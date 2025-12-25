Altfel de Crăciun pentru Mădălina Ghenea! Regula pe care top-modelul nu o încalcă nici în ruptul capului

Friptura, sarmalele, piftia și soriciul sunt alimentele care nu lipsesc de pe masa de Crăciun, în general. Și, dacă în timpul anului, vedetele se feresc de astfel de preparate grele, de sărbători mai toată lumea face excepție. Din păcate, pentru Mădălina Ghenea nici de sărbători nu se poate înfrupta din preparatele tradiționale. Și nu, nu are neapărat legătură cu siluetă, ci cu sănătatea. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea, iar modelul internațional ne-a dezvăluit de ce nu se poate atinge, dar care este excepția pe care o va face de la regimul alimentar strict.

Mădălina Ghenea nu are nevoie de nicio prezentare, fiind considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume. Românca are o siluetă de vis, în ciuda faptului că are un copil și pare că a descoperit secretul tinereții veșnice. Însă, ceea ce multă lume nu știe este că vedeta are o dietă destul de strictă. Nu se înfruptă din preparatele tradiționale, nici măcar de Crăciun, iar asta nu doar pentru a-și menține silueta, așa cum probabil v-ați dus cu gândul, ci pentru că suferă de o afecțiune despre care rar a vorbit.

Mădălina Ghenea, regim strict și de Sărbători! Nu se atinge de aproape niciun aliment

Mădălina Ghenea se confruntă cu mai multe intoleranțe și alergii alimentare, motiv pentru care trebuie să fie extrem de atentă la ceea ce mănâncă, inclusiv de sărbători. Actrița suferă de intoleranță la gluten, dar este alergică și la alte preparate care conțin proteină animală, astfel că preparatele clasice de Crăciun precum pâinea, cozonacul, prăjiturile sau foietajele sunt complet interzise pentru ea. Și salata de boeuf poate fi problematică, din cauza ingredientelor care pot conțin gluten.

„Eu am foarte multe intoleranțe și alergii. Dietele pe care le țin nu au legătură cu slăbitul și nici nu vreau să dau sfaturi în acest sens pentru că fiecare persoană este unică și nu cred că trebuie să dau sfaturi. Tot ce fac este pentru sănătatea mea, nu pentru siluetă. Nu sunt la dietă, dar sunt atentă la ce mănânc”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Chiar și așa, există un preparat tradițional căruia cu greu îi poate rezista, mai ales când este gătit de părinții ei. „Îmi plac sarmalele. Mama este o bucătăreasă extraordinară și tata la fel, ei gătesc împreună. Așa că la sarmale probabil că voi face o excepție de Crăciun”, a mai spus ea.

Mădălina Ghenea ne-a dezvăluit și cum își va petrece sărbătorile de iarnă, iar, ca în fiecare an, familia este pe primul loc. Departe de agitația evenimentelor mondene și a covoarelor roșii, Crăciunul o găsește pe actriță în cerc restrâns, alături de cei dragi, într-o atmosferă caldă și intimă.

„De sărbători vom fi împreună cu fratele meu și soția lui, cu nepoțelul meu. Vom merge ori noi acolo, vom veni noi aici. Fiecare vacanță o fac cu fiica mea și cu nepoțelul meu. Mai merg și singură cu ei, dar trebuie să fie amândoi. Țin foarte mult la această relație pentru că Charlotte nu are un frățior sau o surioară și nici Alexandru, nepoțelul meu nu are frați sau surori, așa că vreau să petreacă cât mai mult timp împreună”, a mai declarat actrița pentru CANCAN.RO.

