât de bine cu el și iubita lui încât plecați împreună în vacanță. Mihai e prietenul meu din clasa 1. Ne știm de când aveam 7 ani. Acum avem 50 de ani, el împliniți deja, eu îi fac în aprilie. De peste 40 de ani împărțim și adunăm amintiri. Ne-am fost alături în cele mai frumoase, dar și mai grele momente din viața noastră. Vă doresc și vouă astfel de prietenii. Chiar, care este cel mai vechi prieten sau prietenă de-a ta?”.

Fanii au fost încântați să vadă că două vedete din showbiz-ul românesc împărtășesc o prietenie atât de strânsă. Reacțiile din comentarii au fost pozitive.

„Ești binecuvântată, Oana, să ai un asemenea prieten! Eu nu am o asemenea prietenă/prieten din exterior, dar am familia mea, soțul meu, care mă susține și mă înțelege. Personal cred că nu toți oamenii sunt echipați să ajungă cu tine pe cele mai înalte vârfuri! Dar sunt mulțumită de ceea ce am, sănătatea, liniștea sufletească și familia! Ceea ce vă doresc din suflet ție și minunatei tale fiice!🙏💜”, i-a scris un fan vedetei.

