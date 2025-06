Mihai Mitoşeru aruncă bomba: își pune pirostriile! Se visează tată, iar iubita se mută în România pentru el

Mihai Mitoșeru a dat o nouă șansă iubirii după divorțul de fosta soție și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de o tânără pe care a cunoscut-o în urmă cu jumătate de an. S-au întâlnit în Roma, căci femeia acolo locuiește, iar între ei a fost dragoste la prima vedere. Am remarcat că domnișoara care i-a furat inima lui prezentatorului are câteva aspecte în comun cu fosta soție. Este stewardesă, blondă și l-a cucerit prin naturalețe, ne spune el. Relația este pe cât se poate de serioasă, ne dezvăluie Mihai, care ne-a vorbit într-un interviu exclusiv CANCAN.RO despre aspecte legate de viitoarea nuntă, dar și despre relația dintre mama lui și actuala parteneră.

Mihai Mitoșeru a fost prezent la botezul anului, cel al fiicei lui Tzancă Uraganu și Alina Marymar, ocazie cu care am stat de vorbă despre cele mai recente schimbări din viața prezentatorului TV. Am aflat așadar că Mito este îndrăgostit lulea de actuala iubită alături de care are planuri serioase. Cei doi vor să ajungă la altar și deja și-au făcut o idee despre cum va arăta viitoarea nuntă. În plus, au vorbit și despre posibilitatea de a deveni părinți în viitorul apropiat. Până la acel pas însă, tânăra, pe numele ei Alexandra, urmează să se întoarcă în România definitiv și să se mute cu partenerul ei, chiar în ajunul zilei lui de naștere.

Mihai Mitoșeru e îndrăgostit: „M-am cumințit!”

CANCAN.RO: Bună, Mito! Ce faci? Cum te simți?

Mihai Mitoșeru: Bine, Bianca, mai ales că mă văd cu tine, colega mea și prietena mea.

CANCAN.RO: Ce ai făcut de când nu ne-am mai văzut?

Mihai Mitoșeru: Numai prostii am făcut. Am o relație serioasă, m-am cumințit. Suntem de aproape șase luni împreună, din ianuarie. Ne-am văzut la o cafea pe 19 ianuarie, într-un loc în care eu merg foarte des și am vorbit, apoi nu știu ce s-a întâmplat că peste două zile se mută la mine și pe 5 iulie e ziua mea.

CANCAN.RO: La mulți ani! Zi-ne mai multe despre ea?

Mihai Mitoșeru: Este o fată mișto. Este o fată normală, simplă, fără buze și silicoane. Suntem la fel, ne dorim aceleași lucruri de la viață, ne înțelegem perfect, suntem deschiși și sinceri. Nu am simțit că pot să fiu atât de deschis cu nimeni înainte.

CANCAN.RO: Nu ai simțit în nicio relație că poți să fii atât de deschis cu nicio fată până acum?

Mihai Mitoșeru: Nu. Poate altele erau prea cuminți sau prea închise, dar nu contează. Important este că ea este exact cum sunt eu.

CANCAN.RO: Spune-ne câți ani are, cu ce se ocupă?

Mihai Mitoșeru: Are 30 de ani, este șefă de cabină la o companie, dar nu are nicio legătură că este stewardesă ca fosta soție. Nu are nicio legătură!

CANCAN.RO: Am putea spune că ai un tipar. E blondă?

Mihai Mitoșeru: Este blondă, da. Fosta soție era brunetă când ne-am cunoscut, deci n-are nicio legătură. Este coincidență. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut, vorbim aceeași limbă. Bine, ea vorbește italiană, părinții ei s-au mutat acolo când era ea mică, avea 4 ani atunci, și a locuit acolo.

CANCAN.RO: Și acum se mută la tine?

Mihai Mitoșeru: Suntem amândoi divorțați. Ea a fost căsătorită cu primul ei prieten, dar nu a mai mers și a divorțat. La fel și la mine și cred că suntem maturi și știm ce vrem de la viață și vrem să fim împreună. Este o relație foarte frumoasă. Nu mai credeam că pot să fiu cu cineva, mă obișnuisem să fiu singur și îmi plăcea să fiu singur, ceea ce este foarte rău și acum îmi dau seama cât de frumos e să fii în doi.

CANCAN.RO: Dar ea se mută din Italia special pentru tine?

Mihai Mitoșeru: Da, pentru că eu nu pot să fac meseria mea în Italia, ea poate să facă meseria ei aici.

CANCAN.RO: Deci lucrurile sunt foarte serioase.

Mihai Mitoșeru: Da, avem șase luni de zile, este destul de serios.

CANCAN.RO: Și care ar fi următorii pași?

Mihai Mitoșeru: Am vorbit despre tot pentru că atunci când este serios, vorbești. Ne-am gândit și la copil, și la căsătorie. Nunta nu am mai face așa cu nuntă mare, că amândoi am avut așa. Am face nunta la Popești cu prietenii noștri cu Bittman, Țociu, Palade, Tavi Colen, cu gașca mea, pe iarbă. În ceea ce privește copilul, nu mă mai gândeam la copil pentru că nu aveam o relație serioasă, dar acum am început să mă gândesc iar. De ce nu, până la urmă.

CANCAN.RO: Da, până la urmă ești în floarea vârstei.

Mihai Mitoșeru: Da, fac 50 de ani în curând, e o floare mai specială că încă mai rezistă.

Prezentatorul își pune pirostriile: „Este titulara pe viață”

CANCAN.RO: Ce a spus mama ta?

Mihai Mitoșeru: Mama este foarte fericită, iar ea vorbește cu mama mai mult decât vorbesc eu. Mama, cu fiecare iubită, la început vorbea puțin. Cu ea vorbește destul de mult. Poate și pentru că mă vede pe mine că sunt atât de fericit, am trecut și peste depresie, e foarte fericită. Vorbește cu Alexandra destul de des.

CANCAN.RO: Ce face mama ta?

Mihai Mitoșeru: E bine, în forță.

CANCAN.RO: Ce ai mai făcut pe plan profesional? Te vom vedea în curând pe micile ecrane?

Mihai Mitoșeru: O să mă gândesc, am primit propuneri de peste tot, dar o să mă gândesc. Am evenimente de joi până duminică în fiecare săptămână. Profesional muncesc de îmi crapă capul și nu mă plângeam, mă dădeam mare.

CANCAN.RO: Urmează vreo vacanță?

Mihai Mitoșeru: Nu prea, ea dacă se mută, are curse. Noi suntem înnebuniți cu plecările, Paris, Londra, Italia, acolo mergem cel mai des. Nu știu ce fac pe 5 iunie că este ziua mea, iar ea este rezervă, dacă îi dă cursă, nu știu ce facem. E rezevă la job, pentru mine este titulara pe viață!

