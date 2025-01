Mihai Mitoşeru, probleme la o nuntă! Naşa i-a făcut ochi dulci, iar nașul… “Am avut emoții mari!”

Mihai Mitoșeru a început anul în forță, fiind prezent la un eveniment alături de buna lui prietenă, Mara Bănică. CANCAN.RO l-a întâlnit pe prezentatorul tv într-o formă de zile mari, și la propriu, și la figurat. Astfel că interviu acordat a fost unul plin de replici spumoase, însă am atins și puncte mai sensibile. Fiul Cameliei Mitoșeru ne-a dezvăluit cum se montează înainte de un eveniment, care a fost cea mai nebună întâmplare de la o nuntă, dar și cum a rezolvat…problema. Apoi, interviul a luat o notă mai serioasă, astfel că Mihai și-a deschis sufletul și ne-a spus ce greșeli a făcut în trecut, imediat după divorț, dar și ce dificultăți întâmpină acum cu domnișoarele cu care inițiază o conversație.

Mihai Mitoșeru a slăbit spectaculos și se menține la această greutate de peste doi ani. Totuși, sacrificiile pe care le face sunt destul de mari. Are un program strict de masă, face sport, cadio, însă tot ansamblul a dat rezultatele dorite. Și, pentru că este atât de atent la cum arată și cum se comportă, pretențiile sale sunt, cum e și normal, pe măsură. Așadar, prezentatorul, care este în continuare singur, spune că își dorește pe cineva alături, doar că, din păcate, se lovește de fițe gratuite din partea femeilor.

Mihai Mitoșeru, situație complicată la o nuntă: „Nașa s-a dat la mine și nașul era….”

(CITEȘTE ȘI: S-a aflat! Cum își câștigă Mihai Mitoșeru traiul de când nu mai apare pe micile ecrane)

CANCAN.RO: Mă bucur că mă întâlnesc cu Mihai pentru că nu l-am mai văzut de ceva vreme și îmi povestea că nu prea mănâncă seara…

Mihai Mitoșeru: Nu prea mănânc, am 75 de kilograme de un an și jumătate și cam fac foamea. Mă întreabă lumea cum mă mențin la 50 de ani. Greu, mănânc două mese pe zi una la 14.00, una la 18.00 și atât.

CANCAN.RO: Deci faci un fel de fasting?

Mihai Mitoșeru: Da, este fasting, dar și în orele acelea în care mănânc, mănânc puțin. Lumea are impresia că și în orele alea patru poate mânca orice și oricât. Nu, trebuie să mănânci puțin. Fac foarte mult cardio, merg pe jos, alerg. Am grijă de mine, este greu, dar uite că este bine. A trebuit, din păcate să-mi schimb garderoba, aici am avut o mare problemă. Iau de la copii, port XXS. Important este că sunt bine cu mine, am o energie senzațională, am o stare bună că până la urmă despre asta este vorba. Eu apar și în față, prezentând evenimente, emisiuni, trebuie să stea sacoul acela bine pe mine.

CANCAN.RO: Este o oarecare presiune și din punctul acesta de vedere, să ai o anumită energie, un anumit discurs, ai simțit presiunea?

Mihai Mitoșeru: Am învățat de mic treaba asta, i-am urmărit pe aceia mai mari, pe Dumnezei și am învățat cum se face treaba, cum să fii profesionist. Cu o oră îniante să ai grijă de fiecare detaliu, să fii impecabil și să faci sacrificii.

CANCAN.RO: Ai vreun ritual înainte de a intra pe scenă să prezinți un eveniment sau înainte de a intra în live, îți faci vreo rugăciune, ai vreun talisman norocos?

Mihai Mitoșeru: Rugăciunea mi-o fac în general și înainte de un eveniment, și seara la culcare. Eu am emoții înainte de fiecare eveniment, că dacă nu ai emoții, nu simți ceea ce faci. Florin Piersic care este Dumnezeu are emoții, darămite eu sau alții. Sunt emoții productive, nu din alea să te pierzi. Am avut emoții mai mari la început, dar acum sunt emoții productive. S-au întâmplat și multe chestii simpatice, mai ales la nunți, la Se strigă darul. S-a îmbătat mirele și nu a mai vrut să ia mireasa.

CANCAN.RO: Dar s-a dat vreo mireasă la tine?

Mihai Mitoșeru: O nașă s-a dat la mine, dar era și bine nașa, cu cercel în nas. Și nașul era simpatic, dar nu era genul meu. Sunt și mișto nunțile.

Prezentatorul le articulează pe domnișoare: „Au impresia că sunt interesante dacă…”

(VEZI ȘI: Dezvăluiri spumoase făcute de Mihai Mitoșeru pentru CANCAN.RO. ”Mă fugărea cu umerașul!”)

CANCAN.RO: Când urmează a ta?

Mihai Mitoșeru: Am stat 14 ani căsătorit, mai copilăresc și eu. Nu am decât 50 de ani. Nu am din astea să nu mă însor, dacă va fi să fie, o voi face.

CANCAN.RO: Cum stai cu dragostea? Bate inima pentru cineva?

Mihai Mitoșeru: Sunt bine, nici nu vreau neapărat să mă însor mâine, nici nu mai copilăresc. M-am obișnuit să fiu singur și sunt foarte pretențios.

CANCAN.RO: Ce ți-ai dori de la femeia respectivă?

Mihai Mitoșeru: Vreau o femeie normală. Vorba mamei, unde le cauți, măi, mamă? O profesoară! Băi, mamă, am terminat școala, la spital mă duc când sunt bolnav. Unde să întâlnesc, la evenimente, acolo se întâmplă. Eu mă gândesc ce trebuie să schimb la mine, ce trebuie să fac eu cu mine, unde am greșit. La început aveam treaba asta, nu am greșit cu nimic, este nebună, se comportă cum se comportă cu mine. Dar ea se comporta așa pentru că și eu am greșit poate. Un an de zile după divorț eu nu am acceptat pentru că este chestia aia să dai vina pe ea. Nu este așa. Acum nu mai repet greșelile pe care le-am făcut, m-am schimbat pentru mine în primul rând și mai departe pentru cine o vrea Dumnezeu. Eu nu vreau multe de la o femeie, dar în ziua de azi parcă nu mai vor nimic de la viață așa, cel puțin fetele acestea pe care le-am cunoscut în ultima perioadă.

CANCAN.RO: Nu au un scop anume?

Mihai Mitoșeru: Nu au și atunci nu mai este interesant. Sau fițele gratuite. Ele, bănuiesc că au umblat cu unii care le-au dat senzația ca sunt foarte interesante că au fițe gratuite. Dau mesaj, nu răspunde. Stai, vreau să vorbesc, că dacă mă suni după o oră, nu mai e cazul. Ele, trăind cu unii care le-au dat impresia că sunt cineva, au impresia că sunt interesante. Nu, este lipsă de bun simț. Nu suport lipsa de bun simț de niciun fel.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.